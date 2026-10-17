Vợ mắc kẹt trong nhà vệ sinh rồi tự thoát ra, chồng phát hiện "sự thật" kinh ngạc: Tôi sợ vợ tôi rồi!

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả khi chia sẻ câu chuyện vợ mình vô tình bị nhốt trong nhà vệ sinh tại nhà. Người chồng lái xe từ Kuantan đến Damansara sau khi vợ bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, anh Ahmad Azrin với nickname @i_am_ahmad_azrin đã kể lại trên nền tảng Threads rằng anh đã nhận được một cuộc gọi đầy hoảng loạn từ vợ mình.

Ahmad Azrin cho biết vợ anh đã gọi điện trong nước mắt sau khi vô tình bị nhốt trong nhà vệ sinh. Dù lúc gọi điện cô ấy đã thoát ra ngoài được, nhưng khi nghe tiếng vợ khóc, anh vẫn quyết định lái xe từ Kuantan đến Damansara để kiểm tra tình hình của cô.

"Chiều hôm qua, vợ tôi gọi điện trong nước mắt. Cô ấy nói mình đã rất hoảng loạn vì bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cô ấy gọi cho tôi sau khi đã thoát ra được. Tôi lập tức lái xe từ Kuantan đến Damansara. Tôi bảo cô ấy đừng khóc vì hoảng sợ nữa, mà hãy khóc vì vui mừng vì cuối cùng đã thoát được ra ngoài," anh viết.

Khi về đến nhà, thấy tay vợ bị sưng và có vết thương, Ahmad Azrin đã đưa cô đến phòng khám. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu làm thế nào mà vợ mình lại có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp đến vậy chỉ trong lúc cố gắng thoát ra khỏi phòng tắm.

Trong hai bức ảnh đính kèm bài đăng, có thể thấy tay nắm cửa phòng tắm đã bị hỏng, còn chiếc bồn rửa mặt thì như bị giật tung khỏi tường và vỡ thành nhiều mảnh.

"Tôi tự hỏi, vợ tôi rốt cuộc là kiểu người như thế nào đây? Cô ấy lấy đâu ra sức mạnh để giật tung cả bồn rửa mặt, rồi đập phá tay nắm cửa đến mức hư hỏng như vậy? Ngay cả đường ống nhựa PVC cũng bị gãy rời. Thú thật là tôi bắt đầu thấy sợ chính vợ mình rồi đấy," anh Ahmad Azrin đùa vui trong bài đăng.

Cư dân mạng cũng lập tức để lại các bình luận trêu chọc như: "Cẩn thận đấy ông bạn… đừng có dại mà chọc giận cô ấy, kẻo lại kết thúc giống như cái bồn rửa mặt kia đấy", hoặc "Có lẽ người ta nói đúng về phụ nữ: khi ở nhà một mình, họ thậm chí có thể tự mình bê cả bình ga. Chúc vợ bạn sớm bình phục nhé", "Khoan đã, ý là vợ bạn đã nhấc bổng chiếc bồn rửa bằng sứ lên rồi dùng nó đập nát tay nắm cửa ư? Nếu sau này bạn có làm gì sai, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho sự an toàn của bạn thôi", "Có lẽ đây là kết quả của bao nhiêu năm dồn nén những bực dọc và ấm ức trong suốt cuộc hôn nhân đấy."

Gia Linh (Theo World Of Buzz)