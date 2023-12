Võ Hạ Trâm kể chuyện "ngọc nữ bolero" Tố My "tay xách nách mang" cả vali đĩa đi bán trong khi lưu diễn

Nữ ca sĩ Tố My tiếp tục hành trình làm mới các tuyệt tác bolero khi ra mắt dự án "Tomy’s Secret" với 8 ca khúc, trong đó có những bài nhạc xưa đã rất quen thuộc với khán giả và những ca khúc hoàn toàn mới được “đo ni đóng giày” cho giọng hát của cô. Tại buổi ra mắt ngày 21/12, “ngọc nữ bolero” đã trình chiếu 3 MV đầu tiên trong dự án này gồm: "Phố đêm", "Nàng thơ trong tranh" và "Duyên kiếp" (kết hợp với Bạch Công Khanh).

Điểm đặc biệt trong chuỗi MV này là công nghệ “virtual production” (phim trường ảo) thường sử dụng trong những phim bom tấn Hollywood. Với công nghệ này, Tố My đầu tư set up 30 bối cảnh thật trên phim trường kết hợp kỹ xảo 3D tạo nên hình ảnh chân thật, sống động trong MV. Bản thân nữ ca sĩ cũng phải thay đổi 24 lay out trang điểm.

Tố My cho biết cô sẵn sàng bỏ số tiền không hề nhỏ để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình với mong muốn mang đến những sản phẩm chỉn chu, mãn nhãn cho người xem

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tố My nói thời gian qua, cô thấy mình được "Tổ đãi", may mắn có show đi diễn đều đặn, việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cũng đi vào ổn định. Nhờ vậy, cô có được nguồn tài chính để thực hiện các sản phẩm âm nhạc mà mình ấp ủ.

Đến chúc mừng Tố My, Võ Hạ Trâm vui vẻ chia sẻ với mọi người về chuyến lưu diễn tại Mỹ vừa qua của cả hai: "Đây là 1 nữ ca sĩ rất tranh thủ kinh doanh, khi đi lưu diễn ở nước ngoài cô ấy rất chịu khó 'tay xách nách mang' thêm 1 vali rất nặng đựng voucher và đĩa để bán. Cô ấy bán từ bang này qua bang khác, đến cuối hành trình tôi hỏi thì My cho biết cô đã bán hết. Đó là những đồng tiền để tích cóp đầu tư cho những dự án âm nhạc này, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Tố My".

Tố My chia sẻ tại buổi ra mắt, cô luôn mong muốn làm mới bản thân nên chuỗi dự án này sử dụng đa dạng dòng nhạc chứ không chỉ có bolero mà còn có ballad và những ca khúc được phối mới, theo phong cách gần với khán giả trẻ

Võ Hạ Trâm dù có lịch đi dạy nhưng vẫn tranh thủ đến chúc mừng “ngọc nữ bolero”

"Chị đẹp" Giang Hồng Ngọc

Quốc Thiên là người kết hợp song ca với Tố My trong dự án này. Anh hy vọng màn kết hợp này sẽ mang đến làn gió mới, được khán giả ủng hộ

Mai Thiên Vân nói Tố My sở hữu cả thanh và sắc, phù hợp với hình ảnh mà giới trẻ yêu thích. Dịp này, Tố My cũng mời Mai Thiên Vân góp mặt trong liveshow sắp tới của mình

Nguyên Vũ dành lời khen cho giọng hát và sự đầu tư của Tố My cho dự án này

MC Nguyên Khang

Tố My hát live ca khúc “Phố đêm” - một bài hát quen thuộc với khán giả nhưng đã được hòa âm phối khí mới mẻ