Sau khi chính thức nhận sash, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để "tút tát" nhan sắc. Thay vì né tránh, người đẹp sinh năm 2004 thẳng thắn chia sẻ quan điểm và lý do đứng sau quyết định này.

Trước những đồn đoán về việc chỉnh sửa nhan sắc, Yến Nhi thừa nhận cô đã có sự can thiệp thẩm mỹ nhưng khẳng định đó là lựa chọn chủ động và cần thiết. "Tôi luôn tin vào việc tôn trọng nét tự nhiên, nhưng cũng hiểu mình có quyền chủ động làm đẹp để tự tin hơn. Khi chuẩn bị cho Miss Grand International – nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào, mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng", cô nói.

Hoa hậu cũng nhấn mạnh việc này không thể làm vội vàng. Trước khi quyết định, cô đã tìm hiểu kỹ, gặp gỡ chuyên gia và lựa chọn cơ sở uy tín: "Tôi chỉ tiến hành khi thật sự yên tâm, vì đây không chỉ là ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến cả hành trình chinh chiến quốc tế".

Không xem phẫu thuật thẩm mỹ chỉ đơn thuần là làm đẹp, Yến Nhi coi đây là cách trao quyền cho phụ nữ: "Tôi hy vọng câu chuyện của mình truyền đi thông điệp phụ nữ có quyền làm đẹp cho chính họ, không vì bất kỳ áp lực hay ánh nhìn nào. Việc tôi chỉnh sửa một vài đường nét là vì yêu thương bản thân và muốn tự tin hơn".

Theo cô, nhan sắc không thể tách rời bản lĩnh: "Sự tự tin, vốn hiểu biết, khả năng giao tiếp và tư duy tích cực mới tạo nên vẻ đẹp bền vững. Tôi cũng đang tập trung trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình và phát triển dự án cộng đồng".

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào ngày 14/9, Yến Nhi – cao 1,72m, số đo 81-64-92 cm – trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Sau buổi họp báo 24/9, cô chính thức nhận sash và sẽ sang Thái Lan vào ngày 29/9 để bước vào chuỗi hoạt động dày đặc của cuộc thi, trước khi bước vào đêm chung kết 18/10.

Hành trình của Yến Nhi càng thêm truyền cảm hứng khi cô xuất thân trong gia đình nghèo khó. Cha làm thợ xây, mẹ từng bán vé số hơn 20 năm rồi đi phụ hồ để có thu nhập cao hơn. Từ nhỏ, Yến Nhi đã phụ giúp gia đình, biết nấu ăn từ năm lớp 4, và khi lên TP.HCM học đại học, cô tự lo chi phí bằng công việc phục vụ tiệc cưới, người mẫu bán thời gian.

"Tôi tin chỉ có học tập và nỗ lực mới thay đổi được số phận", cô tâm sự.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại hình, kỹ năng đến dự án cộng đồng, Yến Nhi kỳ vọng sẽ không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc, mà còn bởi câu chuyện vượt khó và tinh thần bản lĩnh. Sự thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ cho thấy người đẹp chọn cách đối diện dư luận bằng sự chủ động – điều được đánh giá cao trong thời điểm nhan sắc Việt ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.