Nam ca sĩ hạng A bị cả MXH xua đuổi vì cưới vợ và có con cùng lúc, nay lần đầu khoe visual con gái lớn tướng không tưởng

Nam ca sĩ hạng A Chen (EXO) từng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn sau khi bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố cùng lúc hồi đầu năm 2020. Tới chiều 30/4, tờ Koreaboo đưa tin, bà xã Chen vừa lần đầu công bố hình ảnh hiếm hoi về con gái đầu lòng Ahrin ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, vợ nam ca sĩ đình đám mới đây đã chia sẻ bức hình chụp thoáng qua diện mạo Ahrin trong bữa tiệc sinh nhật cách đây đúng 1 ngày của cô bé. Con gái Chen đã tròn 7 tuổi, được nhận xét là thừa hưởng nhiều đường nét trên gương mặt của ông bố nổi tiếng. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì cô bé Ahrin giờ đã lớn bổng lên như vậy. Những netizen này cảm thán rằng thời gian trôi đi quá nhanh, bởi mới ngày nào Chen còn công bố chuẩn bị đón con đầu lòng, ấy vậy mà chớp mắt cái con gái anh giờ đã vào lớp 1 rồi.

Cô bé Ahrin vừa để lộ thấp thoáng diện mạo của mình trong hình chụp từ bữa tiệc sinh nhật mới đây. Con gái Chen đã tròn 7 tuổi, sở hữu khuôn miệng sao y bản chính từ cha mình. Ảnh: IGNV

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, bà xã Chen đã chuyển tài khoản mạng xã hội riêng tư sang chế độ công khai. Được biết, trên tài khoản này, vợ của thành viên EXO đã khoe ảnh con gái lúc nhỏ, đồng thời tiết lộ luôn bức hình được chụp trong thời gian cô đang mang bầu.

Nhiều netizen nhận định, bà xã Chen dường như muốn khiêu khích, trêu ngươi người hâm mộ của nam ca sĩ sau khi vợ chồng cô bị phản đối gay gắt.

Hình ảnh của Chen bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại quê nhà Hàn Quốc sau khi nam idol bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố cùng lúc hồi đầu năm 2020. Việc thành viên nhóm nhạc “đỉnh lưu” gen 3 đột ngột trở thành bố bỉm sữa đã khiến nhiều fan sốc nặng. Họ quay lưng với Chen, cho rằng nam idol vô trách nhiệm với EXO, thậm chí còn biểu tình đòi đuổi anh ra khỏi nhóm.

Còn nhớ, con gái đầu lòng của nam ca sĩ chào đời vào ngày 29/4/2020. Và gần 2 năm sau đó, vợ Chen đã hạ sinh con thứ 2, nam idol đình đám chính thức thành bố bỉm sữa 2 con ở tuổi 30.

Anh cũng đã rời khỏi SM Entertainment để gia nhập INB100 cùng các thành viên Baekhyun và Xiumin nhưng đã rời khỏi công ty này cách đây không lâu. Đến nay, Chen vẫn bị tẩy chay dữ dội tại quê nhà Hàn Quốc và chưa có dấu hiệu cho thấy anh có thể khôi phục lại được hình ảnh và danh tiếng vốn có. Hồi năm ngoái, anh tái xuất làng nhạc nhưng doanh số bán album lại không được khả quan. Được biết, nam thần tượng sinh năm 1992 chỉ tẩu tán được 13.576 bản album mới Arcadia trong tuần đầu. Con số này đánh dấu bước thụt lùi đáng kinh ngạc, bởi anh từng bán được hơn 79.000 bản cho album trước đó chỉ trong vòng 1 tuần.