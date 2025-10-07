Phát hiện vợ ngoại tình, chồng tổ chức "lễ bàn giao" vợ cho người thứ ba

Tại làng Puudombi, tỉnh Konawe (Indonesia), anh SRH, một công nhân khai thác mỏ, đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với hành động đầy ôn hòa: thực hiện nghi lễ truyền thống để chính thức "trao" người vợ ngoại tình của mình cho nhân tình của cô. Hành động này nhằm giải quyết cuộc hôn nhân tan vỡ một cách văn minh và hòa bình.

Theo VnExpress, đoạn video dài khoảng hai phút, lan truyền từ ngày 20/9, ghi lại cảnh người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống, cúi đầu thực hiện nghi lễ trao vợ trước sự chứng kiến của hai gia đình và quan chức địa phương.

Khi đối diện với người đàn ông mà vợ anh yêu, SRH nói chậm rãi, đầy điềm tĩnh: "Hãy chăm sóc cô ấy. Đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc bên tôi."

Người chồng thực hiện nghi lễ truyền thống để chính thức "trao" người vợ ngoại tình của mình cho nhân tình của cô. Ảnh: Foto Agensi.

Những gì SRH làm là một phần của nghi lễ Mowea Sarapu truyền thống của người Tolaki, với ý nghĩa "đầu hàng" và "buông bỏ". Lễ được tổ chức khi hai bên đồng ý chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng bằng sự tôn trọng và hòa giải.

Không giống ly hôn thông thường, Mowea Sarapu tập trung vào việc phục hồi danh dự và bình yên nội tâm cho người trong cuộc. Trong quá trình thực hiện, cả hai gia đình, lãnh đạo địa phương và cặp đôi cùng ngồi lại, xin lỗi, bàn giao trách nhiệm và chính thức kết thúc mối quan hệ.

Theo phong tục, người đàn ông mới, tức nhân tình, sẽ trao một con bò và một khoản tiền cho người chồng cũ, như biểu tượng của thiện chí và cam kết chịu trách nhiệm.

Vợ chồng anh SRH kết hôn 5 năm thì người vợ bị phát hiện ngoại tình. Cô và nhân tình thừa nhận hành vi. Dù chịu tổn thương vì bị phản bội, anh SRH chọn hành xử ôn hòa, thực hiện nghi lễ đầy đủ theo truyền thống.

Sau khi đoạn video lan truyền, người dùng mạng Indonesia đã chia sẻ rầm rộ và bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với người chồng cũ. Nhiều người gọi hành động của SRH là "đỉnh cao của sự điềm tĩnh và tôn trọng bản thân."

Một bình luận nhận xét: "Anh ấy mất vợ nhưng giữ lại được phẩm giá. Đó là chiến thắng của lòng nhân ái và sự bao dung."

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Ấn Độ vào năm 2021, một người đàn ông Ấn Độ gần đây đã khiến cả đất nước sửng sốt, sau khi giúp vợ của mình kết hôn với người mà cô đã ngoại tình nhiều năm.

Anh Uttam Mandal và Sapna Kumari (Bhagalpur, bang Bihar) kết hôn năm 2014 và có hai con. Tuy nhiên, người vợ đã nảy sinh tình cảm với một người họ hàng của chồng. Sau nhiều lần cãi vã, Uttam nhận ra anh không thể níu giữ vợ. Thay vì tranh chấp, người chồng đã đưa ra một quyết định phi thường: đứng sang một bên và tác hợp cho vợ cưới người tình.

Người đàn ông ở Ấn Độ giúp vợ của mình kết hôn với người mà cô đã ngoại tình nhiều năm. Ảnh: OD.

Theo báo Dân việt, Chia sẻ với ETV Bharat, anh Uttam Mandal cho biết: “Tôi đã rất tức giận và buồn bã một thời gian nhưng quyết định cần phải đưa ra giải pháp. Cuộc sống của 3 người sẽ bị hủy hoại nếu tôi không làm điều này. Đây là giải pháp duy nhất. Giờ đây, tất cả chúng tôi đều có thể hạnh phúc”.

Trong nhiều năm, bố mẹ chồng thuyết phục con dâu không nên ly hôn, hãy ở lại với chồng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Vì vậy, người chồng đã đứng ra tác hợp cho vợ mình và người tình của cô. Anh cũng là người đứng ra sắp xếp đám cưới cho 2 người kia tại một ngôi đền Durga ở Sutanganj, thậm chí còn chúc phúc.

Không rõ liệu Uttam và Sapna có ly hôn trước khi cô kết hôn với người tình hay không. Nhưng theo truyền thông Ấn Độ, 2 đứa con của họ vẫn ở với người chồng vì người vợ từ chối đưa con theo cùng.