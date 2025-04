Theo một cuộc khảo sát toàn cầu mới - Nhật Bản xếp hạng thấp nhất về mức độ hài lòng và kỳ vọng về "chất lượng cuộc sống" trong số 30 quốc gia được thăm dò. Điều này phản ánh vấn nạn mà các chuyên gia mô tả là cảm giác thất vọng sâu sắc trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, căng thẳng nhân khẩu học và sự trì trệ chính trị. Chỉ có 13% người Nhật Bản hài lòng với chất lượng cuộc sống của họ và chỉ 15% mong đợi chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Ipsos có trụ sở tại Pháp thực hiện đã thu thập phản hồi từ gần 24.000 người trên khắp Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ, bao gồm khoảng 2.000 người từ Nhật Bản. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng về cuộc sống ở Nhật Bản thậm chí còn tụt hậu so với nhiều quốc gia đang phát triển như Colombia, Ấn Độ, Indonesia và Peru.

Ấn Độ nổi lên là quốc gia hạnh phúc nhất trong cuộc khảo sát, với 88% người trả lời cho biết họ rất hoặc khá hạnh phúc. Ngược lại, chỉ có 12% người Nhật Bản mô tả mình là rất hạnh phúc, với 48% khác nói rằng họ khá hạnh phúc.

Tổng điểm 60% này đưa Nhật Bản lên vị trí thứ 27 trong số 30 quốc gia được khảo sát – giảm 10 điểm so với thời điểm cuộc thăm dò lần đầu tiên được tiến hành vào năm 2011.

Một cuộc khảo sát gần đây của Ipsos cho thấy chỉ có 15% người Nhật Bản mong đợi chất lượng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trong những năm tới. Ảnh: AFP

Sự u ám ở Nhật Bản càng trở nên rõ ràng hơn khi những người tham gia được hỏi về chất lượng cuộc sống hiện tại và kỳ vọng trong tương lai.

Trong khi 74% người Ấn Độ cho biết họ hài lòng với chất lượng cuộc sống hiện tại của mình - vượt xa mức trung bình của 30 quốc gia là 42% - chỉ có 13% người Nhật Bản nói như vậy. Nhật Bản xếp hạng cuối cùng trong hạng mục này, sau Hungary, đứng thứ hai với 22%.

Những người Nhật Bản được khảo sát cũng bi quan tương tự về tương lai. Trong khi 79% người Colombia mong đợi chất lượng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trong những năm tới, và mức trung bình của 30 quốc gia là 53%, chỉ có 15% người Nhật Bản nói như vậy - mức thấp nhất trong số tất cả các quốc gia được khảo sát. Ngay cả Pháp, quốc gia xếp hạng thấp thứ hai, cũng ghi nhận gần gấp đôi con số của Nhật Bản là 29%.

Căng thẳng kinh tế

Hiromi Murakami, giáo sư khoa học chính trị tại cơ sở Tokyo của Đại học Temple, cho biết bà đã nhận thấy cảm giác khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong xã hội Nhật Bản.

Bà chia sẻ với chương trình This Week in Asia rằng: “Tất nhiên, mỗi người có lý do khác nhau, nhưng tôi cảm thấy một trong những yếu tố lớn nhất là trong một thời gian dài, chúng ta chỉ trải qua tình trạng giảm phát và giờ đây đột nhiên lại phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng vọt”.

“Trong hơn 20 năm, giá cả về cơ bản vẫn giữ nguyên và chính phủ liên tục cố gắng đưa chúng ta thoát khỏi tình trạng giảm phát, và đây chính là kết quả.”

Ngân hàng Nhật Bản và các chính phủ kế tiếp từ lâu đã đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%, nhưng một báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm có thể lên tới 12,2% trong suốt năm 2025. Chi phí sinh hoạt tăng mạnh này đã gây áp lực đáng kể cho các hộ gia đình vì tiền lương không theo kịp giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác tăng vọt.

Nhật Bản hiện vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới

Murakami cho biết tình hình thậm chí còn khó khăn hơn đối với những người lớn tuổi có lương hưu cố định và không còn được hưởng nhiều như trước nữa.

“Rất khó khăn cho người già vì họ không đủ khả năng mua mọi thứ mà họ từng có thể mua bằng lương hưu của mình”, bà nói. “Nhật Bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng triển vọng trong và ngoài nước hiện không mấy sáng sủa”.

Những người trẻ tuổi bi quan

Hiromi Murakami cho biết bà cũng cảm nhận được sự lạc quan đang phai nhạt ở học sinh của mình vào đúng thời điểm mà đáng lẽ họ phải hào hứng nhất về sự nghiệp tương lai và các cơ hội khác.

“Tôi vừa dạy một lớp và một cô gái khoảng 19 tuổi nói rằng cô ấy đã chết. Cô ấy nói rằng điều duy nhất cô ấy sẽ làm là kiếm một công việc, làm việc nhiều giờ để có thể đóng vào hệ thống lương hưu khi nghỉ hưu và rằng không có gì để mong đợi cả,” Murakami nói.

Chuyên gia bày tỏ sự lo lắng về thuế và hệ thống lương hưu sụp đổ vì không có đủ người trẻ làm việc. “Thật đáng buồn vì đây chính là những người đáng lẽ phải tràn đầy hy vọng ở giai đoạn này trong cuộc đời, khi họ nên mơ về tương lai của mình.”

Theo Murakami, người ta cũng có cảm giác rằng nền chính trị Nhật Bản không thay đổi để phản ánh mong muốn và nhu cầu của những người trẻ tuổi, trong khi các chính trị gia liên tục không đưa ra được giải pháp mới cho các vấn đề tồn tại lâu dài.

Bà cho biết: “Theo nhiều cách, những người trẻ tuổi có vẻ như bị choáng ngợp”.

Nghiên cứu của Ipsos đã ủng hộ nhiều mối quan ngại của Murakami, chỉ ra sự bất mãn lan rộng trong số những người Nhật Bản được hỏi về nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Nhiều người bày tỏ sự không hài lòng với tình hình kinh tế và chính trị của đất nước, cũng như đời sống xã hội, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ lãng mạn của họ. Một số ít hài lòng với công việc, sức khỏe thể chất hoặc sức khỏe tinh thần của họ, mặc dù họ có vẻ hạnh phúc hơn một chút khi nói đến tình bạn, nhà ở và hoàn cảnh tài chính trước mắt.

Khi được hỏi điều gì khiến họ hạnh phúc, những người Nhật Bản được khảo sát xếp hạng gia đình và con cái đứng đầu, bên cạnh cảm giác được trân trọng hoặc yêu thương.

Cuộc khảo sát đã thu hút nhiều cuộc tranh luận trực tuyến, với nhiều người đồng ý rằng cảm giác bi quan đang gia tăng trên toàn quốc.

“Ngay cả khi bạn tiết kiệm tiền, bạn cũng không thể mua được nhà ở Tokyo, và bạn không thể sống một mình bằng tiền lương hưu khi về già”, một thông điệp trên trang web Yahoo News viết.

Một người bình luận khác viết, “Tôi đã ngoài 30 và độc thân. Tôi không có gia đình và chỉ lo lắng về việc nghỉ hưu và tương lai. Tôi không tận hưởng cuộc sống. Mặc dù tôi có thu nhập và tài sản hàng năm gấp nhiều lần so với những người cùng trang lứa, tôi vẫn không hài lòng chút nào.”

Bất chấp sự u ám lan rộng, Murakami cho biết bà thấy khó hiểu được một số thái độ tiêu cực của những người dân cùng quê.

“Hầu hết những người này nên hài lòng hơn với những gì họ đang có. Họ không sống ở Ukraine hay Haiti, tôi chắc chắn rằng họ có một ngôi nhà để về, thức ăn để ăn và họ có thể tìm thấy niềm vui nếu họ muốn,” cô nói.

“Với tôi, những người này không trân trọng những gì họ có.”

Nguồn: SCMP