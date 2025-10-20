Vợ mua thịt lợn được chủ quầy giảm giá, chồng nghi ngờ ngoại tình, dùng dao tấn công dã man

Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay, vụ việc xảy ra hồi tháng 3/2025, tại thị trấn Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Người chồng được xác định là ông Châu và vợ là bà Triệu.

Nguồn cơn của bi kịch bắt nguồn từ sự ghen tuông vô căn cứ của ông Châu. Ông này từ lâu đã nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với chủ một cửa hàng thịt lợn gần nhà. Lý do duy nhất cho sự nghi ngờ này là vì bà Triệu thường được người bán giảm giá khi mua hàng. Sự ghen tuông mù quáng này lớn dần theo thời gian, thôi thúc ông Châu nảy sinh ý định sát hại vợ.

Trong một lần cãi vã dữ dội, bi kịch đã xảy ra. Ông Châu đã dùng một con dao làm bếp, được giấu sẵn trong ngăn kéo đầu giường, để tấn công bà Triệu ngay tại phòng khách của gia đình.

Vụ tấn công khiến bà Triệu bị thương nặng ở nhiều vị trí hiểm yếu. Tuy nhiên, một cách đáng kinh ngạc, bà đã quyết định tha thứ cho chồng và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Bà Triệu từ chối giám định thương tật chính thức để chồng không phải nhận thêm tội.

Ảnh minh họa

Theo thông tin trên VTC News, tại cơ quan chức năng, bà Triệu cho biết: “Tôi và ông Châu đã kết hôn hơn 30 năm, tình cảm luôn hòa hợp, chưa từng có mâu thuẫn lớn. Tôi không muốn giám định thương tật để ông ấy phải chịu thêm tội”.

Người vợ giải thích thêm rằng chồng mình là trụ cột tài chính trong nhà, luôn kiếm tiền giỏi và giao hết cho gia đình. Hơn nữa, hai người còn có con trai và cháu nội nên bà không muốn làm lớn chuyện. Bà cũng quyết định không nộp đơn xin bồi thường khuyết tật từ chồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên, nhận định hành vi của ông Châu cấu thành tội cố ý giết người. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn nhận tội sau khi bị bắt, và vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, tòa đã đưa ra bản án khoan hồng. Cuối cùng, ông Châu bị kết án 10 năm 6 tháng tù giam.

Vụ tấn công trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc và bình luận về cách hành xử trong gia đình.

Một người dùng bình luận: “Nếu bà vợ ngoại tình thật, miếng thịt phải được miễn phí chứ sao lại giảm giá?”.

Một người dùng khác chia sẻ thêm: “Vậy là 30 năm hôn nhân bị hủy hoại chỉ vì một vài lần mua thịt lợn giảm giá?”.

Thậm chí có người còn bình luận châm biếm: “Giảm giá bán thịt cũng có thể gây ra một vụ giết người? Thật vô lý khi anh chàng chủ quầy thịt lại không bị liên đới gì”.