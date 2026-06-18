Sau màn trình diễn bùng nổ của Lionel Messi trong chiến thắng của Argentina trước Algeria tại trận mở màn World Cup 2026, một khoảnh khắc bên lề sân cỏ lại bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội: nụ cười không thể giấu nổi của Antonella Roccuzzo.

Trong đoạn clip được các CĐV chia sẻ, bà xã Messi xuất hiện tại khu vực hành lang sân vận động sau trận đấu. Diện áo đấu Argentina đơn giản, quần jeans và túi đeo chéo, Antonella bước đi cùng mọi người, dứt theo cậu con trai út Ciro Messi nhưng liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Khi nghe thấy tiếng gọi "Antonella!", cô quay đầu lại đầy thân thiện trước khi tiếp tục di chuyển với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Vợ Messi tươi cười hớn hở ra về khi Argentina chiến thắng 3-0 ngày ra quân World Cup 2026 (Video: miralarepe)

Antonella đưa các con đến sân cổ vũ, được dàn vệ sĩ cao to bảo vệ

Trước đó, Antonella cũng hút hai triệu lượt yêu thích với bức ảnh cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro trên khán đài cổ vũ Messi trong ngày ra quân World Cup 2026. Cả gia đình đều mặc áo số 10 quen thuộc để cổ vũ cho Messi trong ngày đặc biệt.

Vợ và các con Messi cổ vũ siêu sao trong kì World Cup cuối cùng

Messi lập hattrick (Ảnh: Getty)

Messi lĩnh xướng dàn sao Argentina, giành chiến thắng 3-0 ngọt ngào trước Algeria

Không khó hiểu khi bà xã siêu sao người Argentina lại hạnh phúc đến vậy. Trên sân, Messi vừa có màn trình diễn để đời với một cú hat-trick đẳng cấp, góp công lớn giúp Argentina giành chiến thắng. Đội trưởng Albiceleste còn lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử ở sân chơi World Cup, khiến người hâm mộ toàn cầu một lần nữa phải ngả mũ thán phục.

Dưới phần bình luận, dân mạng cũng thi nhau trêu đùa: "Chồng ghi hat-trick thì ai mà không cười!", "Antonella hôm nay vui như Tết", "Có ông xã là Messi, lại vừa chứng kiến chồng tỏa sáng ở World Cup, bảo sao chị cười tít mắt", "Nụ cười của người phụ nữ biết chồng mình vừa làm nên lịch sử", "Chị thắng đời 10-0"...

Messi đã khiến hàng triệu CĐV Argentina vỡ òa, còn Antonella có lẽ là người hạnh phúc nhất trên khán đài. Với phong độ hiện tại của số 10, rất có thể những nụ cười như thế này sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa trong hành trình World Cup 2026 của Argentina.