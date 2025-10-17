Tối 15/10, nhóm công tác của Chính phủ Hàn Quốc đã đặt chân đến Campuchia để điều tra và xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến đang gây nhức nhối, trong đó có nhiều nạn nhân là người Hàn. Đến ngày 16/10, đoàn chính thức bắt đầu hoạt động với lịch trình làm việc dày đặc, bao gồm gặp gỡ Thủ tướng Campuchia và khảo sát thực tế tại một số khu “trại lừa đảo” được cho là nơi giam giữ, cưỡng ép lao động người nước ngoài.

Theo phóng viên KBS có mặt tại hiện trường, đoàn đã đến khu “Thái tử”, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 1 giờ di chuyển, từng được xem là một trong những “ổ” tội phạm mạng lớn nhất Campuchia. Bên trong các toà nhà, hành lang ken đặc phòng nhỏ và bàn máy tính, chứng tỏ nơi đây từng là điểm hoạt động quy mô lớn của các đường dây lừa đảo quốc tế.

Ảnh: KBS

Đồ ăn thức uống còn để lại

Những dãy hành lang kín phòng

Dù vậy, khi đoàn công tác và phóng viên tới nơi, nhiều phòng đã bị bỏ trống trong vội vã. Trên bàn vẫn còn sót lại cốc mì ăn dở, chai nước, dây điện và vật dụng cá nhân bị bỏ lại ngổn ngang. Phía Campuchia cho biết họ đã nhận được thông tin về hoạt động phạm pháp tại đây và triển khai lực lượng truy bắt, nhưng khi cảnh sát ập vào, toàn bộ tổ chức đã tháo chạy trước đó không lâu.

Cũng trong ngày, đoàn Hàn Quốc đã có buổi gặp Thủ tướng Hun Manet, trình bày mối quan ngại sâu sắc về các vụ lừa đảo và tình trạng công dân Hàn bị giam giữ, cưỡng bức lao động tại Campuchia. Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lấy làm tiếc và chia sẻ với phía Hàn Quốc, đồng thời khẳng định chính phủ Campuchia đang tăng cường các biện pháp truy quét tội phạm mạng.

Theo kế hoạch, đoàn Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia trong ngày 17/10 để thảo luận việc hồi hương các công dân Hàn đang bị giam giữ. Cảnh sát Campuchia thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc có liên quan đến các đường dây lừa đảo trong ngày mai.

Tuy nhiên, tình hình tại hiện trường vẫn còn nhiều biến động. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người mang theo hành lý rời khỏi các khu phức hợp trong đêm, hoặc chen chúc lên xe van để di chuyển sang địa điểm khác. Giới chức Campuchia nhận định các tổ chức tội phạm đang phân tán và dời “tổng hành dinh” sang những khu vực mới nhằm né tránh truy quét.

Nhiều kẻ đã bỏ trốn trong đêm

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao tại toàn bộ khu vực Đông Nam Á và trên thế giới khẩn trương rà soát các trường hợp tương tự, đồng thời cảnh báo về khả năng những đường dây này mở rộng hoạt động ra nhiều nước khác.

Tuy nhiên, việc các băng nhóm kịp thời tẩu tán và thay đổi địa điểm đã khiến dư luận trong nước đặt câu hỏi về sự chậm trễ trong phản ứng của cơ quan chức năng, khi “đoàn điều tra vừa đến nơi, tội phạm đã rút lui”.

Hiện, giới chức hai nước vẫn đang tiếp tục phối hợp để xác minh quy mô thật sự của mạng lưới này, cũng như truy tìm các nghi phạm và nạn nhân người Hàn còn bị giữ trong các khu trại khác tại Campuchia.

Nguồn: KBS