Chiều 25/2, nguồn tin báo Tiền Phong xác nhận, Viện KSND TP.Dĩ An ( Bình Dương ) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 3 bị can là cổ đông của Công ty cổ phần Tân Tân với các tội danh “ Trốn thuế ” và “Không chấp hành án”.

Các bị can bị truy tố gồm ông Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân), ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT, em trai ông Tân) và bà Châu Ngọc Phụng (SN 1971, thành viên HĐQT, vợ ông Tân). Trong số 3 bị can này, Trần Quốc Tân bị truy tố về các tội “ Không chấp hành án ” và “Trốn thuế”, còn Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng bị truy tố về tội “Không chấp hành án”.

Trước đó, ông Tân và ông Tuấn đã bị truy tố và đưa ra xét xử nhưng TAND TP.Dĩ An trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm bà Châu Ngọc Phụng để làm rõ về tội “Không chấp hành án”.

Trụ sở Công ty cổ phần Tân Tân tại tỉnh Bình Dương

Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân, nắm 80% cổ phần, bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người nắm 10% cổ phần. Công ty này được thành lập vào năm 2007.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương buộc các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm. Tuy nhiên, các bị can không thực hiện.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, cơ quan thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP. Dĩ An (Bình Dương). Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.