Trúc Nhân liều đến mức nào với showcase bán vé đầu tay?

Từ những MV hit đến tham vọng xây dựng thế giới âm nhạc riêng

Trong hơn 1 thập kỷ hoạt động, Trúc Nhân vốn không thiếu dấu ấn riêng. Từ Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm đến Không Ra Gì, discography của Trúc Nhân được bồi đắp bằng những sản phẩm âm nhạc giàu bản sắc, luôn dẫn đầu Top Trending khi ra mắt cùng khả năng sáng tạo không giới hạn. Tuy nhiên, phần lớn dấu ấn ấy chỉ thể hiện qua từng sản phẩm riêng lẻ, cho đến khi Trúc Nhân công bố dự án “kép” Tân Mùi - ra mắt cùng lúc album và showcase đầu tay với quy mô gần 2.000 khán giả.

Khi đưa ra quyết định này, Trúc Nhân một lần nữa tự đặt chính mình vào những thử thách lớn hơn. Khác với concert - một hình thức đầu tư bài bản và có thể khai thác ca khúc đã được yêu thích qua nhiều năm, showcase thường được tổ chức để giới thiệu sản phẩm hay giai đoạn mới của nghệ sĩ trong cấu trúc đơn giản, quy mô vừa phải.

Song, khi showcase được tổ chức độc lập, có bán vé và hướng đến hàng nghìn khán giả, chương trình phải làm được nhiều hơn việc giới thiệu nhạc mới: Trúc Nhân không chỉ cần một album đủ sức thu hút sự chú ý, mà còn phải biến những ca khúc hoàn toàn mới thành trải nghiệm trực tiếp có sức hấp dẫn, đồng thời kết nối chúng trong một tổng thể trình diễn đủ sức thuyết phục khán giả suốt đêm diễn.

Bên cạnh đó, bài toán thương mại xoay quanh giá vé và quyền lợi hạng vé luôn là vấn đề muôn thuở, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Trúc Nhân dấn thân vào “cuộc chơi” này. Bảng giá vé gồm SVIP 5 triệu đồng, VIP 2 triệu đồng, Fan Zone 1,5 triệu đồng và GA 900.000 đồng. Trong đó, mức giá cao nhất đặt ra kỳ vọng đáng kể, nhất là khi đây là showcase ra mắt album chứ không phải concert nhìn lại những bản hit đã được kiểm chứng qua thời gian. Với lần đầu thử sức ở hình thức này, Trúc Nhân phải thuyết phục khán giả rằng giá trị của đêm diễn không chỉ nằm ở những ca khúc họ đã yêu thích.

Nói cách khác, thứ Trúc Nhân cần “bán” là trải nghiệm trực tiếp: giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu, cá tính trình diễn và mức độ đầu tư cho thế giới nghệ thuật của mình. Khán giả không chỉ trả tiền để gặp Trúc Nhân, mà còn được kỳ vọng sẵn sàng chi trả để thưởng thức những gì làm nên Trúc Nhân. Vì vậy, độ “liều” của nam ca sĩ không đơn thuần nằm ở giá vé hay quy mô chương trình, mà ở việc đặt niềm tin vào một sản phẩm mới và lấy chính giá trị nghệ thuật làm cơ sở thuyết phục khán giả mua vé.

Sau 14 năm, Trúc Nhân tự tin đến đâu?

Trúc Nhân không phải cái tên thiếu sức hút trên sân khấu. Những lần xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc hay concert của các chương trình khác cho thấy nam ca sĩ có khả năng khuấy động đám đông và giữ sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, sức hút ấy chủ yếu được kiểm chứng trong những sân khấu có nhiều nghệ sĩ tham gia, nơi khán giả có thể đến vì chương trình nói chung hoặc chờ đợi những ca khúc quen thuộc.

Trong khi đó, một showcase cá nhân đòi hỏi mức độ cam kết khác: khán giả phải sẵn sàng mua vé để theo dõi riêng một nghệ sĩ, kể cả khi những ca khúc mới của người đó chưa được biết đến rộng rãi. Trúc Nhân cũng không phải trường hợp thường xuyên cho thấy sức mạnh của một fandom đông đảo, có tổ chức qua các hoạt động dành riêng cho thần tượng. Vì vậy, khả năng chuyển đổi sức hút đại chúng thành sức mua vé cho một đêm diễn độc lập vẫn là câu hỏi cần được kiểm chứng.

Dẫu vậy, Trúc Nhân có một lợi thế không dễ quy đổi thành số lượng người hâm mộ: năng lực trình diễn. Bước ra từ Giọng hát Việt 2012, nam ca sĩ sớm tạo dấu ấn bằng cách xử lý ca khúc khéo léo, tinh quái. Sau hơn một thập kỷ, giọng hát không còn là thế mạnh duy nhất, khi nam ca sĩ biết cách kết hợp âm nhạc với biểu cảm, kể chuyện và tương tác để biến một tiết mục thành màn trình diễn có màu sắc riêng.

Với Tân Mùi, đây là lợi thế đáng kể: Khi các ca khúc mới chưa có độ nhận diện như những bản hit cũ, năng lực trình diễn chính là “cầu nối” ngay trên sân khấu, thay vì phải chờ đợi sức lan tỏa sau khi phát hành.

Bên cạnh năng lực trình diễn, sức hút của Trúc Nhân còn đến từ cách xây dựng bản sắc âm nhạc: Không chọn giữa tính giải trí và dấu ấn nghệ thuật, mà tìm cách duy trì cả hai. Nam ca sĩ liên tục thử nghiệm những cách kể chuyện và ngôn ngữ thể hiện khác nhau, từ trào phúng, châm biếm đến những chủ đề tình cảm gần gũi, nhưng vẫn giữ khả năng tiếp cận công chúng. Chính sự kết hợp giữa cá tính nghệ thuật và tư duy giải trí giúp Trúc Nhân duy trì bản sắc mà không bị giới hạn trong một công thức quen thuộc.

Đó không chỉ là lựa chọn sáng tạo, mà còn là cách Trúc Nhân tích lũy kinh nghiệm cho một chương trình đặt nặng tính tổng thể như Tân Mùi. Nam ca sĩ vốn kỹ tính trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, từ ý tưởng, kịch bản đến hình ảnh và dàn dựng. Sau nhiều năm, quá trình ấy giúp Trúc Nhân có kinh nghiệm phát triển ý tưởng thành những sản phẩm mang tính nhận diện. Đây là cơ sở để kỳ vọng anh có thể đưa album mới lên sân khấu như một thế giới nghệ thuật có cấu trúc, thay vì một tập hợp ca khúc được trình diễn nối tiếp nhau.

Tuy nhiên, có khả năng tạo ra sản phẩm khác biệt và có khả năng bán vé cho một đêm diễn hàng nghìn khán giả là 2 bài toán không hoàn toàn giống nhau. Sự tự tin của Trúc Nhân không nên chỉ được nhìn nhận qua quyết định tổ chức showcase hay mức giá vé anh đưa ra. Điều đáng chờ đợi là cách nam ca sĩ vận dụng những lợi thế đã tích lũy sau 14 năm - từ năng lực trình diễn, tư duy kể chuyện đến khả năng xây dựng hình ảnh - để thuyết phục công chúng đón nhận một album mới trong không gian biểu diễn riêng. Và đó có lẽ là canh bạc lớn nhất mà Trúc Nhân đặt ra Tân Mùi.