Tại buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Đan Trường gây chú ý khi có những chia sẻ về tình trạng sức khoẻ . Ở tuổi 49, Đan Trường được khen trẻ đẹp, ngoại hình như thanh niên. Nam ca sỹ cho biết ngoài đi diễn, anh hầu như không đi tụ tập mà dành hết thời gian ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Đáng chú ý, giọng ca "Kiếp ve sầu" lần đầu cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế.

"Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, cảm giác lúc nào cũng như ngồi trên thuyền rất khó chịu. Nhiều lúc đang đứng hay ngồi yên cũng bất ngờ bị chóng mặt. Theo lời bác sĩ, căn bệnh này không thể trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi", anh cho biết.

Đan Trường cho biết đó là lý do anh không dám tập vũ đạo mạnh vì sợ bị té ngã trên sân khấu. Vì vậy, nam ca sỹ luôn phải giữ sức khoẻ tốt nhất có thể để mỗi lần đi diễn không xảy ra sai sót.

Nói về liveshow "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân", Đan Trường cho biết từng chỉ muốn hát và sống an phận, làm nghề thầm lặng. Thời gian và sức khỏe không cho phép anh đủ thoải mái để tổ chức liveshow lớn.

Tuy nhiên chính khán giả là nguồn động lực giúp anh vượt khó khăn, đứng vững được đến ngày hôm nay. Đan Trường nói liveshow không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội để anh cùng khán giả ôn lại những kỷ niệm trong suốt quãng thời gian làm nghề.

Đan Trường đã ấp ủ thực hiện chương trình suốt 5 năm. Từ thời điểm 2020, phía giọng ca "Mưa trên cuộc tình" từng có ý định thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát, song vì nhiều lý do, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến chương trình không thể thành hiện thực.

Dù tiếc nuối, Đan Trường tự nhắc nhở phải nỗ lực nhiều hơn để khi trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát có thể mang đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng và trọn vẹn nhất.

Theo bật mí của ông bầu Hoàng Tuấn, đây là cột mốc mở ra nhiều điều mới mẻ cho sự nghiệp của Đan Trường. Đại diện nam ca sỹ nhấn mạnh " liveshow sẽ rất đặc biệt và quy tụ những tiết mục mà chưa ai làm". Ông bầu Hoàng Tuấn cũng cho biết chi phí đầu tư hiện tại cho show đã lên tới gần 11 tỷ đồng.

Liveshow có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen Vâu, Rhyder và Mathis Thiên Từ – con trai Đan Trường. Chương trình do MC Thành Trung và Phí Linh dẫn dắt.

Bên cạnh chương trình âm nhạc được đầu tư hoành tráng, nam ca sỹ còn dành một phần nhỏ tại khu vực biểu diễn để thực hiện triển lãm những thành tựu của bản thân trong suốt 30 năm làm nghề.

Liveshow "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân" sẽ được tổ chức ngày 1/11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).