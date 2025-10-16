Đang điều trị tâm thần vẫn ra ngoài đánh bạc

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc diễn ra tại King Club đặt ở tầng một khách sạn Pullman trên phố Cát Linh, Hà Nội.

Theo cáo trạng Viện KSND Tối cao ban hành, từ 4/2/2024 - 22/6/2024, có hơn 140 người Việt Nam vào King Club đánh bạc với tổng số tiền cộng dồn 106 triệu USD (khoảng 2.576 tỷ đồng).

Bị cáo Kim In Sung (người Hàn Quốc, đang bỏ trốn) bị quy kết cầm đầu tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính 9,2 triệu USD, khoảng 222 tỷ đồng, từ tổng số tiền các bị can thua bạc.

Đáng chú ý, trong các con bạc có vợ chồng Nguyễn Mai Anh (SN 1979) và Lê Văn Đông (SN 1979, đều ở quận Thanh Xuân cũ) - hai đối tượng cầm đầu đường dây chạy kết luận giám định tâm thần vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã tham gia đánh bạc thua 11,4 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Mai Anh mở thẻ với tên MRS ROSE từ 22/11/2021. Trong hơn 4 tháng năm 2024, Mai Anh đã đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi Slot, Roulette. Lần chơi nhiều nhất là hơn 205.000 USD (4,9 tỷ đồng) và lần chơi ít nhất là 2.150 USD (51 triệu đồng). Mai Anh đã thua tổng cộng gần 395.000 USD (khoảng 9,4 tỷ đồng).

Lê Văn Đông mở thẻ với tên MR BANK, đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, trong năm 2024. Lần chơi nhiều nhất 70.200 USD (1,6 tỷ đồng) và lần chơi ít nhất là 440 USD (10 triệu đồng). Đông thua tổng cộng 85.100 USD (khoảng 2 tỷ đồng).

Như vậy, trong hơn 3 năm, từ thời gian mở thẻ tại King Club đến khi vụ án bị triệt phá, hai vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông đều có hồ sơ đang bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của hai đối tượng này song vẫn chưa có kết quả. Do vậy, cơ quan tố tụng tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.

Cặp vợ chồng Lê Văn Đồng và Nguyễn Thị Mai Anh.

Thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Về nhân thân Nguyễn Thị Mai Anh, cơ quan điều tra xác định “nữ quái” từng nhiều lần thoát án nhờ các hồ sơ bệnh án tâm thần. Từ năm 2008 đến nay, Mai Anh liên quan đến hàng loạt vụ án như lừa đảo, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng... nhưng lần nào cũng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với lý do mất năng lực hành vi dân sự.

Đặc biệt, trong thời gian điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông đã thiết lập một đường dây “sản xuất” bệnh án tâm thần giả để cung cấp cho các đối tượng hình sự, giúp họ thoát khỏi truy tố hoặc chấp hành án hình sự. Hành vi phạm tội được tổ chức tinh vi, với thủ đoạn mua chuộc cán bộ, thao túng hệ thống quản lý nội bộ và tận dụng những khoảng trống trong pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại đây, Mai Anh đã móc nối, mua chuộc các lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương để vợ chồng được bố trí phòng riêng, tự do ra ngoài. Trong phòng có điều hòa, thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi và sử dụng ma túy.

Quá trình chữa bệnh bắt buộc, vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch và mời cả khoa của Viện đi cùng. Tạo mối quan hệ "thân thiết" xong, Mai Anh dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện để "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Viện trưởng pháp y Trần Văn Trường, vài trăm triệu. Từ đó nhiều người bình thường vẫn có kết luận bị tâm thần, nhằm được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Công an cáo buộc Mai Anh "đã chuyển rất nhiều tiền và nhiều trường hợp" cho ông Trường để lo "chạy" kết luận giám định.

Trong vụ án này, hồi tháng 6/2025 Công an TP Hà Nội đã khởi tố 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trong đó có Viện trưởng Trần Văn Trường, Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường); Viện phó Lâm Văn Thành, Trưởng khoa giám định Dương Văn Biết cùng gần 20 bác sĩ, điều dưỡng khoa nam, khoa nữ và 2 bảo vệ. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc cùng hai cấp dưới cũng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ.