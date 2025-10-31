Theo VnExpress, anh Từ và cô Lý ở Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 năm bằng một tờ đơn ly hôn giữa năm 2022. Họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận phân chia tài sản chung như nhà cửa, xe cộ... nhưng lại tranh chấp ai sẽ là người nuôi chú chó giống Corgi.

Người thụ lý vụ việc tại tòa án chia sẻ, cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi này không có con chung, chú chó tên Kha Cơ được cả hai nuôi dưỡng và yêu quý như một thành viên trong gia đình.

Người vợ cho biết, con chó là do cô mua về, mọi việc ăn uống tắm rửa đều tự tay quán xuyến. "Tôi sớm coi Kha Cơ là người thân, tình cảm sâu đậm". Từ cũng tố chồng cũ nghiện công việc, đam mê điện tử nên thời gian chăm sóc bản thân còn ít ỏi, huống gì chăm thú cưng.

Vợ chồng ly hôn không chia tài sản bạc tỷ, chỉ giành bằng được quyền nuôi chú chó cưng. Ảnh minh họa.

Về phần mình, anh chồng thừa nhận bản thân không cho chú chó corgi ăn thường xuyên như vợ cũ, và cũng không tắm giặt cho thú cưng. Tuy nhiên anh khẳng định vẫn chăm chỉ đi bộ cùng chú chó và xem nó như con của mình.

Tòa án cũng cho rằng chú chó corgi là tài sản chung trong quãng thời gian hôn nhân kéo dài 7 năm của cặp đôi, nhưng việc phân chia không hề dễ dàng.

Sau cùng, cặp đôi đi tới thỏa thuận chú chó corgi sẽ do người vợ cũ nuôi và mỗi tháng anh Từ chu cấp tiền để cô Lý chăm sóc cho thú cưng. Nếu chú chó bị ốm, cả hai người sẽ cùng chia sẻ tiền viện phí. Ngoài ra, anh Từ có quyền tới thăm nuôi chú chó.

Sau khi vụ việc được giải quyết, người đại diện tòa án chia sẻ, trong luật hiện hành của Trung Quốc không có khái niệm "coi thú cưng như người thân trong nhà". Bởi vậy khi các cặp vợ chồng không thể đạt được đồng thuận về việc xử lý vật nuôi hậu ly hôn, tòa án chỉ có thể coi chúng như tài sản để phân phối. "Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện điều kiện môi trường sống của các cặp ly hôn và sau đó xác định người phù hợp hơn", vị này nói.

Theo Saostar, sau khi câu chuyện của anh Từ và cô Lý được công khai, nhiều người đã tham gia tranh luận, đa số đều bày tỏ ý kiến đồng tình với 2 vợ chồng giành nhau nuôi chó.

“Thú cưng trở thành một phần của gia đình, do đó điều dễ hiểu là vì sao các cặp đôi ly hôn giờ lại muốn giành quyền nuôi dưỡng”, “Ngày này càng nhiều cặp đôi từ bỏ ý định sinh con, nên chuyện nuôi thú cưng và xem như con sẽ còn gia tăng”, một số bình luận.