Chế độ ăn giúp vợ Beckham có vẻ ngoài rạng rỡ

Victoria Beckham (hiện 50 tuổi, vợ cựu cầu thủ David Beckham) nổi tiếng với vóc dáng thanh mảnh và làn da căng bóng rạng rỡ. Tuy nhiên, vẻ đẹp này không phải tự nhiên mà có.

Victoria cho biết bí quyết của cô chủ yếu là thói quen ăn uống có kỷ luật và tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải.

Trong bảng xếp hạng Best Diets Overall 2024 của báo Mỹ US News, chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá là chế độ ăn tốt nhất thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với The Telegraph, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls tiết lộ rằng cô ăn ba đến bốn quả bơ mỗi ngày để tăng cường độ sáng cho làn da.

Victoria Beckham chụp ảnh cùng con trai của mình.

Victoria thường ăn quả bơ vào bữa sáng, có thể nghiền nát để ăn cùng bánh mì hoặc xay thành sinh tố.

Quả bơ chứa nhiều axit béo tự nhiên rất cần thiết cho quá trình tái tạo da. Các axit béo này rất bổ dưỡng, giúp làn da của bạn duy trì được độ mịn màng và vẻ ngoài trẻ trung lâu hơn.

Quả bơ cũng là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, có thể giúp giảm thiểu dấu hiệu lão hóa. Chúng cũng chứa vitamin A, rất quan trọng để phục hồi tế bào hiệu quả.

Một nghiên cứu năm 2011 phát hiện ra rằng quả bơ có chứa các hợp chất có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và tình trạng viêm. Việc tiếp xúc với tia cực tím (UV) có thể gây ra nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác, cũng như làm tăng nguy cơ ung thư da.

Vợ chồng nhà Beckham trong một bộ ảnh được chụp gần đây.

Victoria Beckham thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng gia đình lên mạng xã hội.

Một nghiên cứu năm 2010 với sự tham gia của hơn 700 phụ nữ đã khám phá tác động của việc tiêu thụ chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng vi lượng chống oxy hóa đối với sức khỏe làn da. Kết quả cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều chất béo lành mạnh, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn như chất béo trong quả bơ, có liên quan đến việc cải thiện độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn.

Quả bơ cũng chứa nhiều biotin, một loại vitamin B. Khi bôi ngoài da, biotin có thể giúp chống khô da và được biết đến là có tác dụng làm chắc khỏe tóc và móng.

Mặc dù Victoria ăn ba đến bốn quả bơ mỗi ngày, nhưng điều này có thể được coi là quá nhiều. Các phương pháp khác để đưa chất béo lành mạnh vào chế độ ăn bao gồm thêm dầu ô liu nguyên chất vào món salad hoặc ăn vặt các loại hạt.

Victoria Beckham chụp ảnh cùng con trai, gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

Quả bơ là thực phẩm chính trong chế độ ăn Địa Trung Hải, một chế độ ăn được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Nữ diễn viên Penelope Cruz trước đây đã chia sẻ cô cũng theo chế độ ăn Địa Trung Hải vì nó giống với văn hóa ẩm thực mà cô thích ở Tây Ban Nha.

Nữ diễn viên Cameron Diaz cũng giới thiệu chế độ ăn này trong các ấn phẩm The Body Book và The Longevity Book của cô. Tương tự như vậy, nam diễn viên John Goodman đã giảm cân thành công bằng cách tuân thủ chế độ ăn này.

Victoria Beckham và con gái của mình trong một chuyến đi chơi.

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chế độ ăn uống hoặc lối sống của bạn, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ. Các chuyên gia có thể giúp bạn tìm ra chế độ ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân và hướng dẫn bạn thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết.

Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật và chất béo lành mạnh. Chế độ ăn này ưu tiên rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Dầu ô liu nguyên chất là nguồn chất béo chính trong chế độ ăn này, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác.

Cụ thể, chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm những loại thực phẩm như:

- Rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt

- Cá béo, ví dụ như cá hồi, cá mòi và cá ngừ

- Gia cầm và trứng được ăn với lượng vừa phải

- Các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo với lượng vừa phải

- Các loại hạt và đậu

- Chất béo không bão hòa như dầu ô liu

Chế độ ăn Địa Trung Hải cũng hạn chế thịt đỏ, đồ ngọt, thực phẩm có thêm đường, đồ uống có thêm đường, bia và rượu.

(Theo Express)