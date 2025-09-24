Supharee, 48 tuổi, đang trên đường về nhà cùng chồng Nirun Saensuk, 47 tuổi, khi họ cố gắng băng qua một con đường ngập nước và bị dòng nước mạnh cuốn trôi ở Prachinburi, Thái Lan, vào ngày 22/9.

Cặp đôi bị tách ra, Supharee đã rất buồn khi chồng đã bơi về phía chiếc Yamaha Finn màu xanh của họ trước khi giúp cô.

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc xe máy lên bờ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy những người cứu hộ sau đó đã kéo chiếc xe ra khỏi sông sau khi cặp đôi đã được đưa đến nơi an toàn.

Supharee nói: "Điều đó không quan trọng. Tôi khỏe mạnh. Tôi đã cố gắng bơi trở lại bờ khi anh ấy lao về phía chiếc xe máy trước".

Chiếc xe tay ga phải được kéo đến thợ máy gần nhất để sửa chữa vì động cơ bị ướt.

Nirun nói: "Tôi lo lắng cho chiếc xe máy của mình trước. Vợ tôi đã bị nước cuốn trôi nhưng có vẻ như cô ấy có thể bám vào bờ. Chiếc xe máy của tôi rất đắt. Tôi không đủ khả năng mua một chiếc mới".

Người vợ dường như đã im lặng trong suốt quá trình cứu xe máy.