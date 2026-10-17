Sốc: Gong Yoo quỳ gối, có hành động không hiểu nổi trước hàng nghìn người

Gong Yoo là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như Goblin, Train to Busan, Squid Game 2... Cuối năm nay, tài tử sinh năm 1979 dự kiến trở lại màn ảnh với Tantara (Slowly, Intensely), bộ phim truyền hình của Netflix đóng cùng Song Hye Kyo. Trong lúc khán giả mong chờ màn tái hợp của hai ngôi sao hàng đầu, Gong Yoo bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì một khoảnh khắc tại buổi fan meeting ở Thái Lan vừa qua.

Cụ thể, trong khuôn khổ tour gặp gỡ người hâm mộ châu Á The Long Take, diễn ra tại Bangkok ngày 15/10, Gong Yoo tham gia phần trò chơi tương tác, nơi người hâm mộ có thể đưa ra những yêu cầu để nam diễn viên thực hiện ngay trên sân khấu. Một đoạn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại những hành động mà Gong Yoo thực hiện theo yêu cầu của fan. Theo các bài đăng đang được chia sẻ, người hâm mộ này được cho là đã yêu cầu anh quỳ xuống, thè lưỡi, giả tiếng chó và thực hiện động tác bắt tay, gợi liên tưởng đến việc huấn luyện thú cưng.

Gong Yoo gây tranh cãi vì giả làm thú cưng trước fan

Đoạn clip nhanh chóng khiến nhiều khán giả quốc tế cảm thấy khó hiểu, thậm chí xấu hổ thay cho nam diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu của người hâm mộ đã vượt quá giới hạn của một trò chơi giao lưu thông thường. Thay vì tạo ra khoảnh khắc vui vẻ, hành động này bị nhận xét là kỳ quặc, thiếu tinh tế và đẩy nghệ sĩ vào tình huống khó xử. Không ít người bày tỏ sự khó chịu, cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc gây ngượng ngùng nhất trong hoạt động giao lưu với fan của Gong Yoo.

Dẫu vậy, một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Gong Yoo, cho rằng đoạn video đang bị diễn giải theo hướng tiêu cực khi tách khỏi bối cảnh trò chơi tại sự kiện. Theo quan điểm của nhóm khán giả này, việc nghệ sĩ thoải mái tham gia trò chơi và tạo tiếng cười cho người hâm mộ không đồng nghĩa với việc anh bị hạ thấp phẩm giá.

Một số bình luận của netizen:

- Anh ý 50 tuổi rồi đấy, sao còn làm mấy hành động khó hiểu này thế.

- Đội quần giùm ổng luôn quá, tự dưng quỳ xuống làm gì thế.

- Bà fan kia cũng kỳ cơ. Ai lại để idol làm mấy trò đấy.

- Tui không dám xem hết clip, ngại vô cùng.

- Làm trò gì khó coi quá vậy trời.

Bên cạnh câu chuyện gây bàn luận này, Gong Yoo và Song Hye Kyo đang rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ với Tantara. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh những con người xuất thân từ hoàn cảnh thiếu thốn nhưng sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để theo đuổi giấc mơ thành công. Thay vì chỉ khắc họa ánh hào quang của giới nghệ sĩ, bộ phim còn khai thác tham vọng, sự cạnh tranh khốc liệt và những hy sinh phía sau sân khấu.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, người phụ nữ quyết tâm theo đuổi giấc mơ trong ngành giải trí đầy khắc nghiệt, còn Gong Yoo vào vai Dong Gu, người bạn từ thuở nhỏ của cô. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc là một trong những điểm thu hút sự chú ý của dự án. Phim còn quy tụ Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee, được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người đứng sau các tác phẩm như Our Blues, Dear My Friends, It's Okay, That's Love... Với bối cảnh lịch sử kéo dài qua nhiều thập niên cùng câu chuyện về mặt tối của ngành giải trí, Tantara được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn khác về hành trình theo đuổi danh vọng.

Theo kế hoạch được công bố, Tantara nằm trong danh sách phim Netflix dự kiến phát hành vào ngày 11/12 sắp tới.