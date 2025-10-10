Clip: Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ và "tiểu tam" lao vào đánh nhau giữa phố

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ và tiểu tam lao vào đánh nhau giữa phố

Một vụ ẩu đả dữ dội giữa đường đã xảy ra ở Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, sau khi một người phụ nữ được cho là đã bắt quả tang chồng mình đang ngoại tình với một người khác. Sự việc nghiêm trọng này đã được camera ghi lại và hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vụ việc được cho là xảy ra gần Narwal Mod ở Kanpur. Người vợ đã nổi giận khi phát hiện chồng đi cùng nhân tình, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn giữa ba người. Tranh cãi nhanh chóng leo thang thành một trận ẩu đả kịch liệt ngay giữa đường phố.

Trong đoạn video đang lan truyền, có thể thấy rõ người vợ và nhân tình xô xát, giật tóc và đánh nhau ngay trên đường, bất chấp sự chứng kiến của nhiều người đi đường và cả xe cộ đang di chuyển gần đó.

Thậm chí, ban đầu, người chồng còn được nhìn thấy là đứng về phía nhân tình của mình. Anh ta không chỉ đỡ cho cô gái mà còn thúc giục cô ta đánh vợ mình. Có thông tin cho rằng, chính người chồng đã tát vợ giữa đường trước khi nhân tình lao vào tấn công.

Những người chứng kiến đã lên tiếng yêu cầu người đàn ông can thiệp và chấm dứt vụ ẩu đả, vì anh ta "chỉ đứng im như tượng" bên đường. Sau đó, người chồng mới cố gắng can thiệp nhưng không thành công, khi người vợ tức giận đẩy anh ta ra và tiếp tục cuộc ẩu đả.

Vụ việc đã được những người chứng kiến quay lại, và video nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.