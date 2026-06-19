Lionel Messi vừa xô đổ thêm một cột mốc vĩ đại tại World Cup 2026 sau bàn thắng vào lưới Algeria trong trận ra quân. Siêu sao người Argentina chính thức vượt qua Pele để trở thành cầu thủ có số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với nhiều Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng châu Âu, Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Bên cạnh đó, ngoài sân cỏ, anh còn được biết đến là một "ông bố quốc dân".

Hiện Messi và vợ Antonella Roccuzzo có 3 con trai luần lượt là Thiago, Mateo và Ciro. Mỗi cậu bé đều có tính cách riêng: Thiago trầm tính và ít nói, Mateo hài hước lém lỉnh còn Ciro đáng yêu.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Messi

Dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể

Dù lịch trình thi đấu và tập luyện dày đặc, Messi luôn cố gắng dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình. Năm 2022, khi được một phóng viên của báo Argentina Ole hỏi gia đình có ý nghĩa thế nào đối với mình, Messi đã trả lời:

"Gia đình đối với tôi là mọi thứ, tất cả mọi thứ. Tôi rất may mắn vì có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Có những gia đình mà bố mẹ phải làm việc cả ngày và không được về nhà cho đến tối muộn. Bố mẹ tôi đã từng phải làm việc vất vả như thế. Do đó, tôi không được chơi đùa với bố mẹ nhiều.

Hiện tại, tôi may mắn vì dành thời gian cho các con gần như cả ngày, có thể đưa đón tụi nhỏ tới trường học, đưa đi đá bóng hoặc các hoạt động khác. Tôi thích dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình".

Messi luôn cố gắng dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình

Không chỉ vậy, Messi còn chú trọng truyền cho các con những giá trị sống mà bản thân anh đã được dạy từ nhỏ.

"Tôi nghĩ mình là một người cha tốt. Tôi cố gắng truyền tải cho các con những giá trị mà bản thân tôi đã được dạy khi còn là một cậu bé. Chính nhờ những giá trị đó mà tôi trở thành con người như hiện tại", Messi tiết lộ.

Dù bận rộn, Messi vẫn là người trực tiếp đưa các con đi học và thường xuyên trò chuyện để hiểu tính cách từng đứa trẻ. Đối với Messi, việc làm cha đôi khi chỉ đơn giản là được "thức dậy cùng chúng vào mỗi sáng". Chính triết lý ấy đã trở thành nền tảng trong cách anh nuôi dạy các con.

"Anh cả Thiago là người được chúng tôi uốn nắn đầu tiên. Sau đó, thắng bé trở thành hình mẫu để 2 đứa em noi theo. Dù vậy, tính cách từng đứa lại khác nhau. Thiago có phần kiệm lời, thích quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu hai Mateo thì mau miệng, có thể kể cho bạn mọi thứ về cuộc sống xung quanh. Cậu út Ciro thì tỏ ra dè dặt hơn", Messi tâm sự.

Các con của Messi được phát triển tự nhiên, không bị áp lực bởi kỳ vọng phải trở thành cầu thủ xuất sắc như cha

Không điện thoại, không áp lực thành ngôi sao

Nếu Cristiano Ronaldo nổi tiếng với cách dạy con nghiêm khắc và kỷ luật trong tập luyện, thì Messi lại lựa chọn một hướng đi khác. Anh muốn các con phát triển tự nhiên, không bị áp lực bởi kỳ vọng phải trở thành những cầu thủ xuất sắc như cha.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Migue Granados năm 2023, Messi tiết lộ rằng các con của mình vẫn chưa có điện thoại di động. Theo nhiều ý kiến, đây là cách để những đứa trẻ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể chất và trải nghiệm thực tế thay vì ngồi trước màn hình.

Hiện 2 con trai của Messi là Thiago và Mateo đã được ghi danh vào đội trẻ của Inter Miami. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup khẳng định anh không đặt áp lực để các con phải trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thay vào đó, Messi để các con tự do lựa chọn con đường mà mình yêu thích.

Messi và 2 con trai Thiago (áo đen), Mateo (áo xanh)

Năm 2024, nhiều bức ảnh từ một buổi tập luyện cho thấy Messi kiên nhẫn đứng bên ngoài sân quan sát các con thi đấu. Trong trang phục giản dị gồm áo phông xám, quần short trắng và đôi dép xỏ ngón nhiều màu sắc, anh lặng lẽ cổ vũ và đồng hành cùng các con như bất kỳ phụ huynh nào khác.

Lionel Messi được bắt gặp tại buổi tập của Inter Miami cùng các con của mình

Đầu năm 2026, theo HITC Sport, Messi đã tiết lộ những điều khiến anh tiếc nuối nhất trong cuộc đời và không muốn các con lặp lại.

"Tôi hối tiếc vì đã không học hành chăm chỉ hơn. Tôi luôn nói với các con mình tầm quan trọng của việc có một nền giáo dục tốt", Messi chia sẻ trong chương trình podcast Miro de Atras.

Messi từng bỏ học từ sớm để sang Tây Ban Nha gia nhập học viện đào tạo trẻ của Barcelona. Quyết định ấy mở ra một sự nghiệp huy hoàng nhưng cũng khiến anh đánh đổi những năm tháng học tập chính quy.

"Tôi hối tiếc vì không học tiếng Anh khi còn nhỏ. Tôi có thời gian để học nhưng đã không làm vậy. Tôi có cơ hội trò chuyện với những người tuyệt vời, nhưng tôi không biết nói tiếng Anh, và điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng", anh nói

Theo Messi, rào cản ngôn ngữ từng trở thành khó khăn không nhỏ trong nhiều hoạt động quốc tế, đặc biệt là các sự kiện truyền thông và những cuộc gặp gỡ các đối tác toàn cầu.

Đằng sau những danh hiệu và kỷ lục, những điều Messi muốn truyền lại cho các con không phải là áp lực phải thành công như cha, mà là giá trị của giáo dục, sự nỗ lực và khả năng tự lựa chọn con đường riêng cho mình. Đó cũng là những bài học mà chính anh phải mất nhiều năm mới nhận ra trên hành trình trở thành một huyền thoại bóng đá thế giới.