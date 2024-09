Phim “Sex and the City” đã ra mắt được 26 năm nhưng vẫn dành được nhiều sự quan tâm của khán giả khi phát sóng trên Netflix vào tháng 4 năm nay. Phim nói về cuộc sống của bốn phụ nữ sống ở thành phố New York (Mỹ) và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Bốn nữ chính của phim “Sex and the City” sau đó đều trở thành những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Nhờ bộ phim này, họ gặt hái được vô số giải thưởng danh giá. Với Cynthia Nixon (sinh năm 1966), cô đã giành giải Primetime Emmy cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài” nhờ vai nữ luật sư Miranda Hobbes trong phim “Sex and the City”.

Cynthia Nixon (ngoài cùng bên trái) vào vai nữ luật sư Miranda Hobbes trong phim “Sex and the City”.

Hiện, ở tuổi 58, Nixon vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật. Trong các bức ảnh đăng trên tài khoản Instagram gần đây, sao phim “Sex and the City” không ngại khoe eo thon dáng gọn cũng như làn da rất ít khuyết điểm.

Cynthia Nixon khoe bộ ảnh chụp mùa hè năm nay trên Instagram.

Trước đó, vào năm 2021, nhân dịp Nixon tham gia một sự kiện quảng bá phim, chuyên gia trang điểm của cô đã tiết lộ chu trình chăm sóc da và make up giúp cho sao phim “Sex and the City” có được làn da rạng rỡ đầy sức sống.

Quy trình 5 phút của sao phim “Sex and the City”

Khi xuất hiện trên thảm đỏ tại buổi ra mắt phim “And Just Like That” ở thành phố New York vào tối 9/12/2021, Cynthia Nixon (khi đó 55 tuổi) trông vô cùng rạng rỡ, tạp chí Us của Mỹ đưa tin.

Cynthia Nixon trong buổi ra mắt phim “And Just Like That” ở thành phố New York vào tối 9/12/2021.

Nixon gây ấn tượng trong chiếc váy sơ mi màu cam của Christopher John Rogers kết hợp với đôi bốt mũi nhọn cùng tông. Và trong khi bộ trang phục này giúp nữ diễn viên nổi bật giữa đám đông thì vẻ quyến rũ vượt thời gian của cô cũng xứng đáng được khen ngợi, tạp chí Us nhận xét.

“Đối với thảm đỏ lần này, điều quan trọng không phải là trang điểm mà là làn da”, chuyên gia trang điểm cho người nổi tiếng, anh Matin Maulawizada, cho biết. “Cynthia đã vào vai Miranda trong một thời gian dài và nhân vật này có lẽ giờ đã có mái tóc bạc. Trong buổi ra mắt này, chúng tôi muốn mang lại cho Cynthia hình ảnh mà cô ấy từng truyền tải - hiện đại, tươi tắn và rạng rỡ”.

Cynthia Nixon chụp ảnh cùng các đồng nghiệp tại lễ ra mắt phim.

Và chuyên gia trang điểm đã làm được điều đó.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Us, chuyên gia Maulawizada cho biết trước khi trang điểm, Nixon có một quy trình dưỡng ẩm kéo dài 5 phút.

Trong 5 phút này, Maulawizada sử dụng kết hợp sản phẩm của hãng Pause Well-Aging:

- Thanh mát xa Pause Well-Aging Fascia Stimulating Tool

- Kem dưỡng ẩm Pause Well-Aging Collagen Boosting Moisturizer

- Kem mắt Pause Well Aging Eye Renewal Treatment.

“Tôi bắt đầu sử dụng thanh mát xa Pause Well-Aging Fascia Stimulating Tool trước khi nó được tung ra thị trường”, Maulawizada cho biết. “Đây là dụng cụ yêu thích tuyệt đối của tôi”.

“Tôi sử dụng dụng cụ này cùng với kem dưỡng ẩm Pause Well-Aging Collagen Boosting Moisturizer và kem mắt Pause Well Aging Eye Renewal Treatment để mát xa mặt cho Cynthia, thoa các loại kem dưỡng ẩm này vào da cô ấy bằng thanh mát xa trong khoảng năm phút”.

Trước khi trang điểm, Cynthia Nixon dành 5 phút để dưỡng ẩm cho khuôn mặt.

Tại sao phải thực hiện toàn bộ quy trình này? Chuyên gia khẳng định rằng điều này “giúp máu lưu thông và giảm bọng mắt”.

Trang điểm và làm tóc thì sao?

Sau khi cấp ẩm cho da Nixon, Maulawizada tiếp tục với bước trang điểm. Anh sử dụng các sản phẩm của nhãn Code8 Beauty, giúp nữ diễn viên có đôi mắt sắc nét, làn da sáng và son môi màu trung tính. Và để làm nổi bật hàng mi của sao phim “Sex and the City” mà không cần phải sử dụng mascara, anh đã chọn lông mi Lashify (một sản phẩm được dàn diễn viên And Just Like That yêu thích).

Về phần tóc, Nixon được ‘cây kéo vàng’ Rebekah Forecast chăm sóc.

"Tôi đã rất muốn được chạm vào tóc của Cynthia", nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Rebekah Forecast, nói với tạp chí Us. Chỉ vài ngày trước buổi ra mắt phim, giấc mơ của Forecast đã trở thành sự thật: Cô được cắt tóc cho Nixon với phần tóc được cắt tỉa dần về phía sau.

Cynthia Nixon có mái tóc ngắn đặc trưng.

"Tôi muốn Cynthia trông thật sang trọng và hiện đại", Forecast nói tiếp. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh cô cũng muốn mang lại cảm giác cổ điển cho mái tóc của nữ diễn viên, lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa và thời trang từ những năm 1960 như Twiggy và Mary Quant.

Trong buổi ra mắt phim, Forecast đã sử dụng các sản phẩm của hãng Better Not Younger để làm tóc cho Nixon, bắt đầu với sản phẩm làm dày tóc Lift Me Up Hair Thickener để tạo kết cấu (thoa lên tóc ẩm) và xịt bảo vệ tóc Heat Protection and Taming Spray. Sau đó, Forecast tạo kiểu tóc cho sao phim “Sex and the City” bằng lược tròn và máy sấy tóc GHD.

“Sau khi tóc khô, tôi dùng máy duỗi tóc GHD, nếu cần, để tăng độ bóng mượt”, nữ chuyên gia tiếp tục. Cuối cùng, Forecast dùng dầu gội khô Better Not Younger Fresh Start Scalp Renewing Dry Shampoo cho đỉnh đầu của nữ diễn viên. “Nó chống lại dầu tự nhiên và mang lại sự ổn định và giữ nếp cho kiểu tóc”, chuyên gia làm tóc nói.