Cả 3 cậu con trai của Messi, không có cậu bé nào thần tượng bố!

Khi nói về cách nuôi dạy ba cậu con trai của Lionel Messi, có một điều khá thú vị, thậm chí đi ngược với suy nghĩ của nhiều người: không cậu bé nào xem Messi là thần tượng mà mình nhất định phải noi theo.

Nghe có vẻ khó tin, bởi với nhiều gia đình có cha mẹ nổi tiếng, không ít bậc phụ huynh vô thức coi con đường thành công của mình là hình mẫu để con cái tiếp nối.

Cristiano Ronaldo là một ví dụ. Anh thường xuyên trực tiếp hướng dẫn con trai tập luyện trên sân, kiên nhẫn chỉnh từng động tác với mong muốn cậu bé có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc trong tương lai.

Gia đình David Beckham cũng có cách đồng hành rất sát sao với các con. Mỗi người con đều được khuyến khích theo đuổi một lĩnh vực phù hợp với sở thích, trong đó con trai cả Brooklyn Beckham từng được định hướng theo học nấu ăn và phát triển sự nghiệp đầu bếp.

Trong khi đó, cách nuôi dạy con của Messi lại có phần thoải mái hơn.

Anh không quá đặt nặng chuyện các con phải tiếp bước mình hay trở thành những "Messi thứ hai". Với Messi, ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro trước hết là những đứa trẻ cần được tự do khám phá điều mình yêu thích.

Dù các con đều từng tham gia học bóng đá trong môi trường đào tạo trẻ, Messi chủ yếu để các con tự trải nghiệm, tự chơi và tự khám phá.

Ngay cả khi cậu con trai thứ hai Mateo nổi tiếng nghịch ngợm, hiếu động và luôn đầy năng lượng trên sân, Messi cũng không cố gắng kiểm soát hay ép con phải thay đổi.

Người khiến nhiều người bất ngờ nhất là cậu út Ciro.

Khi mới 8 tuổi, Ciro từng cùng đội bóng giành chức vô địch, đồng thời nhận danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Thành tích ấy khiến nhiều người nghĩ đến việc cậu bé thừa hưởng tài năng đặc biệt từ người cha nổi tiếng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Messi đồng hành với con.

Anh không vội định hình con phải trở thành ai, cũng không áp đặt kỳ vọng quá sớm mà chỉ tạo điều kiện để con phát triển theo nhịp độ của chính mình.

Điều Messi quan tâm không phải là các con có giống mình hay không!

Nhiều bậc cha mẹ luôn lo con đi sai hướng, sợ con không đủ thành công, từ đó vô tình biến sự lo lắng thành áp lực đối với con.

Messi dường như có cách nghĩ khác.

Điều anh quan tâm không chỉ là tương lai của các con, mà còn là việc các con muốn trở thành người như thế nào.

Anh không đặt lên vai con những kỳ vọng còn dang dở của bản thân, cũng không cho rằng con nhất định phải đi theo con đường mình đã đi.

Thật thú vị khi một người từng đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới lại chọn cách lùi một bước trong vai trò làm cha.

Thay vì mong con lặp lại những vinh quang của mình, Messi quan tâm nhiều hơn đến việc các con có tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hay không.

Sự buông tay của Messi không phải vì thờ ơ mà xuất phát từ sự tỉnh táo.

Anh hiểu rằng tài năng nếu bị nuôi dưỡng bằng áp lực rất dễ bị méo mó, còn đam mê chỉ có thể lớn lên trong môi trường có sự tự do.

Đối với Messi, biến các con thành "bản sao" của mình không phải là mục tiêu.

Anh sẵn sàng để các con tự chạy, tự vấp ngã, tự mắc sai lầm và tự tìm ra con đường của riêng mình.

Dù các con sau này có yêu bóng đá, hâm mộ người khác hay theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn khác, điều đó cũng không quá quan trọng.

Điều quan trọng nhất không phải là giống ai , mà là trở thành chính mình .

Không có một đáp án đúng cho việc nuôi dạy con.

Mỗi gia đình đều có cách giáo dục khác nhau.

Có người lựa chọn đồng hành sát sao như Cristiano Ronaldo, có người định hướng con phát triển theo sở thích như David Beckham.

Còn Messi chọn lùi lại một bước để các con được tự do khám phá.

Có lẽ không có phương pháp nào là đúng tuyệt đối.

Nhưng câu chuyện của Messi gợi nhắc một điều: Mục tiêu cuối cùng của việc nuôi dạy con không phải là tạo ra một "phiên bản thu nhỏ" của cha mẹ, mà là giúp con trở thành chính mình.

Và đôi khi, điều khó nhất đối với cha mẹ không phải là dạy con tiến về phía trước, mà là học cách lùi lại đúng lúc để con tự bước vào thế giới.