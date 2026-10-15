Phim Trung Quốc đang viral vì cảnh 18+ nóng như lửa: Nữ chính nửa kín nửa hở, đẹp dữ dội cưỡng không nổi

Mới đây, cảnh nóng của Thái Văn Tịnh và Trần Tĩnh Khả trong bộ phim Lãng Mạn Không Chính Thức đang khiến cư dân mạng sục sôi. Dù chỉ là một đoạn clip tuyên truyền ngắn trước khi phim ra mắt, thế nhưng những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi đã đủ khiến khán giả đứng ngồi không yên vì chemistry quá đỗi bùng nổ.

Những hình ảnh từ đoạn clip tuyên truyền mới của Lãng Mạn Không Chính Thức đang gây sốt mạng xã hội.

Lãng Mạn Không Chính Thức xoay quanh tình yêu xuyên thời gian giữa Tang Như (Thái Văn Tịnh) và Chu Đình Trạo (Trần Tĩnh Khả). Nhịp phim ở thời điểm hiện tại miêu tả Tang Như là một nữ biên đạo múa và cô đang có mối quan hệ đầy phức tạp với Chu Đình Trạo. Giữa lúc cả hai đang trong thế giằng co, Tang Như bất ngờ trở về 10 năm trước, quay lại là một nữ sinh viên đại học.

Thái Văn Tịnh và Trần Tĩnh Khả cho thấy chemistry quá ấn tượng.

Khi đó, Tang Như là một nữ sinh viên 20 tuổi mang trong mình sự trưởng thành của tuổi 30. Vì vậy, cô tự tin "báo thù" Chu Đình Trạo khi mới chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Thế nhưng cũng trong quá trình này, cô mới biết được con người thật sự của anh là như thế nào. Vì những thay đổi ở quá khứ, cả hai buộc phải đối diện với những vấn đề, tổn thương của bản thân. Họ cũng đồng thời chữa lành cho đối phương, viết nên một tình yêu đầy cảm xúc.

Tang Như của Thái Văn Tịnh quá quyến rũ, còn Chu Đình Trạo của Trần Tĩnh Khả lại phải gồng mình chống lại sự hút hồn ấy.

Tất nhiên, một bộ phim truyền hình dài tập Trung Quốc sẽ không có những cảnh 18+ táo bạo, nam nữ chính nude 100% như một số phim 18+ của Hàn Quốc hay phương Tây. Dẫu vậy, những cảnh quay thân mật giữa Thái Văn Tịnh và Trần Tĩnh Khả vẫn khiến khán giả phát sốt bởi phản ứng hóa học quá mãnh liệt.

Cảnh giằng co trên giường giữa hai người không chỉ mang lại sự kích thích, mà nó cũng đúng tính chất mối quan hệ của hai nhân vật trong phim.

Trong những hình ảnh được hé lộ, Thái Văn Tịnh khoe nhan sắc đẹp dữ dội với làn da trắng mịn. Nữ diễn viên diện chiếc váy ngủ hai dây không quá hở hang nhưng vẫn khéo léo tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Kết hợp với ánh mắt và thần thái đầy mê hoặc, cô mang đến hình ảnh vô cùng cuốn hút.

Trong khi đó, Trần Tĩnh Khả cũng gây ấn tượng với màn thể hiện hình tượng "trai ngoan chính hiệu". Những biểu cảm của nam diễn viên khiến người xem có cảm giác Chu Đình Trạo dù giận dữ nhưng đồng thời đang phải cố gắng hết sức để cưỡng lại sức hấp dẫn và tình cảm dành cho người phụ nữ trước mắt.

Đáng chú ý nhất là phân cảnh Tang Như bất ngờ dùng dao kề vào cổ Chu Đình Trạo, sau đó ép anh quay mặt lại dường như để hôn mình. Thế nhưng, đoạn clip lại dừng đúng vào khoảnh khắc gay cấn này, khiến khán giả vừa phấn khích, vừa tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chỉ với những hình ảnh nhá hàng, Thái Văn Tịnh và Trần Tĩnh Khả đã khiến người xem thêm phần nóng lòng chờ đợi màn kết hợp của cả hai trong Lãng Mạn Không Chính Thức sắp được lên sóng trong thời gian tới.