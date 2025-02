Thanh long giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, polyphenol và anthocyanin, là loại trái cây được nhiều người lựa chọn để làm đẹp và giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng của Cancer Foundation chỉ ra rằng hàm lượng anthocyanin trong thanh long đỏ cao gấp 15 lần so với quả anh đào và gấp 28 lần so với nho đỏ. Khả năng chống oxy hóa và chống gốc tự do của nó vượt xa các loại trái cây khác.

Thông thường, thanh long được ăn cả hạt nên cũng có thể hấp thụ được vitamin E trong hạt, có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể, thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol và duy trì sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, còn 1 phần vô cùng giàu dinh dưỡng khác của quả thanh long mà hầu như chúng ta đều không ngờ tới là ăn được - vỏ thanh long.

Lợi ích của vỏ thanh long

Ngoài phần thịt và hạt, vỏ thanh long cũng rất bổ dưỡng. Nhiều người có thói quen gọt vỏ và vứt bỏ khi ăn thanh long, điều này thật đáng tiếc.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm Hàn Quốc cho thấy phenol, anthocyanin và flavonol glycoside trong vỏ thanh long cao gấp 3 đến 5 lần so với phần thịt, khả năng chống oxy hóa và phân chia tế bào ung thư của vỏ cũng mạnh hơn phần thịt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khi gọt vỏ thanh long, không cần gọt quá sạch, quá sâu. Thực ra, để lại một lớp màng mỏng trên thịt thanh long sẽ có lợi. Phần vỏ bên ngoài đã gọt cũng có thể dùng để chế biến các món ăn khác.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng vỏ thanh long ruột trắng có khả năng chống lại sự phân chia tế bào ung thư tốt hơn thanh long ruột đỏ, trong khi vỏ thanh long ruột đỏ có khả năng chống oxy hóa tốt hơn thanh long ruột trắng.

Ăn vỏ thanh long thế nào?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cao cấp và Quỹ chăm sóc ung thư Trung Quốc, vỏ thanh long rất giàu chất dinh dưỡng thực vật và có thể dùng để nấu ăn. Chúng ta nên cắt bỏ phần gai trên vỏ và giữ lại phần mềm, có thể dùng để xào thịt thái lát hoặc thêm vào thịt lợn chua ngọt, không chỉ tăng thêm hương vị mà còn cải thiện giá trị dinh dưỡng.

Bạn cũng có thể xay vỏ thanh long với sữa đậu nành hoặc sữa thành sinh tố để uống nó vừa có nhiều chất chống oxy hóa và protein mà lại phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This