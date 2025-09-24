Siêu bão mạnh nhất thế giới có hoàn lưu rất rộng, giảm nhiều cấp trước khi vào nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại, siêu bão Ragasa (bão số 9) được đánh giá là cơn bão mạnh nhất thế giới, vượt cả bão Erin (bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Trong những ngày vừa qua, bão có tốc độ di chuyển nhanh, khoảng 20 - 25 km/giờ. Siêu bão Ragasa có hoàn lưu rất rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450 km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200 km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão.

Siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) có hoàn lưu rất rộng (Ảnh: WINDY/Thanh niên).

Chiều qua, tờ Thanh niên dẫn thông tin từ các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam thống nhất nhận định siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển bắc vịnh Bắc bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão số 9 sẽ đi vào đất liền nước ta. Khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng khả năng cao tâm bão sẽ đổ bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Ragasa ma sát với đất liền và chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên suy yếu rất nhanh rồi đi vào vịnh Bắc Bộ. Trước khi đổ bộ vào nước ta, bão Ragasa chỉ còn cấp 10, giật cấp 12 (giảm 7 cấp so với hiện tại).

Bão số 9 đang cách Quảng Ninh hơn 600km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 6h ngày 24/9, bão số 9 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng hơn 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 15-16, giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Đến 4 giờ ngày 25/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông.

Sức gió vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 cho khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; phía Đông Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 26/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 25-30km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; phía Đông Bắc Bộ.

Vị trí và đường đi của bão số 9 sáng 24/9 (Nguồn: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm bão cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11; sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong và trước khi bão đổ bộ, cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh.