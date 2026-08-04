Xuân Son - cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam, từng bị tình đầu từ chối, làm “shipper” tán đổ con gái ông chủ tiệm bánh

Xuân Son đang là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia tối 3/8.

Ở phút 71 của trận đấu, sau đường chuyền của Hoàng Đức, Xuân Son thoát xuống đối mặt thủ thành Indonesia. Với cú dứt điểm nhẹ nhưng đầy hiểm hóc, tiền đạo Việt Nam đánh bại thủ môn đối phương, đưa bóng vào lưới và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách, đồng thời vươn lên giữ ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Xuân Son đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau chiến thắng tối qua của Việt Nam trước tuyển Indonesia. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn trên sân cỏ, Xuân Son còn được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 550.000 euro vào tháng 6/2026 - là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vào tháng 1/2025, anh từng được định giá lên tới 700.000 euro (khoảng 17,8 tỷ đồng). Tiền đạo sinh năm 1997 từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam.

Vì vậy, sau màn tỏa sáng trước Indonesia, cái tên Xuân Son một lần nữa được người hâm mộ nhắc đến nhiều.

Cùng với những thông tin về thành tích thì chuyện tình với vợ - cũng là tình đầu của nam tiền đạo “hot” trở lại.

Vợ của Xuân Son là Marcele Seippel (sinh năm 1999). Cặp đôi quen nhau vào dịp Giáng Sinh 2014 tại thành phố Salvador (Brazil).

Khi đó, chàng cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng trẻ. Họ cùng tham dự bữa tiệc tại nhà của một người bạn chung. Xuân Son trúng tiếng sét ái tình ngay cái nhìn đầu tiên. Song, lời tỏ tình sau đó của Xuân Son bị Marcele Seippel từ chối.

"Khi đó tôi mới 15 tuổi, muốn tập trung vào việc học. Nhưng quan trọng hơn, tôi không muốn hẹn hò với một cầu thủ", Marcele kể khi đó.

Không có ý định từ bỏ, Xuân Son biết bố mẹ Marcele có một tiệm bánh pizza - cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Từ đó, sau mỗi buổi tập, anh thường đến nhà cô để phụ làm bánh hoặc đi giao hàng.

Sự chủ động và chân thành của chàng trai hay cười dần khiến Marcele rung động. Từ chỗ từ chối lời tỏ tình vì muốn tập trung cho việc học, cô cuối cùng cũng mở lòng và cả hai trở thành tình đầu của nhau.

Sự chủ động và chân tình của Xuân Son đã giúp anh có được tình cảm của crush, tình đầu và bây giờ là vợ.

Sau hơn 3 năm hẹn hò, Xuân Son và Marcele chính thức về chung nhà vào tháng 1/2018. Sau một thời gian ngắn sinh sống tại Đan Mạch, cả hai chuyển đến Việt Nam vào năm 2020 để Xuân Son tiếp tục sự nghiệp bóng đá.

Cũng trong năm này, Marcele mang thai con trai đầu lòng Matteo, sau đó hạ sinh vào năm 2021. Đến năm 2023, gia đình đón thêm bé trai thứ hai Lucca.

Dù đã kết hôn và có hai con, Xuân Son vẫn khiến vợ bất ngờ với một màn “cầu hôn lại” đầy lãng mạn trước thềm chung kết AFF Cup 2024. Tối 1/1/2025, Marcele đăng tải đoạn clip Xuân Son ngượng ngùng cầm nhẫn và hỏi: “Marcele, em có đồng ý cưới anh làm chồng không?”. Cô bật cười rồi đáp: “Em đồng ý”. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý bởi cả hai thực tế đã là vợ chồng từ nhiều năm trước.

Xuân Son cầu hôn vợ.

Trong khi Xuân Son bận rộn tập luyện và thi đấu, Marcele dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con và vun vén gia đình. Cô mong muốn chu toàn mọi công việc trong nhà để chồng yên tâm theo đuổi đam mê bóng đá. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng để cổ vũ chồng, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Marcele Seippel dành rất nhiều tình cảm cho chồng, điều này thể hiện rõ qua cách cô ủng hộ anh trong thể thao, chăm sóc, lo lắng cho chồng khi gặp chấn thương,..

Cô cũng thường xuyên đi cổ vũ chồng.

Marcele cũng là người yêu thích nấu ăn và thường tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Ở chiều ngược lại, khi không phải tập luyện hay thi đấu, Xuân Son cũng dành thời gian cho vợ con, từ làm việc nhà, chơi cùng các con đến đưa cả gia đình đi chơi.

Trên mạng xã hội, cặp đôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường bên nhau. Khi thì cùng đi du lịch, lúc lại đưa các con đi chơi, đi ăn hay đơn giản chỉ là những sinh hoạt hàng ngày.

Vợ chồng Xuân Son và các con.

Hơn 10 năm bên nhau, từ những ngày chàng cầu thủ trẻ tìm cách cưa đổ mối tình đầu bằng việc làm bánh, giao pizza đến khi trở thành vợ chồng và cùng có hai con, Marcele vẫn được xem là một trong những người đồng hành quan trọng nhất trong hành trình của Xuân Son.

Ảnh: FBNV.