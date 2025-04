Hôn nhân không có sự tin tưởng

Ngày 14/4, chương trình trò chuyện đêm khuya Mỹ The Late Show with Stephen Colbert gây chú ý khi có khách mời là nữ tỷ phú Melinda French Gates , vợ cũ Bill Gates. Bà tham gia chương trình để quảng bá cho cuốn sách mới The Next Day , phát hành ngày 15/4.

Trong buổi trò chuyện, Melinda chia sẻ những điều bà học được về hôn nhân sau gần 4 năm ly hôn tỷ phú Bill Gates .

“Tôi học được rằng để có một mối quan hệ đáng tin cậy, cả hai bên đều phải trung thực với nhau. Đó là điều tôi muốn trong một cuộc hôn nhân. Nếu bạn không thể, bạn không có được sự thân mật và sự tin tưởng. Vì vậy, cuối cùng, tôi phải ra đi”, nhà từ thiện sinh năm 1964 nói.

Melinda French Gates cho biết phải ra đi sau khi không có được niềm tin trong hôn nhân. Ảnh: CBS.

Dù không nói rõ nguyên nhân mất lòng tin vào hôn nhân, Melinda trước đó thừa nhận tình bạn giữa chồng cũ và Jeffrey Epstein (tội phạm tình dục bị kết án và đã tự tử trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục vào năm 2019) là động lực chính dẫn đến kết thúc cuộc hôn nhân gần 30 năm của họ (kết hôn từ năm 1994).

“Tôi không thích việc ông ấy gặp Jeffrey Epstein. Tôi nói rõ điều đó với Bill. Epstein thật đáng ghê tởm. Ông ấy là hiện thân của cái ác. Tôi đau lòng cho những phụ nữ đó (nạn nhân của Epstein)”, nữ tỷ phú cho biết trên CBS Mornings năm 2022.

Trong The Next Day , Melinda cũng đề cập đến vấn đề này. Bà cho hay biết cuộc hôn nhân của bà với Bill Gates gặp trục trặc nghiêm trọng vào năm 2019 khi chuyện ngoại tình và quan hệ của ông với Jeffrey Epstein bị tiết lộ trước công chúng.

“Tháng 10 năm đó, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tờ The New York Times đăng bài viết vô cùng đáng lo ngại, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hành vi của Bill. Những câu hỏi chỉ ra anh ấy không chỉ phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi mà còn phản bội cả giá trị của tôi”, nhà từ thiện viết.

Trong cuốn hồi ký, Melinda tuyên bố từ bỏ hôn nhân là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà bà từng làm.

Bà phải vật lộn trong hơn một năm trước khi nói với chồng cũ muốn ly hôn vào năm 2020, trong chuyến du lịch đến New Mexico (Mỹ).

Bà mô tả đó là cuộc trò chuyện đáng sợ nhất mà bà từng trải qua. Theo nhà hoạt động vì cộng đồng, Bill Gates buồn và khó chịu, nhưng cũng thấu hiểu, tôn trọng.

Tuy vậy, việc ly hôn gặp nhiều khó khăn ban đầu vì “Bill nổi tiếng là một trong những nhà đàm phán cứng rắn nhất thế giới”.

Họ ly thân trong một năm và đến tháng 5/2021, cả hai xác nhận ly hôn trong một tuyên bố chung.

Về đời sống tình cảm sau gần 4 năm ly hôn, khi được dẫn chương trình Stephen Colbert hỏi có hẹn hò không, Melinda xác nhận đang trong mối quan hệ tuyệt vời.

Bà không nói rõ người yêu hiện tại là ai. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, bạn trai của Melinda được xác nhận là doanh nhân xứ Wales Philip Vaughn - người sáng lập kiêm chủ tịch công ty giao bia thủ công. Ông từng làm lập trình viên máy tính tại Microsoft - do Bill Gates đồng sáng lập - trong giai đoạn 1999-2008.

Trước khi xuất hiện trên truyền hình, Melinda được nhìn thấy đi cùng Philip Vaughn ở thành phố New York.

Philip Vaughn và Melinda French Gates trên phố New York. Ảnh: The Image Direct.

Bê bối tình ái của Bill Gates

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Times of London vào ngày 25/1, Bill Gates cho biết cuộc sống hiện tại khiến ông vui vẻ hơn, nhưng hôn nhân tan vỡ là sai lầm mà ông hối tiếc nhất đời.

Theo tỷ phú sinh năm 1955, chuyện ly hôn khiến tôi và Melinda khốn khổ trong ít nhất hai năm.

Trong khi thừa nhận qua lại với Epstein là ngu ngốc và sai lầm lớn, Bill Gates lại úp mở về cáo buộc ngoại tình.

Trên chương trình Today năm 2022, ông thú nhận phạm sai lầm trong hôn nhân nhưng không nói rõ.

“Tôi không nghĩ việc đi sâu vào chi tiết tại thời điểm này là mang tính xây dựng , nhưng đúng là tôi gây ra đau đớn và tôi cảm thấy tồi tệ về điều đó”, ông giãi bày.

Năm 2021, trước khi Bill Gates và vợ cũ thông báo ly hôn, tờ Wall Street Journal đưa tin vào năm 2019, hội đồng quản trị Microsoft tiết lộ một nữ kỹ sư của công ty đã viết thư cáo buộc có quan hệ tình dục trong nhiều năm với ông chủ.

Thời điểm đó, người phát ngôn của Bill Gates thừa nhận: “Có một cuộc tình cách đây gần 20 năm nhưng đã kết thúc trong hòa bình”.

Cũng trong tháng 5/2021, tờ The New York Times dẫn nguồn tin cáo buộc Bill Gates “theo đuổi” nhiều phụ nữ tại Microsoft và quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation trong thời gian kết hôn với Melinda.

Trong một trường hợp, Bill Gates gửi email cho một nhân viên nữ của Microsoft vào năm 2006 để mời đi ăn tối. Người phụ nữ tỏ ra không thoải mái và phớt lờ lời mời đó.

Vài năm sau, một phụ nữ khác, làm việc cho quỹ từ thiện, kể được tỷ phú Mỹ rủ đi chơi trong chuyến công tác tới New York. Người này cũng né tránh lời mời.

Tuy nhiên, những phụ nữ này khẳng định không thấy hành vi của Bill Gates là “săn mồi”, vì ông không gây áp lực buộc họ phải khuất phục.

Bill Gates bị cáo buộc nhiều lần rủ nhân viên nữ đi chơi. Ảnh: Reuters.

Không rõ Melinda biết bao nhiêu về hành vi của chồng cũ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, bà biết và khó chịu về chuyện Bill Gates xử lý khiếu nại quấy rối tình dục đối với người quản lý tài chính lâu năm, Michael Larson, vào năm 2018.