Viral phim Trung Quốc xác lập kỷ lục đỉnh nhất 3 năm qua: Nữ chính đẹp trên đỉnh showbiz, đàn ông cả nước công nhận

Ngay khi vừa lên sóng, bộ phim Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi đóng chính đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đồng thời, tác phẩm cũng ghi nhận những thành tích ấn tượng, cho thấy sức hút đáng kể cho màn tái xuất với một bộ phim cổ trang thứ 2 trong năm của mỹ nhân này.

Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính.

Theo Sina, trước thời điểm phát sóng, Gả Kim Thoa đã thu hút tới 33 thương hiệu tài trợ, thiết lập kỷ lục về số lượng thương hiệu đồng hành với một bộ phim thuộc dòng đại nữ chủ trên nền tảng Youku trong vòng 3 năm qua. Thành tích này cho thấy sự quan tâm lớn của các nhãn hàng đối với dự án.

Không chỉ vậy, sau một ngày lên sóng, Gả Kim Thoa tiếp tục gây chú ý khi trở thành bộ phim cán mốc 8.000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2026 trên nền tảng Youku. Nhờ đó, tác phẩm có màn khởi đầu thuận lợi về mặt số liệu trong cuộc cạnh tranh giữa các phim truyền hình Hoa ngữ.

Ở tác phẩm mới, Điền Hi Vi một mình thể hiện hai hình tượng trái ngược.

Về nội dung, Gả Kim Thoa xoay quanh câu chuyện hoán đổi thân phận giữa Ngụy Nhiêu và A Sửu. Ngụy Nhiêu vốn là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa nhưng có tính cách ích kỷ. Trái lại, A Sửu xuất thân thấp kém, thường xuyên phải chịu sự khinh rẻ của người đời.

Vì sở hữu ngoại hình giống hệt Ngụy Nhiêu, A Sửu được lựa chọn để thay thế cô thành hôn với công tử Lục Trạc, người đang đứng bên bờ vực sinh tử. Trong khi Ngụy Nhiêu muốn trốn tránh cuộc hôn nhân, A Sửu lại nuôi tham vọng đổi đời, chiếm lấy gia sản hào môn. Thế nhưng, mọi tính toán bất ngờ đảo lộn khi Lục Trạc hồi phục sức khỏe.

Gả Kim Thoa lên sóng giữa lúc tên tuổi của Điền Hi Vi đang rất nóng. Cô vừa chiến thắng cuộc bình chọn Nữ thần Hupu 2026 nên có thể nói, sắc đẹp của Điền Hi Vi được rất nhiều đàn ông Trung Quốc công nhận.

Đáng nói, Gả Kim Thoa ra mắt trong thời điểm tên tuổi Điền Hi Vi đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, nữ diễn viên đã gây tiếng vang với Trục Ngọc, đồng thời giành chiến thắng tại cuộc bình chọn Nữ thần Hupu - sự kiện thường niên do Hupu tổ chức. Đây là một trong những diễn đàn lớn nhất Trung Quốc với đa phần thành viên là nam giới.

Phim vừa chiếu trên Youku, vừa chiếu khung giờ thứ kim của CCTV-8.

Bên cạnh sức hút của nữ chính, Gả Kim Thoa còn có lợi thế khi được phát sóng trên khung giờ thứ kim của CCTV-8, tiếp nối nền tảng rating thuận lợi từ Lan Hương Như Cố và cũng có rating ngày đầu không hề tệ.

Dẫu vậy, thành tích thương mại và rating ngày đầu ấn tượng không đồng nghĩa với việc tác phẩm hoàn toàn chinh phục khán giả. Ngay sau khi lên sóng, Gả Kim Thoa đã vấp phải những tranh luận về việc cải biên nội dung quá khác biệt so với nguyên tác. Bên cạnh đó, diễn xuất của Điền Hi Vi cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi, với không ít ý kiến trái chiều về màn thể hiện của nữ diễn viên.