Thí sinh Hoa hậu Hong Kong nói về bức ảnh nhạy cảm

Tháng 7/2025, diễn viên trẻ Đặng Khải Văn và ngôi sao gạo cội Tăng Chí Vỹ cùng tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ 66 của giám đốc điều hành cấp cao TVB Lạc Di Linh.

Sau buổi tiệc, một bức ảnh được đăng trên Weibo, trong đó Tăng Chí Vỹ ngồi trên ghế, hai chân mở rộng, trong khi Đặng Khải Văn khom người ngồi giữa, cơ thể cô áp sát vào hai chân ông.

Bức ảnh gây tranh cãi của Tăng Chí Vỹ và Đặng Khải Văn.

Đặng Khải Văn có vóc dáng nóng bỏng.

Khi đó, hàng nghìn bình luận trên Weibo bày tỏ sự bức xúc. Một khán giả bình luận: "Tư thế này mơ hồ và thiếu ranh giới. Cô ấy đáng tuổi con cháu Tăng Chí Vỹ", đồng thời đặt câu hỏi về mối quan hệ quyền lực không bình đẳng trong ngành giải trí.

Trước ồn ào, cả Tăng Chí Vỹ và Đặng Khải Văn đều không lên tiếng. Tuy nhiên, sự việc được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Đặng Khải Văn.

Ngày 1/5, khi tham gia một sự kiện, Đặng Khải Văn lần đầu lên tiếng. Đặng Khải Văn giải thích khi được mọi người gọi vào chụp hình, cô vội vã chạy đến mà không để ý tới vị trí ở cạnh Tăng Chí Vỹ.

"Khi đó mọi người gọi tôi vào chụp ảnh. Tính tôi vốn hướng ngoại nên đã ngay lập tức nhập cuộc mà không nghĩ ngợi nhiều. Thật ra không có đụng chạm gì giữa chúng tôi cả. Chỉ đơn giản là tôi đã lách vào để chụp ảnh thôi", cô nói.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi cũng không nghĩ mọi người lại bình luận về chuyện này vì đó chỉ là một tấm ảnh. Không ai nghĩ rằng nó sẽ bị phóng đại đến mức như vậy".

Đặng Khải Văn cho biết sau sự việc, cô cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động vì ý thức mình là người của công chúng.

Tăng Chí Vỹ sinh ngày 14/4/1953 và là một trong những diễn viên Hong Kong có sức ảnh hưởng lớn ngang ngửa Thành Long, Hồng Kim Bảo... Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng, Tăng Chí Vỹ cũng vướng không ít ồn ào với các nữ đồng nghiệp. Ông từng vướng tin đồn cưỡng hiếp Lam Khiết Anh, ứng xử thiếu đứng đắn với Mai Diễm Phương, cưỡng hôn người mẫu trẻ...

Đặng Khải Văn là thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023, lọt vào top 10. Dù không đăng quang nhưng nhờ khả năng ăn nói lưu loát và ngoại hình tươi trẻ, cô đã gia nhập TVB với vai trò MC, diễn viên.

Khải Văn được đảm nhiệm vai trò MC của Đông Trương Tây Vọng - một chương trình được yêu thích của TVB. Các MC nữ của chương trình này được khán giả ưu ái gọi là Nữ thần Đông Trương vì đều có vóc dáng đẹp.

Bên cạnh đó, Đặng Khải Văn còn là người dẫn chương trình tại hiện trường của chương trình Scoop. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng nổi bật, cô được mệnh danh là Nữ thần Scoop thế hệ mới. Gần đây, cô tham gia chương trình mới mang tên Magic Voice Girls của TVB.