Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng chuyện lấy chồng mới ở tuổi U60

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đi dự tiệc sinh nhật vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh và ghi lại clip để khán giả theo dõi. Tiệc sinh nhật Trizzie Phương Trinh được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng với đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Chia sẻ về sinh nhật của mình, vợ cũ Bằng Kiều nói: "Đáng lẽ năm nay tôi không định tổ chức sinh nhật nhưng gia đình nghệ sĩ thương yêu tôi quá cứ muốn làm tiệc sinh nhật cho tôi.

Ai cũng nói sẽ đi nên thành ra mới đông thế này chứ ban đầu tôi chỉ định rủ mấy chị em đi ăn với nhau thôi. Năm nay tôi định án binh bất động để năm sau tôi bùng nổ 60 tuổi, sinh nhật thật hoành tráng.

Các món ăn hôm nay đều rất ngon. Mọi khi tôi ăn đến món thứ 4 là no rồi mà hôm nay ăn tận 10 món luôn vẫn còn ăn được nữa".

Thúy Nga nghe Trizzie Phương Trinh nói liền thốt lên: "Trời ơi, ai mà tin nổi chị Trizzie Phương Trinh đã 60 tuổi. Chị quá trẻ trung và xinh đẹp. Nhờ chị Trizzie Phương Trinh ngồi thiền và chơi thể thao mỗi ngày nên mới đẹp và trẻ trung như thế.

Dáng chị Trizzie Phương Trinh vẫn đẹp lắm. Trời ơi, chị ấy chơi thể thao cả ngày mới có được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thế này".

Trizzie Phương Trinh nói thêm: "Tuổi tác chỉ là con số thôi. Dù tuổi tôi lớn rồi nhưng nhiều người nói tôi chỉ như 35 tuổi, bên trong tôi chỉ 35 tuổi thôi".

Nói rồi, Trizzie Phương Trinh xoay một vòng khoe vóc dáng như thiếu nữ khiến ai cũng trầm trồ. Thúy Nga chúc Trizzie Phương Trinh: "Chúc chị năm sau lấy chồng".

Trizzie Phương Trinh hài hước đáp: "Lấy chồng đâu phải điều tốt đâu mà chúc tôi. Tôi đang độc thân, trẻ đẹp, vui vẻ thế này mà cứ bắt tôi lấy chồng. Giờ mà tôi lấy chồng là sau một năm tôi già đi chục tuổi mất".

Trizzie Phương Trinh (tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh) là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với phong cách trình diễn sôi động, cá tính cùng các thể loại nhạc trẻ, New Wave và Rock.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát và đóng phim, cô từng kết hôn với nam ca sĩ Bằng Kiều và có chung ba người con trai trước khi ly hôn êm đẹp vào năm 2013.

Nữ ca sĩ được đồng nghiệp và khán giả yêu quý nhờ tính cách phóng khoáng, hết lòng hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Hiện tại, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh ẩm thực, làm hậu phương vững chắc cho các con và vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật hải ngoại. Với năng lượng tích cực và nhan sắc trẻ trung ở tuổi U60, cô luôn giữ được hình ảnh đẹp và sức ảnh hưởng bền bỉ trong lòng công chúng.