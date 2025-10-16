Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 16/10, tin từ UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến hai vợ chồng trú tại địa phương tử vong.

Nạn nhân là ông N.T.T. và vợ tên T.T.L. (cùng SN 1964, trú tại thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn camera hành trình trên ô tô đã được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc ông T. gặp nạn trên đường khiến nhiều người ám ảnh.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, ông N.T.T. (SN 1964, trú thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch) điều khiển xe máy đến trước cây xăng Đông Trạch trên Quốc lộ 1A. Sau đó, ông T. đội mũ bảo hiểm, đi bộ sang lề đường bên kia rồi bất ngờ lao ra trước đầu một chiếc xe tải đang lưu thông.

Tài xế xe tải ngay lập tức đánh lái sang phía làn đường ngược lại nhưng vẫn tông phải ông T. Hậu quả ông T. tử vong tại chỗ.

Sau khi ông T. gặp nạn, người dân và cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện vợ ông là bà L. cũng đã tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, ông Võ Hải Quân, Chủ tịch xã Đông Trạch cho biết: “Sáng nay, một người hàng xóm sang tìm bà L. nhưng gọi mãi không thấy trả lời nên đã đi vào nhà. Khi vào bên trong, thấy bà L. nằm trong nhà tắm, người hàng xóm lại gần thì phát hiện bà đã tử vong".

Cũng theo ông Quân, vợ chồng ông Th. làm nghề tự do. Có thông tin mấy ngày trước đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng.