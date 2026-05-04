Mỗi lần ra mắt album, nghệ sĩ đều có những cách quảng bá riêng, từ showcase hoành tráng đến chiến dịch truyền thông phủ sóng mạng xã hội. Thế nhưng, cách HIEUTHUHAI chọn lại đi theo hướng hoàn toàn khác: gặp trực tiếp khán giả, giao sản phẩm tận tay và… thu tiền tại chỗ, và đó lại trở thành điểm nhấn độc lạ giữa thị trường âm nhạc hiện tại.

Sau màn gây sốt khi tự tay bán album trên đường phố Nha Trang, trên Threads đang rầm rộ lan truyền đoạn khoảnh khắc ghi lại cảnh "team qua đường" tình cờ bắt gặp HIEUTHUHAI tại Đà Lạt. Nam rapper xuất hiện với outfit cực kỳ đơn giản với áo tay dài, quần trắng, không hề cầu kỳ hay chải chuốt thế nhưng visual vẫn đủ khiến người đối diện "đứng hình vài giây".

HIEUTHUHAI chào hàng cực mượt ở Đà Lạt (Clip: @ocean.tt)

Điểm khiến đoạn clip viral không chỉ nằm ở diện mạo.

Theo ghi nhận từ clip, khi nhận ra HIEUTHUHAI nhóm bạn đã tiến lại giao lưu và ủng hộ nam rapper. Lúc này, HIEUTHUHAI đang cùng ekip chờ sẵn ở băng ghế trên hồ Xuân Hương, rao bán merchandise gồm áo và nón - sản phẩm liên quan đến album mới phát hành.

Không khí nhanh chóng trở nên rôm rả khi HIEUTHUHAI vừa trò chuyện vừa chốt đơn cực mượt. Nhiều người còn nhận xét anh chàng nói chuyện khéo léo, liên tục deal không khác gì một người bán hàng chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, HIEUTHUHAI còn biến mỗi lần xuất hiện thành một buổi fan meeting mini đúng nghĩa. Nam rapper thoải mái ký tặng lên áo, nón cho người mua, chủ động giao lưu, trò chuyện và chụp ảnh cùng từng khán giả. Thái độ thân thiện, gần gũi, không hề có khoảng cách của một nghệ sĩ khiến nhiều người giúp HIEUTHUHAI ghi điểm. Dù số lượng sản phẩm bán trực tiếp không nhiều, nhưng chính khoảnh khắc này lại tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

HIEUTHUHAI ghi điểm với giao lưu dễ thương, gây thiện cảm

Trước đó, ở Nha Trang, HIEUTHUHAI cũng có màn bán album trực tiếp như vậy. Đúng kiểu "ai hữu duyên thì gặp", nhiều khán giả may mắn đã được chính tay nam rapper trao album, nhận chuyển khoản ngay tại chỗ và trò chuyện ngay giữa đường phố. Nhiều ý kiến còn cho rằng khoảng cách giữa HIEUTHUHAI và fan gần như được xoá nhoà, giống một buổi gặp gỡ bạn bè hơn là mối quan hệ nghệ sĩ – khán giả.

Bên cạnh sự hào hứng, không ít người cũng tỏ ra "xin vía" với những fan có cơ hội gặp nam rapper ngoài đời. Đồng thời, cách quảng bá album theo hướng tự nhiên, không kịch bản này cũng nhận về nhiều lời khen. Hàng loạt bình luận xuất hiện với chung một quan điểm, đó là vừa lạ, vừa gần gũi, lại tạo hiệu ứng truyền thông cực kỳ hiệu quả.

HIEUTHUHAI gặp fan tự tay giao album, chuyển khoản trực tiếp (Clip: @hliphamiee)

Phát hành chính thức ngày 22/4, Mắt Nhắm Mắt Mở là album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Dự án đánh dấu màn kết hợp tiếp tục giữa nam rapper và nhà sản xuất Kewtiie, đồng thời có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời gồm Hoàng Tôn, HURRYKNG và Hustlang Robber.

Album gồm 12 ca khúc với nhiều bài hát nhận được sự chú ý như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết , Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , Chờ Tới Khi Anh Về , Vacheron Louie V , Đâu Cần Gì Hơn hay Sắp Nổi Tiếng 2.

Không lâu sau khi phát hành, dự án nhanh chóng tạo được sức hút lớn trên các nền tảng nhạc số trong nước. Đáng chú ý, Spotify công bố bảng xếp hạng Top Albums Debut Global trong giai đoạn 24/4 - 26/4, thống kê những album mới có sức ảnh hưởng và lượng nghe nổi bật toàn cầu trong tuần đầu ra mắt. Trong danh sách này, Mắt Nhắm Mắt Mở xuất hiện ở vị trí thứ 10.

Thành tích trên giúp HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt Nam thứ hai góp mặt trong bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify. Trước đó, Wren Evans từng tạo dấu ấn với album Nổ khi debut ở vị trí thứ 6, đồng thời trở thành album Việt đầu tiên lọt top 10 của bảng xếp hạng này.