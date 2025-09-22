Mới đây, một câu chuyện hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận được một phen "dở khóc dở cười", không hiểu sao một người đàn ông có thể dùng cách 'động trời' này để giải quyết chuyện tiền bạc trong gia đình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào Chủ nhật, 21/9 vừa qua tại tỉnh Khon Kaen của Thái Lan. Theo đó, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Ban Ped đã nhận được đơn khiếu nại từ một người dân ở tiểu khu Ban Tum rằng một người đàn ông nước ngoài đã đánh cắp một cây ATM của Ngân hàng Thương mại Siam, nằm bên ngoài một cửa hàng địa phương trên đường Maliwan.

Nghi phạm đã trộm chiếc ATM và định kéo về nhà nhưng không thành công.

Cảnh sát đã xem xét đoạn phim camera an ninh và phát hiện tên trộm đã xích cây ATM vào một chiếc xe bán tải màu đen trước khi cố gắng kéo nó đi. Tuy nhiên, nghi phạm đã không thể chạy xa và phải bỏ lại cả chiếc xe và lẫn cây ATM cách hiện trường khoảng 20 mét trước khi trốn trong khu rừng ở ven đường.

Cuối cùng, nghi phạm đã bị bắt và được xác định là một người đàn ông 60 tuổi, quốc tịch Hà Lan. Người đàn ông giải thích rằng ông ta đã sống ở Thái Lan với người vợ Thái Lan của mình khoảng 6 năm và đã đầu tư khoảng 10 triệu baht (tương đương hơn 8 tỷ) vào nhà hàng của cô trên đường Pracha Samran ở trung tâm tỉnh Khon Kaen. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đang gặp khó khăn khiến họ không thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ việc điều tra.

Ngay trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông đã cãi nhau với vợ về tiền bạc. Ông ta nói với vợ rằng ông ta sẽ đi gặp một người bạn ở tỉnh Nong Khai và lái xe bán tải của gia đình ra khỏi nhà để thực hiện vụ trộm cây ATM. Ông ta khẳng định vợ không hề biết về hành vi của mình. Nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng ông ta đã cố gắng bắt chước một cảnh phim nhưng bất thành.

Người đàn ông Hà Lan bị buộc tội theo Điều 335 của Bộ luật Hình sự Thái Lan vì hành vi trộm cắp và phá hoại rào chắn bảo vệ tài sản cũng như sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Tội danh này có mức án từ 1 đến 5 năm tù và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht (tương đương khoảng 17 triệu VNĐ đến 83 triệu VNĐ). Cảnh sát được cho là đã từ chối yêu cầu tại ngoại của anh ta.