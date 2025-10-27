Nhà vô địch quyền Anh thông báo ly hôn vợ, lý do nghe xong ai cũng ngỡ ngàng

Theo báo Dân việt, Zhou Runqi, 25 tuổi, sinh tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bắt đầu sự nghiệp với võ thuật trước khi chuyển sang quyền Anh. Năm 2023, anh giành đai vô địch hạng siêu ruồi WBC khu vực châu Á bằng chiến thắng knock-out ở Thái Lan, trở thành võ sĩ Trung Quốc đầu tiên sinh sau năm 2000 đạt danh hiệu này.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với ban quản lý trong nước, Zhou cùng vợ chuyển đến Australia năm ngoái để khởi đầu lại sự nghiệp.

Ngày 14/10, cặp đôi bị tấn công trên một chuyến xe buýt ở bang New South Wales. Trong video chia sẻ sau đó, Zhou kể rằng một phụ nữ trên xe đã buông lời miệt thị phân biệt chủng tộc với họ. Khi vợ anh lên tiếng đáp lại, người này cùng hai người đàn ông khác đã lao vào hành hung.

Zhou Runqi và vợ. Ảnh: runqizhou0526/Instagram.

Anh cố gắng che chắn cho vợ dẫn đến bị đâm vào đầu bằng một vật sắc nhọn. Cùng lúc đó, vợ anh bị nhóm người túm tóc, lôi ra khỏi xe buýt. Những kẻ tấn công đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.

Trong cơn giận dữ, anh cố gắng đuổi theo nhưng người vợ can ngăn. Nam võ sĩ bất tỉnh trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động ở vùng đầu. Người vợ bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể kèm chấn thương tâm lý.

Sau khi vụ tấn công được công khai trên mạng, một số người dùng buông lời chỉ trích Châu Nhuận Kỳ vì để vợ mình bị thương.

"Anh đã luyện tập quyền Anh cả đời nhưng lại không sử dụng môn võ trong trường hợp cấp bách", một người bình luận. Nam võ sĩ 25 tuổi đáp: "Tôi muốn chống trả nhưng vợ ngăn lại vì lo sợ sự cố có thể làm hỏng sự nghiệp của tôi".

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm. Ở Australia, những người bị kết tội hành hung gây thương tích có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Về phần Zhou, anh đã bỏ lỡ một buổi họp báo và thông báo rút lui khỏi trận đấu sắp tới, sau chấn thương từ vụ xô xát, theo Tạp chí Tri thức.

Ngày 21/10, Zhou đăng video thông báo ý định ly hôn sau khi trở về Trung Quốc. Anh nói, vợ đã bỏ công việc ổn định để theo anh sang Australia, nhưng cuối cùng anh lại không thể bảo vệ cô. “Nếu tôi không thể giữ cô ấy an toàn, thì thành công có ý nghĩa gì?”, Zhou chia sẻ.

Anh mô tả vợ là người dũng cảm, kể lại việc cô từng một mình ngăn ba thiếu niên gây rối tại trung tâm thương mại. “Tôi không xứng đáng làm chồng cô ấy. Tôi chọn ly hôn để cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn", Zhou nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, vợ anh vẫn chưa lên tiếng công khai.

Zhou từng giành đai vô địch hạng siêu ruồi WBC khu vực châu Á. Ảnh: Weibo.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Nếu Zhou ly hôn chỉ vì cảm giác tội lỗi thì điều đó không cần thiết. Anh nên nỗ lực hơn để mang lại cho vợ cuộc sống tốt đẹp, thay vì trốn tránh”.

Một người khác cho rằng quyết định ly hôn có thể xuất phát từ người vợ vì cô đã phải chịu chấn thương nghiêm trọng, sau vụ tấn công.

Số khác lên tiếng bênh vực: "Là một võ sĩ chuyên nghiệp, Nhuận Kỳ biết rằng việc chống trả có thể dẫn đến hậu quả chết người. Anh đã bảo vệ vợ mình trong giới hạn luật pháp và cô vợ đã ngăn anh để bảo vệ sự nghiệp. Cả hai đều làm điều đúng đắn".