Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói

Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin trên South China Morning Post cho biết, anh Jiang Hongtao (45 tuổi, ở Sơn Đông, Trung Quốc) đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện cả 2 con trai mà ông nuôi dưỡng bấy lâu đều không phải con ruột.

Được biết, anh Jiang và vợ kết hôn vào năm 2002, sau đó lần lượt đón 2 con trai vào năm 2004 và 2014. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống ly thân và mâu thuẫn kéo dài, anh và vợ cũ chính thức ly hôn vào năm 2022. Theo thỏa thuận, toàn bộ tài sản được giao cho vợ, anh Jiang chỉ giữ lại một chiếc ô tô.

Đến tháng 9/2024, khi anh Jiang đưa người vợ mới về nhà, vợ cũ cùng 2 con trai bất ngờ xuất hiện và yêu cầu anh giao lại tài sản. Trong lúc tranh cãi, con trai lớn đã tỏ thái độ thách thức, xô đẩy và có hành động bạo lực với anh, đồng thời hét lên: "Ông không phải cha tôi!".

Câu nói này khiến anh Jiang nghi ngờ và âm thầm lấy bàn chải đánh răng của con để xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm khiến anh bàng hoàng vì con trai lớn không có quan hệ huyết thống với mình. Sau đó, anh tiếp tục làm xét nghiệp ADN với con trai thứ hai và phát hiện cậu bé cũng không phải con ruột.

Người đàn ông âm thầm làm xét nghiệm ADN, phát hiện cả 2 con trai đều không phải con ruột. Ảnh: SCMP

Anh Jiang đã khởi kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu bồi thường 100.000 NDT (khoảng 14.000 USD) cho tổn thất tinh thần, đồng thời đòi hoàn trả 300.000 NDT(khoảng 42.000 USD) tiền chu cấp và chi phí nuôi dưỡng suốt hơn 20 năm.

Người đàn ông tố cáo lên tòa án rằng con trai lớn là con của một người trong thôn, đứa con thứ hai là kết quả từ mối quan hệ ngoài luồng giữa vợ cũ và người anh họ của anh.

"Vợ cũ đã khiến tôi tổn thương quá lớn", anh Jiang nói. Cha mẹ anh Jiang cũng vô cùng đau đớn khi biết sự thật. "Những đứa cháu mà chúng tôi nuôi dưỡng hơn 20 năm qua không phải là cháu ruột. Lòng chúng tôi tan nát", họ bộc bạch.

Về phía vợ cũ của anh Jiang, người này chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần theo tiêu chuẩn địa phương, bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, đồng thời tìm cách hủy bỏ thỏa thuận ly hôn trước đó, theo thông tin trên tạp chí Tri Thức.

Người con trai lớn thậm chí phản đối tính hợp pháp của xét nghiệm quan hệ cha con và cáo buộc vợ hiện tại của anh Jiang đã thao túng kết quả. Tuy nhiên, tòa án đã xác nhận kết quả xét nghiệm ADN, chứng minh cả hai người con đều không có quan hệ huyết thống với anh Jiang.

Liên quan đến vụ việc, anh Jiang chia sẻ thêm, vợ của anh họ đã kiện vợ cũ và anh họ của anh vì tội ngoại tình.

Đến ngày 24/8, người con trai lớn đã đăng tải một đoạn video tuyên bố tòa án đã phán quyết có lợi cho anh Jiang, đồng thời cho biết anh, em trai cùng mẹ đã cắt đứt quan hệ với gia đình anh Jiang. Người này cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Jiang và người vợ hiện tại nhưng nói theo cách mỉa mai, hy vọng họ sẽ đối xử tốt với “ông bà nội của anh”.

Sự việc nói trên đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, các bài đăng liên quan nhận được hơn 30 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với câu chuyện của anh Jiang.

"Jiang là nạn nhân. Anh ấy đã nuôi hai đứa con trai không phải của mình trong suốt 22 năm, và cuối cùng, một trong hai đứa vẫn muốn lấy tiền của anh", "Tôi ủng hộ anh Jiang đòi công lý. Người đáng trách nhất là người vợ cũ không chung thủy"… là một số bình luận của cư dân mạng.