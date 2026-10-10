Vỡ mộng đám cưới lãng mạn nhất showbiz: Ngọc nữ 9X vừa về làm dâu đã bị cả nhà chồng và họ hàng cô lập ngay trên bàn ăn

Chuyện tình cảm động của Song Jieun (nhóm Secret) và YouTuber ngồi xe lăn Park We đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á suốt 2 năm qua. Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn bậc nhất Kbiz vào tháng 10/2024.

Tới nay, truyền thông Hàn rầm rộ đưa tin, cuộc hôn nhân của Song Jieun - Park We hóa ra vốn chẳng hoàn mỹ như công chúng vẫn tưởng. Trong sáng 9/10, tờ Starnews cho hay, netizen xứ kim chi hiện đang truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh tượng gây nhức nhối ở thời điểm nàng ngọc nữ họ Song mới về nhà Park We làm dâu. Sau khi xem xong clip, truyền thông cùng công chúng đồng loạt tố cả nhà YouTuber họ Park đã vào hùa cô lập mỹ nhân nhóm Secret, không ngần ngại đẩy nữ ca sĩ này lâm vào cảnh sượng trân, bẽ bàng.

Đoạn video ngoài Song Jieun còn có sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình nhà chồng cô và nữ diễn viên Yoon So Hee - con gái nuôi của bố mẹ Park We. Đáng chú ý, gia đình Park We được cho là có thái độ phân biệt đối xử giữa Song Ji Eun với Yoon So Hee 1 cách rõ ràng.

Trong lời cầu nguyện trước bữa ăn, Park We gây ngỡ ngàng khi nhắc đến Yoon So Hee trước cả vợ mình là Song Jieun. Ngay cả bộ chén bát trên bàn ăn cũng khiến cho công chúng không khỏi thắc mắc. Theo đó, Park We và Yoon So Hee dùng chiếc bát ăn cơm có hoa văn rất giống nhau như kiểu đồ đôi, cả bố mẹ chồng của Song Jieun cũng dùng 2 chiếc bát giống hệt nhau, nhưng chỉ riêng nữ ca sĩ 9X lại dùng 1 chiếc bát hoàn toàn khác với mọi người.

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào cảnh tượng kỳ lạ khi Park We - Yoon So Hee (tóc ngắn đang dùng thìa ăn) dùng 2 chiếc bát mang phong cách cặp đôi, cả bố mẹ YouTuber họ Park cũng dùng 2 chiếc bát giống hệt nhau, chỉ riêng Song Jieun (tóc dài) dùng bát trông lạc quẻ với mọi người. Ảnh: Naver

Ngoài ra, cuộc gọi video của gia đình Park We với họ hàng cũng để lộ ra 1 chi tiết đáng suy ngẫm. Cụ thể, người họ hàng chỉ gửi lời chúc tới Yoon So Hee: “So Hee à, chúc mừng Tết Chuseok (Tết Trung thu) nhé” và hoàn toàn ngó lơ Song Jieun.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng cho rằng, cả nhà Park We đã vào hùa với họ hàng để cô lập Song Jieun.

Họ hàng chỉ gửi lời chúc Tết trung thu tới người con nuôi Yoon So Hee trong khi hoàn toàn phớt lờ con dâu Song Jieun của nhà họ Park. Ảnh: Nate

Tính tới thời điểm hiện tại, phía Song Jieun lẫn gia đình Park We hiện vẫn giữ im lặng trước làn sóng thông tin tiêu cực bủa vây quanh họ.

Cách đây đúng 1 tháng, tờ Koreaboo đưa tin, Song Jieun và Park We bất ngờ đã vướng phải nghi vấn rạn nứt sau 2 năm cưới. Từ tháng 7, nữ ca sĩ xinh đẹp bắt đầu có những chia sẻ đầy tâm trạng, bày tỏ sự mệt mỏi đối với hôn nhân. Theo đó, trên kênh YouTube CTS Christian TV, Song Jieun nói rằng khi còn yêu, cô thường có xu hướng chiều theo mọi mong muốn của bạn trai. Vì muốn được yêu thương và trân trọng, mỗi khi Park We hỏi ý kiến, ngay cả khi không đồng tình, cô vẫn thường trả lời “được” và làm theo anh. Thế nhưng, sau khi kết hôn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cô thừa nhận việc lúc nào cũng phải điều chỉnh bản thân để phù hợp với người khác khiến cô kiệt sức, ngột ngạt.

Đặc biệt, Song Jieun còn tiết lộ, Park We cưới cô vì cảm thấy cô ngoan ngoãn và có thể đáp ứng vô điều kiện những yêu cầu của anh. Tuy nhiên, thực tế, Song Jieun và Park We có khá nhiều điểm khác biệt. Từ khẩu vị ăn uống, cách nhìn nhận người khác, cách diễn giải 1 tình huống cho đến sở thích cá nhân của cả 2 phần lớn đều không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, cô còn lấy món gambas - món ăn yêu thích của Park We - làm ví dụ. Trong khi ông xã rất thích món này, Song Jieun lại không hề thích nhưng cô đã che giấu và vẫn cố tỏ ra bản thân thích gambas trước mặt chồng.

Song Jieun và ông xã YouTuber đã lộ dấu hiệu rạn nứt từ trước. Ảnh: X

Trước đó, Song Jieun công khai hẹn hò với YouTuber Park We hồi tháng 12/2023. Trên trang cá nhân, nữ idol đình đám gen 2 đăng loạt ảnh tình cảm bên bạn trai cùng tâm thư chân thành. Song Jieun chia sẻ cô gặp gỡ Park We tại 1 buổi cầu nguyện ở nhà thờ qua sự giới thiệu của diễn viên hài Kim Ki Ri, và yêu đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không quản ngại những khó khăn để ở bên nửa kia khuyết tật. Chuyện tình của cặp đôi được ví như thước phim ngôn tình ngoài đời thực. Đến tháng 10/2024, họ tổ chức đám cưới linh đình để đánh dấu cột mốc chính thức về chung nhà. Thế nhưng theo thời gian, công chúng dần phát hiện hóa ra thực tế chuyện tình của cặp đôi này không hề hoàn mỹ như vẻ bề ngoài.

Song Jieun ra mắt làng giải trí Hàn Quốc cùng Secret vào năm 2009. Secret từng là nhóm nữ siêu hot, thuộc top đầu làng nhạc Kpop với hàng loạt hit như Shy Boy, Magic, Starlight, Moonlight... Bên cạnh các hoạt động nhóm, mỹ nhân họ Song còn phát hành 1 số ca khúc solo và hiện tại đã chuyển hướng sang diễn xuất.

Trong khi đó, Park We là YouTuber nổi tiếng tại Hàn, có đến 572.000 người theo dõi. Vào năm 2014, anh bị tai nạn ngã từ độ cao 3 mét xuống đất, dẫn đến tổn thương cột sống và bị liệt. Bạn trai Song Jieun đã cố gắng tập luyện để có thể cử động và sử dụng xe lăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vào năm 2019, anh lập kênh YouTube WERACLE để chia sẻ về cuộc sống, truyền cảm hứng và động viên những người đồng cảnh ngộ.