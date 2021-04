Vợ chồng Only C tố bị nhân viên nhà hàng lẩu H nhục mạ tục tĩu trên fanpage, cả con cái cũng bị lôi vào vụ việc

Trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3/4, Ngân Hà - bà xã Only C đăng một lần 2 status dài đính kèm ảnh chụp màn hình tố cáo nhân viên tại nhà hàng lẩu nổi tiếng H liên tục có hành động hạ nhục chồng con cô.

Theo đó, mọi chuyện bắt đầu vào tối muộn ngày 2/4, vợ chồng Only C đến dùng món tại nhà hàng H ở TP.HCM: "Tối nay, mặc dù đã đến giờ đóng cửa phòng chơi cho bé, nhưng mình và ông xã có xin bạn quản lý mở phòng chơi 1 chút xíu cho mình ăn xong bữa. Mình biết là đã hết thời gian, các bạn cũng làm đúng việc thông báo về thời gian đóng cửa phòng chơi. Do đó khi được đồng ý ngoại lệ thêm thời gian, vợ chồng mình vô cùng cảm kích".

Sự việc đáng tiếc xảy ra với nhà hàng H và bà xã Only C

Gia đình Only C

Đến khi nhân viên nhà hàng mời 2 con nhà Only C ra khỏi phòng chơi lần 2, vợ chồng anh vẫn nghe theo. Cả hai đã cố gắng ăn thật nhanh, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên theo lời kể của Ngân Hà, khi về nhà, nhân viên của nhà hàng H đã nhắn tin và bình luận thẳng vào fanpage của nam nhạc sĩ với nội dung nhạy cảm, tục tĩu, nhục mạ. Bà xã Only C khẳng định sẽ làm việc trực tiếp cùng nhà hàng H vì cô không chấp nhận chuyện nhân viên này có lời lẽ bất lịch sự với chồng con.

Cô cũng đã nhắn tin với fanpage của nhà hàng lẩu H và được xác nhận thông tin về nhân viên trên. Qua tin nhắn trao đổi, đại diện fanpage của nhà hàng H đã gửi lời xin lỗi tới vợ của Only C, đồng thời xác nhận nhân viên trên đúng là thuộc quyền quản lý của nhà hàng.

Bà xã Only C cho biết mình đã đến tận nơi gặp quản lý chi nhánh để làm rõ sự việc

Người này hết nhắn tin vào hộp tin nhắn của fanpage với giọng điệu tức giận, tục tĩu...

... rồi bình luận trực tiếp lên fanpage của nam nghệ sĩ. Vô tình, nhân viên của nhà hàng này bị bà xã Only C nhận diện ra

Tin nhắn do bà xã Only C chia sẻ cho thấy phía nhà hàng xác nhận nhân viên bên mình và gửi lời xin lỗi

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật