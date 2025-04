Mỹ nhân đẹp phát sáng từng được so sánh với Song Hye Kyo: Giờ bị ghét nhất Hàn Quốc, "cái miệng hại cái thân"!

Trong ký ức của người hâm mộ phim Hàn thập niên 2000, Goo Hye Sun từng là biểu tượng của nhan sắc và nghị lực với vai Geum Jan Di trong Vườn sao băng. Từ một nữ diễn viên đầy triển vọng, cô vươn lên thành ngôi sao toàn châu Á, được so sánh với Song Hye Kyo và Kim Tae Hee. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ sau, tên tuổi Goo Hye Sun lại gắn liền với những lùm xùm đời tư, tranh cãi nghề nghiệp, và danh hiệu không mong muốn: Một trong những ngôi sao bị ghét nhất Hàn Quốc. Điều gì đã khiến "nàng cỏ" từng được yêu mến rơi vào vòng xoáy chỉ trích?

Đỉnh cao sự nghiệp: Nàng cỏ của mọi nhà

Sinh ngày 9/11/1984 tại Incheon, Goo Hye Sun bước vào showbiz với tư cách ulzzang (người nổi tiếng trên mạng nhờ nhan sắc). Sau khi thất bại trong việc ra mắt làm ca sĩ tại SM Entertainment và YG Entertainment, cô chuyển hướng sang diễn xuất theo lời khuyên của chủ tịch YG Yang Hyun Suk. Vai diễn đầu tiên đáng chú ý của cô là trong Pure in Heart (2006), mang về giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards. Tiếp đó, cô gây ấn tượng với vai hoàng hậu trong The King and I (2007), được giới phê bình đánh giá cao.

Năm 2009, Vườn sao băng trở thành cột mốc thay đổi cuộc đời Goo Hye Sun. Vai Geum Jan Di, cô gái nghèo kiên cường giữa lằn ranh giàu nghèo, không chỉ giúp cô trở thành ngôi sao hạng A mà còn đưa tên tuổi cô vang xa châu Á. Bộ phim đạt rating trung bình 28,5% tại Hàn Quốc và tạo cơn sốt toàn cầu, biến Goo Hye Sun thành biểu tượng của "nàng lọ lem" hiện đại. Cô kiếm được hợp đồng quảng cáo trị giá 350 triệu KRW mỗi năm và cát-xê đóng phim khoảng 17,3 triệu KRW mỗi tập, một con số ấn tượng thời bấy giờ.

Goo Hye Sun từng có xuất phát điểm vô cùng rực rỡ

Không chỉ dừng ở diễn xuất, Goo Hye Sun còn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Cô viết tiểu thuyết Tango (2009), bán 30.000 bản trong tuần đầu, tổ chức triển lãm tranh, và đạo diễn các phim ngắn như Daughter (2014), được mời trình chiếu tại Liên hoan phim Busan.

Lùm xùm đời tư: Cuộc hôn nhân định mệnh

Sự nghiệp của Goo Hye Sun bắt đầu trượt dốc khi cô vướng vào cuộc hôn nhân đầy drama với nam diễn viên Ahn Jae Hyun. Hai người gặp nhau trên trường quay Blood (2015), một bộ phim bị chê bai về nội dung và diễn xuất. Chỉ một năm sau, họ kết hôn, được xem là cặp đôi "chị em" lý tưởng của showbiz Hàn. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi khi cả hai ly hôn vào năm 2020 sau ba năm chung sống.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Cuộc ly hôn trở thành tâm điểm chú ý khi Goo Hye Sun liên tục đăng bài tố cáo Ahn Jae Hyun ngoại tình và đối xử tệ bạc. Cô công khai tin nhắn riêng tư, cáo buộc anh chê bai ngoại hình và có mối quan hệ ngoài luồng với bạn diễn Oh Yeon Seo. Những bài đăng này không chỉ làm tổn hại hình ảnh Ahn Jae Hyun mà còn khiến Goo Hye Sun bị chỉ trích vì hành xử thiếu chuyên nghiệp. Công chúng Hàn Quốc dần mất thiện cảm khi cô liên tục nhắc về cuộc hôn nhân thất bại trên truyền hình, từ talkshow Night of Real Entertainment đến Dr. Oh's Golden Clinic, tạo cảm giác cô "ám ảnh" với quá khứ.

Ahn Jae Hyun, trong khi đó, phủ nhận các cáo buộc và tiết lộ anh bị trầm cảm, mất nhiều hợp đồng quảng cáo vì lùm xùm. Một số ý kiến cho rằng Goo Hye Sun cố tình "đóng vai nạn nhân" để thu hút sự chú ý, làm xấu đi hình ảnh của cả hai. Vụ việc không chỉ phá hủy danh tiếng cá nhân mà còn khiến cô bị xem là "mỹ nhân nói dối" trong mắt khán giả.

Hồi năm 2024, khi diễn đàn DC Inside (Hàn Quốc) tiết lộ danh sách những ngôi sao bị ghét bỏ nhất làng giải trí xứ kim chi vì lối sống, Goo Hye Sun đứng thứ 4 trong danh sách, sau ca sĩ Seungri, Kim Ho Joong và MC Mong. Cô là ngôi sao nữ duy nhất có tên trong bảng xếp hạng.

Thái độ nghề nghiệp: Cú trượt dài

Bên cạnh đời tư, sự nghiệp diễn xuất của Goo Hye Sun cũng gặp nhiều sóng gió. Sau Vườn sao băng, cô không thể vượt qua cái bóng của Geum Jan Di. Các phim như Blood (2015) và Angel Eyes (2014) bị chỉ trích vì diễn xuất "đơ" và kịch bản yếu. Đặc biệt, hành động bỏ vai giữa chừng trong You're Too Much (2017) đã khiến cô mất điểm nghiêm trọng. Chỉ sau sáu tập, Goo Hye Sun rút lui với lý do sốc phản vệ và rối loạn tiêu hóa, nhưng nhiều khán giả nghi ngờ cô thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến cả đoàn phim. YG Entertainment, công ty quản lý lúc bấy giờ, xác nhận cô cần điều trị lâu dài, nhưng lời giải thích không xoa dịu được dư luận.

Goo Hyun Sun được ngưỡng mộ bởi nhan sắc trong trẻo, làn da trắng sáng nổi bật

Goo Hye Sun còn bị đồng nghiệp xa lánh vì tính cách khó hòa nhập. Trong Dr. Oh's Golden Clinic, cô thừa nhận bị nhiều bạn diễn ghét bỏ, đặc biệt từ thời đóng Nonstop 5 (2004).

Cô cho rằng mình không thích tụ tập và khó kết bạn, dẫn đến hiểu lầm. Tuy nhiên, khán giả và giới chuyên môn cho rằng kỹ năng làm việc nhóm là yếu tố quan trọng trong ngành giải trí, và việc cô liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ làm xấu đi hình ảnh.

Năm 2024, Goo Hye Sun gây sốc khi tiết lộ cuộc sống khó khăn, phải ngủ trên xe và ăn mì gói vì "vô gia cư". Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bị "bóc trần" khi thừa nhận đang xây biệt thự cho gia đình. Những mâu thuẫn trong phát ngôn khiến cô bị gọi là "bà chúa thị phi" và tiếp tục nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Nỗ lực trở lại: Lối đi mới hay chiêu trò?

Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2019, Goo Hye Sun trở lại với các dự án nhỏ tự sản xuất, như phim ngắn Mystery Pink và Dark Yellow. Cô cũng tốt nghiệp xuất sắc Khoa Điện ảnh tại Đại học Sungkyunkwan năm 2024 và lên kế hoạch học cao học. Trong một bài phỏng vấn, cô chia sẻ về hạnh phúc mới sau ly hôn, tập trung vào việc sống thật với bản thân và tìm kiếm niềm vui từ học tập. Những hình ảnh rạng rỡ tại các sự kiện gần đây cho thấy cô đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh.

Tuy nhiên, công chúng vẫn hoài nghi về động cơ của cô. Một số ý kiến cho rằng các phát ngôn gây sốc, từ "vô gia cư" đến "bị đồng nghiệp ghét", là chiêu trò để thu hút chú ý. Dù vậy, Goo Hye Sun vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận fan trung thành, những người trân trọng tài năng đa diện và nghị lực vượt qua khó khăn của nữ diễn viên.