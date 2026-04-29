Từng sốc, tổn thương trước những bình luận tiêu cực

Từng là biểu tượng nhan sắc một thời của màn ảnh Việt, "người đẹp Tây đô" Việt Trinh nay chọn cuộc sống bình yên, rời xa ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, dù đã lui về hậu trường, nữ diễn viên vẫn không tránh khỏi những bình luận kém duyên trên mạng xã hội về tuổi tác và hào quang đã qua.

Mới đây, trên trang cá nhân Việt Trinh đã chia sẻ thẳng thắn về chuyện này. Cô cho biết từng bị sốc nặng khi lần đầu đối diện với những bình luận tiêu cực.

Việt Trinh thẳng thắn đối diện với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội

"Thôi hết thời rồi, thành bà lão rồi bà ơi, gớm quá, nhăn nheo hết rồi, về vườn đi... đó là những câu Trinh gặp thường xuyên trên mạng xã hội. Khi mới dùng mạng xã hội, Trinh rất sốc, bị tổn thương. Thậm chí có lúc, Trinh cũng lên mạng cãi qua, cãi lại", nữ diễn viên kể lại.

Tuy nhiên, theo thời gian, Việt Trinh dần thay đổi cách nhìn. Theo nữ diễn viên, chính môi trường mạng đã rèn cho cô sự mạnh mẽ và bản lĩnh. "Dùng mạng xã hội nhiều cũng tạo cho mình bản lĩnh, sức mạnh. Sau này, khi đọc những bình luận đó, nhiều khi Trinh còn chọc ngược lại họ", cô chia sẻ với thái độ nhẹ nhàng hơn.

Việt Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận tâm lý chung của phụ nữ trước những lời khen chê. "Phụ nữ ai mà không thích khen. Thời này, không ai thích bị chê hết, chẳng qua họ biết giấu cảm xúc của mình đi khi bị chê", cô nói.

Theo Việt Trinh, có người chọn cách im lặng, có người phản ứng lại, nhưng điều quan trọng là phải đủ bản lĩnh để không bị cuốn theo những lời tiêu cực. Đáng chú ý, cô cho biết bản thân đã "ngộ ra" một điều: những người chê bai người khác già rồi cũng sẽ đến lúc già đi. "Khi ấy, họ mới hiểu được cảm xúc khi đi comment dạo chê người khác", nữ diễn viên trải lòng.

Hào quang rực rỡ một thời của "Người đẹp Tây đô"

Sinh năm 1972, Việt Trinh từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Ngọc trong đá, Sao em vội lấy chồng và đặc biệt là Người đẹp Tây đô - tác phẩm giúp cô gắn liền với danh xưng đến tận hôm nay.

Thời kỳ đỉnh cao, Việt Trinh là gương mặt "bảo chứng phòng vé", xuất hiện dày đặc trên màn ảnh và được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Thậm chí, cô còn được xem là một trong những "biểu tượng nhan sắc" của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới.

Thập niên 1990, Việt Trinh là đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Việt

Tuy nhiên, giống như quy luật khắc nghiệt của showbiz, ánh hào quang không kéo dài mãi. Việt Trinh thừa nhận: "Một trong những ngành nghề mau hết thời nhất là nghệ thuật". Cô hiểu rõ điều đó nên chưa bao giờ ganh tị với lớp nghệ sĩ trẻ.

Nữ diễn viên kể lại những trải nghiệm rất đời thường khi đi quay show cùng Trấn Thành, Việt Hương hay Lê Khánh: "Người ta bao giờ cũng xin chụp hình với Trấn Thành, Việt Hương trước, rồi sau đó mới đến Trinh. Khi đó, Trinh thấy bình thường". Với cô, đó là quy luật tự nhiên của sự nổi tiếng.

Bình thản trước hai chữ "hết thời"

Điều khiến nhiều người nể phục ở Việt Trinh là thái độ bình thản trước những lời nhận xét khắc nghiệt. Cô không phủ nhận việc mình đã qua thời đỉnh cao, nhưng thay vì buồn bã, nữ diễn viên lại nhìn nhận theo hướng tích cực: "Hên quá có thời để hết".

Việt Trinh cũng nhấn mạnh, cô chưa bao giờ lên mạng xã hội để công kích hay cạnh tranh đồng nghiệp, dù từng nhận được nhiều lời tác động từ bên ngoài. "Thời của Trinh đã qua lâu rồi. Bây giờ lớn tuổi rồi, mình phải biết mình là ai", cô nói.

Hiện tại, nữ diễn viên tận hương cuộc sống bình yên, không còn hoạt động showbiz

Những năm gần đây, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống yên bình trong nhà vườn ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Cô sống giản dị, dành thời gian làm vườn, nấu ăn, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Sự lựa chọn này, theo Việt Trinh, không phải là "về vườn" theo nghĩa tiêu cực, mà là cách cô chủ động bước ra khỏi ánh đèn khi đã đủ đầy. "Tre già, măng mọc", đây là câu nói mà nữ diễn viên từng học được khi còn hoạt động nghệ thuật, giờ trở thành triết lý sống.

Từ một ngôi sao đình đám đến người phụ nữ chọn cuộc sống lặng lẽ, hành trình của Việt Trinh phản ánh rõ quy luật đào thải của showbiz, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong cách đối diện với hào quang và cả những lời chê bai. Và có lẽ, chính sự điềm tĩnh ấy mới là điều giúp "người đẹp Tây đô" vẫn giữ được vị trí riêng vững chắc trong lòng khán giả suốt nhiều thập kỷ qua.