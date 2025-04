Phim 18+ gây tranh cãi nhất sự nghiệp Son Ye Jin: Cảnh nóng không dùng thế thân, nhan sắc 15 năm trước thế nào?

Son Ye Jin được biết đến là một trong những ngọc nữ của phim Hàn Quốc. Thế nhưng trong sự nghiệp điện ảnh đồ sộ của mình, nữ diễn viên cũng không ít lần gây sốc bởi sự táo bạo khi tham gia các bộ phim 18+ mà White Night - Đêm Trắng (2009) là một trong số đó. Ra mắt từ hơn 15 năm trước, White Night là một bộ phim 18+ gây sốc của nữ minh tinh xứ Hàn, đặc biệt khi cô tự mình đóng những cảnh nóng nhạy cảm mà không cần thế thân.

White Night do đạo diễn Park Shin Woo thực hiện, là một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc thuộc thể loại tâm lý tội phạm, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Journey Under the Midnight Sun của nhà văn Nhật Bản Keigo Higashino. Với sự tham gia của các diễn viên Han Suk Kyu, Go Soo và đặc biệt là Son Ye Jin trong vai nữ chính, bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình quốc tế.

Son Ye Jin trong phim White Night

White Night mở đầu bằng vụ án mạng của một chủ tiệm cầm đồ, dẫn dắt khán giả vào hành trình điều tra kéo dài 14 năm, liên quan đến những bí mật đen tối và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Son Ye Jin vào vai Yoo Mi Ho (hay còn gọi là Lee Ji Ah), một người phụ nữ mang trong mình quá khứ đau thương và những bí ẩn chưa được hé lộ. Nhân vật của cô là trung tâm của câu chuyện, kết nối các sự kiện và nhân vật khác trong phim.

Son Ye Jin đóng cảnh nóng thật mà không dùng thế thân

Son Ye Jin đã thể hiện xuất sắc nhân vật Yoo Mi Ho, mang đến hình ảnh vừa quyến rũ, vừa lạnh lùng và đầy nội tâm. Theo đánh giá từ trang Hangul Celluloid, cô đã "có một màn trình diễn hoàn hảo, tận dụng tối đa khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình". James Mudge từ Beyond Hollywood cũng ca ngợi vai diễn của cô là "dũng cảm, đa tầng và tạo nên cốt lõi cảm xúc vừa cảm động, vừa méo mó cho bộ phim".

White Night không chỉ nổi bật với cốt truyện tâm lý sâu sắc mà còn gây chú ý bởi những cảnh quay táo bạo của Son Ye Jin. Trong vai Yoo Mi Ho, cô đã thể hiện một nhân vật đầy phức tạp, và để truyền tải trọn vẹn tâm lý này, Son Ye Jin đã thực hiện các cảnh quay nhạy cảm, bao gồm cả cảnh khỏa thân và cảnh nóng.

Theo thông tin từ IMDb, Son Ye Jin và bạn diễn Go Soo đã tự thực hiện các cảnh nóng mà không sử dụng diễn viên đóng thế, cho thấy sự cam kết và chuyên nghiệp trong diễn xuất của họ.

Tuy nhiên, những cảnh quay táo bạo này cũng gây ra một số tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng các cảnh nóng có thể gây khó chịu và không thực sự cần thiết, trong khi nhiều người khác nhận định chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều sâu tâm lý nhân vật. Trên trang AsianWiki, một người dùng bình luận rằng dù bộ phim có cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng, nhưng các cảnh nóng có thể khiến một số khán giả cảm thấy không thoải mái.

Đáng chú ý, nhan sắc Son Ye Jin hơn 15 năm trước so với hiện tại không thay đổi là mấy

Son Ye Jin cũng từng chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện các cảnh quay nhạy cảm này. Cô bày tỏ sự lo ngại rằng những cảnh đó có thể bị hiểu lầm, đồng thời mong muốn khán giả hiểu được mục đích nghệ thuật và sự cần thiết của chúng trong câu chuyện.

Dù có những ý kiến trái chiều, White Night vẫn được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và diễn xuất, đặc biệt là màn thể hiện của Son Ye Jin. Bộ phim khẳng định thêm vị thế của cô trong làng điện ảnh Hàn Quốc, cho thấy sự dũng cảm khi đảm nhận những vai diễn phức tạp và đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Đánh giá từ giới phê bình

White Night nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình quốc tế. Paul Quinn của Hangul Celluloid nhận xét rằng bộ phim có "hình ảnh tuyệt đẹp (ngay cả trong những cảnh kinh hoàng) với nhịp độ gần như hoàn hảo" và "thật khó tin đây là bộ phim dài đầu tay của đạo diễn Park Shin Woo". James Mudge từ Beyond Hollywood đánh giá White Night là "một trong những bộ phim Hàn Quốc hay nhất năm 2009" và "một trong số ít những phim trinh thám không khiến khán giả cảm thấy bị coi thường bởi những câu trả lời dễ dãi hay cái kết hời hợt".

Tuy nhận được nhiều lời ngợi khen, White Night không đạt thành công lớn về mặt doanh thu. Phim mở màn ở vị trí thứ hai tại phòng vé Hàn Quốc, bán được 292.504 vé trong tuần đầu tiên và tổng cộng đạt 945.938 lượt xem trên toàn quốc. So với các tác phẩm điện ảnh khác của Son Ye Jin, đây không phải là một thành công nổi bật về thương mại.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh nghệ thuật, White Night vẫn là một bộ phim tâm lý trinh thám đáng giá, với cốt truyện phức tạp và những nhân vật được xây dựng tỉ mỉ.