Vụ ly hôn gây "bão" mạng xã hội: Chồng phải chi hơn 250 triệu đồng tiền "cấp dưỡng" cho... 2 con mèo

Một vụ ly hôn tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận không phải vì những tranh chấp tài sản hay mâu thuẫn gay gắt, mà bởi một điều khoản đầy tình cảm và trách nhiệm liên quan đến hai chú mèo cưng.

VTC News dẫn thông tin về sự việc cho hay, anh Buğra B. vừa đệ đơn ly hôn vợ là chị Ezgi B. với lý do được đưa ra là những bất đồng nghiêm trọng trong hôn nhân và quan điểm sống. Cả hai đã đi đến nhất trí về việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng một cách hòa bình và không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường tài chính nào.

Tuy nhiên, điểm nhấn của vụ việc nằm ở một thỏa thuận đặc biệt được đính kèm trong hồ sơ ly hôn, một điều khoản được giới luật sư nhận định có thể trở thành tiền lệ cho các cặp đôi nuôi thú cưng trong tương lai.

Theo nội dung thỏa thuận, sau khi ly hôn, chị Ezgi B. sẽ là người tiếp tục nuôi dưỡng hai chú mèo chung của cặp đôi. Về phần mình, anh Buğra B. chấp nhận chuyển giao quyền nuôi dưỡng và sẽ gánh vác các nghĩa vụ tài chính để đảm bảo việc chăm sóc chúng không bị ảnh hưởng.

Thỏa thuận ly hôn nêu rõ: "Các bên đồng ý rằng hai chú mèo của Buğra B. sẽ ở lại với Ezgi B. Trong thời hạn tối đa là 10 năm, miễn là những chú mèo còn sống với Ezgi B. thì Buğra B. sẽ thanh toán khoản cấp dưỡng theo quý, để Ezgi B. chi trả các chi phí chăm sóc mèo".

Số tiền "cấp dưỡng" được ấn định là 240 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) mỗi ba tháng, kéo dài trong suốt 10 năm. Nếu không tính yếu tố lạm phát, tổng số tiền anh Buğra B. phải chi trả cho hai "boss" cưng ước tính lên đến 9.600 USD (khoảng 252 triệu đồng). Văn bản cũng quy định chặt chẽ rằng mức phí này sẽ được điều chỉnh tăng hàng năm dựa trên tỷ lệ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)-EFE do cơ quan chức năng tại Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

Ảnh minh họa

Theo tờ Tuổi trẻ, ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện từ một vụ ly hôn tưởng chừng bình thường đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như X và TikTok. Hàng nghìn bình luận vừa hài hước vừa đáng yêu đã được để lại, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc của cộng đồng.

Nhiều người nói đùa: "Mong sau này luật ly hôn ở đâu cũng có điều khoản hỗ trợ pet như thế này, vì tụi nhỏ đâu có lỗi gì đâu".

Một số người còn không ngần ngại tag tên bạn đời cũ kèm dòng trạng thái mỉa mai nhẹ nhàng: "Nếu anh từng thương em bằng một nửa thương mèo, chắc giờ ta chưa ra tòa".

Dưới góc độ pháp lý, giới luật sư Thổ Nhĩ Kỳ nhận định đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ghi nhận chính thức quyền chăm sóc và nghĩa vụ cấp dưỡng cho thú cưng trong một hồ sơ ly hôn. Dù thỏa thuận này không mang tính ràng buộc pháp lý mạnh mẽ như đối với con người, nó được xem là một tín hiệu tích cực, cho thấy ý thức xã hội về "mô hình gia đình có thú cưng" ngày càng được coi trọng.

Câu chuyện của Buğra và Ezgi đã khép lại bằng một bình luận được dân mạng tổng kết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Tình chỉ đẹp khi còn... boss. Ly hôn rồi, vẫn phải trả phí làm con sen chân chính!".