Mới đây, Meghan Markle khiến người hâm mộ Hoàng gia Anh chú ý khi đăng tải một album ảnh ghi lại kỳ nghỉ hè của gia đình trên trang Instagram cá nhân. Loạt khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là những hình ảnh đời thường lại vô tình hé lộ một chuyến đi đặc biệt mà vợ chồng Harry-Meghan dành cho hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Theo harpersbazaar, bên cạnh kỳ nghỉ tại châu Âu, gia đình bốn người đã ghé thăm Althorp House, dinh thự lịch sử ở hạt Northamptonshire (Anh) – nơi Công nương Diana từng lớn lên và cũng là nơi bà yên nghỉ sau khi qua đời vào năm 1997.

Bức ảnh khiến nhiều người nhận ra điểm đến đặc biệt

Album ảnh được Meghan đăng tải có tiêu đề đơn giản là "Summer Holiday" (Kỳ nghỉ hè).

Trong loạt ảnh, người hâm mộ được thấy Archie ngồi trong buồng lái máy bay, Lilibet vui đùa dưới bể bơi, Meghan thư giãn dưới nắng cùng chú chó cưng hay những khoảnh khắc rất đời thường của cả gia đình. Tuy nhiên, một bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong ảnh, Hoàng tử Harry đang đi bộ cùng hai con trên một con đường rợp bóng cây. Archie bước phía trước, sánh bước cùng bố và cả hai đều ôm những bó hoa lớn trên tay. Trong khi đó, Công chúa Lilibet đi phía sau với chiếc túi nhỏ đeo vai và cầm theo áo khoác.

Dù Meghan không ghi chú địa điểm, nhiều người cho rằng bức ảnh được chụp tại Althorp House. Khung cảnh hàng cây đặc trưng cùng bố cục quen thuộc của khuôn viên dinh thự khiến không ít người nhận ra đây chính là nơi gắn bó với tuổi thơ của Công nương Diana.

Theo nhận định của truyền thông quốc tế, những bó hoa mà Harry và Archie mang theo nhiều khả năng được đặt tại nơi an nghỉ của Diana nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Oval, bên trong khuôn viên Althorp.

Một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa với Archie và Lilibet

Đối với Archie và Lilibet, Công nương Diana chỉ còn là câu chuyện qua lời kể của bố. Thế nhưng trong nhiều năm qua, Hoàng tử Harry luôn cố gắng để hai con hiểu về người bà mà các bé chưa từng có cơ hội gặp.

Harry từng nhiều lần chia sẻ rằng anh thường kể cho Archie và Lilibet nghe về Diana, cho các con xem ảnh và nhắc đến bà trong những dịp đặc biệt để hình ảnh người mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống của gia đình.

Chính vì vậy, việc đưa hai con đến Althorp House được nhiều người xem là một cách để kết nối các bé với cội nguồn của gia đình Spencer và giúp các con hiểu hơn về người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Harry.

Althorp House - nơi lưu giữ ký ức về Công nương Diana

Althorp House là dinh thự có lịch sử hơn 500 năm của gia tộc Spencer. Năm Diana 14 tuổi, cha bà thừa kế tước hiệu Bá tước Spencer thứ 8 và cả gia đình chuyển đến sống tại đây. Diana đã trải qua những năm tháng tuổi thiếu niên ở Althorp trước khi học nội trú và sau đó chuyển đến London.

Sau tai nạn giao thông khiến bà qua đời tại Paris năm 1997, gia đình Spencer quyết định chọn Althorp House làm nơi an nghỉ cuối cùng của Diana thay vì một nghĩa trang công cộng.

Mộ của bà nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Oval, được bao quanh bởi cây xanh và mặt nước yên tĩnh. Đây là khu vực riêng tư, không mở cửa tự do cho du khách nhằm bảo đảm sự thanh bình và tôn nghiêm. Hiện nay, em trai của Diana là Bá tước Charles Spencer vẫn sinh sống và quản lý dinh thự này.

Chuyến thăm Althorp House diễn ra không lâu sau khi truyền thông Anh đưa tin Harry và Meghan đã đưa Archie cùng Lilibet đến Anh trong kỳ nghỉ hè. Theo các nguồn tin, hai em nhỏ cũng có dịp gặp ông nội là Vua Charles III tại Highgrove House ở hạt Gloucestershire. Đây được cho là lần đầu tiên Nhà vua gặp trực tiếp hai cháu sau hơn bốn năm.

Dù các thành viên Hoàng gia không đưa ra bình luận chính thức, thông tin này vẫn nhận được sự quan tâm lớn bởi mối quan hệ giữa Harry và gia đình Hoàng gia Anh từng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng. Trong bối cảnh đó, việc Archie và Lilibet có cơ hội gặp cả ông nội lẫn trở về nơi gắn liền với ký ức của bà nội Diana khiến chuyến đi mang nhiều ý nghĩa hơn một kỳ nghỉ thông thường.

*Theo harpersbazaar