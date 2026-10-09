"Ngọc nữ" Han Ga In đùng đùng nổi giận đòi hủy hôn 2 ngày trước cưới, chuyện gì đây?

Trong mắt công chúng, Han Ga In và Yeon Jung Hoon là cặp đôi vàng của showbiz. Cặp đôi kết hôn từ độ tuổi rất trẻ, đến nay đã ở bên nhau 21 năm, xây dựng gia đình hạnh phúc có 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Tuy nhiên, suýt chút nữa đã chả có đám cưới nào. Trên kênh YouTube của ca sĩ Sean, Han Ga In tâm sự: "Thực ra, tôi nghĩ mình chưa bao giờ nói về điều này ở bất cứ đâu. Tôi đã nói hủy hôn trước đám cưới chỉ 2 ngày. Chồng tôi thậm chí còn đến phim trường để gặp tôi".

Thông tin này khiến Sean và khán giả vô cùng kinh ngạc. Ngọc nữ xứ Hàn tiết lộ nguyên nhân nằm ở bạn bè của Yeon Jung Hoon từ Mỹ bay về Hàn Quốc dự đám cưới. Nam diễn viên đã dành nhiều thời gian bù khú với bạn bè, khiến phong thái trở nên rất luộm thuộm. Han Ga In nhận xét: "Nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy sau khi kết hôn thì sẽ có vấn đề, nên tôi đã nói rằng tôi không thể cưới anh ấy được". May mắn là Yeon Jung Hoon đã kịp thời sửa đổi bản thân, làm lành với Han Ga In để đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Han Ga In từng suýt hủy hôn vì chồng mải bù khú với bạn bè. Ảnh: X

Han Ga In chia sẻ tình yêu khác với hôn nhân: "Tình yêu trong hôn nhân dường như khác so với khi chúng tôi hẹn hò. Khó có thể nói rằng đó không phải là cảm giác yêu thương, nhưng dường như độ nồng nhiệt đã thay đổi". Đôi vợ chồng có nhiều điểm khác nhau như Yeon Jung Hoon là người thức khuya, còn Han Ga In lại ngủ sớm.

Dù vậy, họ cố gắng dung hòa những khoảng cách. Ngọc nữ xứ Hàn cho biết cô và chồng rất ít cãi nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể, vợ chồng cô cãi nhau to chỉ 3-4 lần trong suốt 21 năm hôn nhân. Lần cãi nhau đầu tiên của họ là khi con ốm, cả 2 vợ chồng đều mệt mỏi và nhạy cảm, dẫn đến thiếu thấu hiểu nhau.

Han Ga In cũng giải thích thêm: "Mỗi khi tôi cố gắng uốn nắn anh ấy theo ý mình, cuối cùng lại dẫn đến cãi vã. Chồng tôi có lẽ có những khía cạnh của tôi mà anh ấy không thích, nhưng tôi không thường đề cập cụ thể đến chúng. Chúng tôi không xung đột vì chúng tôi quá khác biệt. Những điều khiến tôi tức giận và những điều khiến anh ấy tức giận là khác nhau, vì vậy chúng không bao giờ xuất hiện cùng một lúc".

Đôi vợ chồng dù khác biệt nhưng rất ít cãi nhau. Ảnh: X

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Về đời tư, cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon năm 2005, khi mới 23 tuổi. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh Hàn. Thời điểm cả 2 kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là “kẻ trộm quốc dân” khi đã cướp đi nữ thần trong lòng công chúng.

Cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Theo Han Ga In, có 2 nguyên nhân khiến cô quyết định kết hôn vào thời điểm đó. Đầu tiên chính là sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí xứ Hàn vào thời điểm đó. Điều này khiến cô kết hôn sớm và rời khỏi cuộc đua. Thứ 2 là liên quan tới tuổi thơ không mấy êm đềm của Han Ga In, khi ngay từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Nữ diễn viên muốn trở thành 1 phần của gia đình ấy nên đã quyết định kết hôn.

Yeon Jung Hoon sinh năm 1978, hơn bà xã Han Ga In 4 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhờ loạt tác phẩm truyền hình đình đám bao gồm Phía Đông Vườn Địa Đàng, Bản Tình Ca Buồn,... Yeon Jung Hoon có xuất thân giàu có, được mệnh danh là 1 trong những thiếu gia ở làng giải trí Hàn Quốc. Ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi được thiết kế có hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo… Với sở thích sưu tập siêu xe đắt tiền, Yeon Jung Hoon đã vung tiền mua hàng loạt siêu xe khủng như Mureusielrago Lamborghini, Bentley Flying Spur, Porsche Carrera GT, Ferrari F40, Ferrari 360, Benz SL65 AMG…

Đến nay, hôn nhân của cặp đôi đã bước sang năm thứ 21. Họ có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Trải qua 2 thập kỷ, Han Ga In và Yeon Jung Hoon vẫn bên nhau bền chặt, trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng ở Kbiz.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon vẫn bên nhau bền chặt. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Xports News