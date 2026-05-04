Vợ chồng nữ ca sĩ hạng A - cầu thủ ly thân vì món nợ 15 tỷ, giờ chỉ chung nhà vào cuối tuần để che mắt thiên hạ

Ngày 4/5, tờ News1 đưa tin hôn nhân của nữ ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Shoo (nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) và cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung đang rơi vào tình huống bế tắc, khó cứu vãn. Cặp đôi đã ly thân từ lâu vì những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Đến tháng 3 vừa qua, mối quan hệ giữa Shoo và Im Hyo Sung càng thêm căng thẳng. Cả hai đã lại cãi nhau vì 1 số vấn đề trong gia đình. Im Hyo Sung sau đó đã chặn số vợ. Đối mặt với tình huống này, Shoo cũng không nhún nhường. Cô chặn số chồng, đổi mật khẩu khóa cửa cấm không cho ông xã cầu thủ vào nhà gặp các con.

Dù tình cảm vợ chồng đã cạn và thường xuyên xảy ra tranh cãi lớn, nhưng vì tương lai của 3 con và không muốn phát sinh thêm những vấn đề như ai nuôi con, ai chu cấp tiền hậu chia tay, Shoo và Im Hyo Sung thỏa thuận không ly hôn. Theo nữ ca sĩ hàng đầu, cô và ông xã hiện sống theo kiểu “vợ chồng cuối tuần” (chỉ gặp nhau, ở chung 1 nhà vào 2 ngày cuối tuần) để hoàn thành trách nhiệm làm cha làm mẹ với các con. "Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa vì không thể đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con, trợ cấp hậu ly hôn. Con cái quan trọng hơn bất kỳ sự thù hận nào giữa vợ chồng chúng tôi" , nữ ca sĩ quốc dân chia sẻ.

Shoo và ông xã Im Hyo Sung ly thân, hiện sống theo kiểu "vợ chồng cuối tuần" (chỉ gặp nhau, ở chung 1 nhà vào 2 ngày cuối tuần).

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 con gồm 1 trai sinh năm 2010, con gái sinh đôi vào năm 2013.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, Shoo bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Seong gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ khiến Im Hyo Seong rất xấu hổ, bức xúc. Và tới nay, những căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ đã lên tới mức đỉnh điểm.

Hiện, Im Hyo Seong đã giải nghệ và chuyển sang làm việc trong ngành xây dựng. Trong khi đó, Shoo vẫn đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cảnh nợ nần. Những năm qua, người đẹp này làm đủ mọi nghề để kiếm tiền trả nợ như phụ việc tại cửa hàng bán đồ ăn, đi bán quần áo ở chợ Dongdaemun, làm phục vụ tại nhà hàng của người quen, làm nông dân trồng rau má tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc). Nhìn lại vụ bê bối trong quá khứ, cựu thành viên nhóm S.E.S thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm khiến hình tượng bị hủy hoại vì bê bối đánh bạc. Khi vụ kiện cờ bạc nổ ra, cô từng có ý định tự vẫn, nhưng đã bừng tỉnh, quyết định không làm chuyện dại dột và nỗ lực làm lại cuộc đời.

