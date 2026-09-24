Vợ Indonesia của Đạt Villa làm mẹ bỉm ở Việt Nam: Từng “chưa biết chăm con”, giờ tự tin nuôi con giữa hai nền văn hóa

Nếu vài năm trước, Vidhia (sinh năm 1999, một TikToker người Indonesia) được nhiều người biết đến với câu chuyện tình xuyên biên giới cùng Đạt Villa thì hiện tại, cuộc sống của nữ TikToker Indonesia đã xoay quanh một "vai trò" đặc biệt hơn: mẹ bỉm sữa.

Vượt hơn 5.000 km, sang Việt Nam kết hôn và sinh con, Vidhia phải tự học cách chăm sóc một em bé trong khi vẫn giữ những thói quen, phong tục tập quán và kinh nghiệm nuôi con được mẹ ruột truyền lại từ Indonesia. Từ chuyện ngôn ngữ, cách chăm con cho đến việc nuôi dạy một em bé lớn lên giữa hai nền văn hóa, hành trình làm mẹ của Vidhia có không ít điều thú vị.

Từ một cô gái Indonesia không hề có kinh nghiệm chăm trẻ, Vidhia bước vào hành trình làm mẹ trong một môi trường khá khác biệt với quê nhà. Thời gian đầu, việc chăm sóc em bé cũng là một trải nghiệm mới với cô. "Khi đó, tôi chưa biết chăm sóc con" - Vidhia trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt - ngôn ngữ cô đã và đang học trong 3 năm sống ở Việt Nam, khi được hỏi điều gì khiến cô khó thích nghi nhất trong những tháng đầu làm mẹ.

May mắn là hành trình làm mẹ của Vidhia không phải một mình. Bên cạnh Đạt Villa, cô còn nhận được sự chỉ dẫn từ cả hai bên gia đình. Trước đó, Đạt Villa từng chia sẻ rằng vì cả hai vợ chồng đều chưa có quá nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé nên anh đã nhờ bác sĩ, y tá hỗ trợ sau khi vợ sinh. Anh cũng chủ động giảm bớt công việc, dành thời gian chăm con và thường xuyên thức đêm pha sữa, trông em bé để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi dạy con tiếng Indo, tiếng Việt, tiếng Anh, dạy con hướng đến những điều tốt đẹp"

Nếu như những ngày đầu yêu nhau, ngôn ngữ từng là một trong những trở ngại của Đạt Villa và Vidhia thì hiện tại, cô đã có thể giao tiếp tiếng Việt khá tốt. Tuy nhiên, khi trở thành mẹ, Vidhia lại không muốn con chỉ sử dụng tiếng Việt. Cô chủ động dạy tiếng Indo để bé có thể tiếp xúc với ngôn ngữ của mẹ ngay từ nhỏ.

Khi được hỏi liệu rào cản ngôn ngữ có trở nên khó khăn hơn khi chăm con hay không, Vidhia cho rằng đây không phải vấn đề quá lớn. "Tôi thường dạy con mình tiếng Indo, tiếng Anh. Việt Nam và Indo không khác nhau quá nhiều. Tất cả đều dạy con mình hướng đến những điều tốt đẹp" - Vidhia chia sẻ.

Không chỉ tiếng Indonesia, Vidhia cho biết cô còn hướng con làm quen với tiếng Anh và tiếng Việt. Với một em bé có bố là người Việt Nam và mẹ là người Indonesia, việc lớn lên trong môi trường có nhiều ngôn ngữ cũng trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cậu bé.

Mẹ chồng, mẹ đẻ là người đầu tiên dạy cách chăm con

Làm mẹ ở một đất nước xa lạ, Vidhia cũng có cơ hội tiếp nhận cách chăm con từ cả hai nền văn hóa. Cô thừa nhận giữa Việt Nam và Indonesia có sự khác biệt trong cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nhưng những khác biệt này không quá lớn đến mức khiến cô khó thích nghi.

Đặc biệt, mẹ ruột ở Indonesia vẫn thường xuyên truyền lại cho con gái những kinh nghiệm chăm trẻ theo cách của người Indonesia. "Có chứ. Mẹ đẻ của tôi dạy tôi rất nhiều về cách chăm con của người Indonesia" - Vidhia kể lại.

Không chỉ có mẹ đẻ, cô còn nhận được sự hỗ trợ từ chồng và mẹ chồng. Với Vidhia, những người phụ nữ trong gia đình dường như đều trở thành những "người thầy" đầu tiên giúp cô có thêm kinh nghiệm trong hành trình làm mẹ của mình.

"Mẹ chồng cũng rất quan tâm tôi và con trai tôi, và dạy tôi rất nhiều" - cô chia sẻ. Trước đó, câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu giữa Vidhia và mẹ Đạt Villa cũng từng được nhắc đến. Dù bất đồng ngôn ngữ, hai người được Đạt Villa chia sẻ là khá thân thiết, thường xuyên gọi điện trò chuyện và quan tâm nhau.

Có lẽ cũng nhờ sự hỗ trợ ấy mà Vidhia dần quen hơn với nhịp sống của một gia đình có trẻ nhỏ. Sau khi con trai chào đời, cuộc sống của hai vợ chồng cũng xoay quanh những sinh hoạt rất đỗi quen thuộc của các gia đình có con nhỏ: chăm con, cho con ăn, ru con ngủ và tranh thủ nghỉ ngơi khi em bé ngủ.

"Không có con chung, con riêng, tôi là mẹ của hai đứa trẻ"

Nếu có một điều đặc biệt trong gia đình Đạt Villa và Vidhia thì đó là việc nữ TikToker Indonesia không chỉ chăm sóc con trai chung của hai vợ chồng mà còn dành nhiều tình cảm cho con gái riêng của Đạt - bé Bống (tên thật là Trâm Anh). Trước khi kết hôn với Vidhia, Đạt Villa đã có một cô con gái. Ngay từ thời điểm hai người còn yêu nhau, Vidhia từng thể hiện sự thân thiết với bé. Hai người có những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt, cùng vui chơi và dành cho nhau những lời nói rất tình cảm.

Sau khi về chung một nhà, mối quan hệ ấy vẫn được duy trì, Vidhia vẫn luôn yêu thương chiều chuộng bé Bống và không hề có khoảng cách nào cả. Bé Bống cũng gọi Vidhia là mẹ Vi, và cô bé cũng phụ giúp mẹ trông em, chơi với em, và thỉnh thoảng cũng nũng nịu với mẹ Vi.

Nhưng khi hỏi Vidhia về khoảnh khắc khiến cô cảm nhận mình đã trở thành mẹ của cả hai đứa trẻ, cô lại không nghĩ có một cột mốc nào đặc biệt trên hành trình này. "Không. Đó là con gái tôi. Tôi có 2 người con rồi" - Vidhia chia sẻ như vậy.

Một câu nói ngắn nhưng phần nào cho thấy cách cô nhìn nhận mối quan hệ với con gái riêng của chồng: không cần phải có một khoảnh khắc đặc biệt để xác nhận vai trò, bởi với Vidhia, cô bé vốn đã là con của mình.

Đạt Villa cũng từng tâm sự: "Mình đã từng đổ vỡ trước đây và có một người con gái. Mình có nói với vợ, đầu tiên vợ cũng ngạc nhiên, bảo để em từ từ suy nghĩ. Mình cũng đồng ý bảo vợ cứ bình tĩnh, không phải vội vàng. Thực sự đến giờ vợ và con gái rất thương nhau, quấn nhau lắm. Hiện tại là con yêu mẹ hơn bố. Mình hạnh phúc lắm".

Mẹ bỉm Indonesia và hành trình nuôi con giữa hai nền văn hóa

Sau khi có con trai, cuộc sống của Vidhia tại Việt Nam có thêm một vai trò mới. Không còn đơn thuần là một cô gái Indonesia sang Việt Nam xây dựng gia đình, cô giờ đây là mẹ của hai đứa trẻ và cũng là người kết nối hai nền văn hóa trong chính căn nhà của mình.

Vidhia từng phải làm quen với tiếng Việt, với gia đình chồng và những thói quen sinh hoạt tại Việt Nam. Đến khi làm mẹ, cô lại tiếp tục học cách chăm sóc một em bé trong khi vẫn giữ những điều thân thuộc từ quê hương Indonesia của mình.

Với một người mẹ xa quê, có lẽ đó cũng là cách Vidhia giữ một phần văn hóa Indonesia trong gia đình nhỏ của mình: không phải bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ ngôn ngữ cô nói với con mỗi ngày và những cách chăm sóc con mà mẹ cô từng truyền lại.

Vidhia - vợ của TikToker Đạt Villa được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho gia đình ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn tại đây



