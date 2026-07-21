Trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha sau hiệp phụ, đồng nghĩa giấc mơ bảo vệ chức vô địch của Argentina chính thức tan vỡ. Trong khi tâm điểm trên sân là những giọt nước mắt của Lionel Messi và màn đăng quang của La Roja, một khoảnh khắc khác cũng thu hút sự chú ý không kém. Đó là hình ảnh Antonela Roccuzzo - bà xã của Messi - lặng lẽ rời sân vận động sau trận đấu.

Đài truyền hình Telefe đã ghi lại khoảnh khắc Antonela cùng cậu con trai thứ hai Mateo bước về phía lối ra của sân MetLife. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.

Không còn những nụ cười hay màn ăn mừng như ở các trận đấu trước, Antonela xuất hiện với gương mặt trầm buồn. Cô nắm chặt tay Mateo, lặng lẽ bước đi giữa dòng người đang rời sân mà không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Lực lượng an ninh đi trước mở đường để hai mẹ con di chuyển qua khu vực vẫn còn rất đông người hâm mộ.

Trong khi đó, cậu quý tử thứ hai nhà Messi - Mateo Messi cũng gây chú ý với khoảnh khắc cúi đầu bước đi lầm lũi, đôi khi cậu nhóc kéo áo lên lau nước mắt. Dù fan hay trêu Mateo là "anti lớn nhất của Messi", nhưng chứng kiến cha thất bại, cậu bé không khỏi buồn lòng.

Nguồn: iman.alidib, telefe

Nguồn: pichichipixx

Trong suốt World Cup 2026, Antonela luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng. Cô thường xuyên xuất hiện cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro, cũng như các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Không ít lần, bà xã Messi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhờ những biểu cảm giàu cảm xúc, phong cách thời trang thanh lịch và cách cô luôn âm thầm sát cánh cùng đội trưởng Argentina ở mọi trận đấu.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Antonela lặng lẽ rời sân sau trận chung kết càng khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Không có những lời chia sẻ trước truyền thông hay bất kỳ hành động gây chú ý nào, cô chỉ nắm tay con trai bước đi trong im lặng sau một đêm buồn của gia đình Messi và đội tuyển Argentina.

Đối với Antonela, World Cup 2026 khép lại không chỉ bằng thất bại của đội tuyển quê hương mà còn là dấu chấm hết cho hành trình đồng hành cùng Lionel Messi trong một kỳ World Cup đầy cảm xúc. Và cũng như mọi lần, cô chọn cách ở phía sau ánh đèn sân khấu, lặng lẽ bên cạnh chồng và các con trong khoảnh khắc khó khăn nhất.