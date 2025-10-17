Theo thông tin ban đầu, tối 16/10, Phạm Thành Công (SN 1985, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) sau khi đã nhậu say đã vào phòng trọ của chị T.T.N.Y. (SN 1990, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để nói chuyện, và có hành vi chọc ghẹo, lời nói khiếm nhã với chị Y.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạng xã hội

Sau đó chị Y. gọi điện cho chồng là Trần Văn Hiền Em (SN 1992, ngụ xã Bình Thạnh Đông, An Giang) để kể lại vụ việc. Tức giận, Hiền Em mang hung khí đi tìm Công để nói chuyện.

Khi đến xã Tân Hương (Đồng Tháp) Hiền Em gặp Công và đôi bên xảy ra cự cãi, Hiền Em lấy dao tự chế chém chém Công đứt lìa bàn tay trái, nhiều nhát vào hông, khiến Công bị thương tích nặng.

Gây án xong Hiền Em rời khỏi hiện trường. Công được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, xử lý.