Phim Trung Quốc vừa được Phó Cục trưởng công khai khen nức nở: Đôi chính yêu đương ngọt lịm, khán giả toàn cầu thích mê

Mới đây, hội thảo chuyên đề phim truyền hình Đầu Xuân Tươi Sáng đã được tổ chức bởi Ủy ban Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc và Cục Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn Đông. Được biết, sự kiện diễn ra ở Bắc Kinh, có sự tham gia của ekip sản xuất, bao gồm 2 diễn viên chính Tỉnh Bác Nhiên - Tôn Thiên cũng như một số lãnh đạo các cấp.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tái hợp tại hội thảo chuyên đề phim truyền hình Đầu Xuân Tươi Sáng.

Đáng chú ý, bộ phim đã được các lãnh đạo công khai khen ngợi. Ông Chu Chính Văn, Phó Cục trưởng Cục Phim truyền hình thuộc Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Quốc gia khẳng định Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những tác phẩm cho thấy sự tiến bộ của ngành phim:

"Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng cùng những tác phẩm cùng thể loại cho thấy năng lực kể chuyện của phim truyền hình và phim chiếu mạng Trung Quốc về đề tài đô thị đương đại đã được mở rộng lên một tầm cao mới. Ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh quá trình hiện đại hóa mang sắc thái Trung Hoa và đời sống đô thị đương đại. Ngành phim truyền hình Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn học hỏi, mô phỏng sang giai đoạn phát triển đổi mới dựa trên sáng tạo độc lập.

Những lời khen ngợi từ các lãnh đạo tiếp tục là một minh chứng cho thấy bộ phim đã thành công như thế nào.

Năng lực đổi mới của các thương hiệu truyền thống cũng được nâng cao. Trong điều kiện thời đại mới, các tác phẩm của Sơn Đông vừa giữ vững nền tảng sâu sắc, đĩnh đạc và mộc mạc, vừa mở rộng tầm nhìn đương đại, thể hiện hình ảnh một Trung Quốc trẻ trung, thời thượng và hiện đại.

Bên cạnh đó, năng lực tiếp cận khán giả quốc tế đã có những bước đột phá mới. Các vùng đất, câu chuyện và thẩm mỹ mang bản sắc Trung Quốc đang cho thấy sức sống và sức hấp dẫn mạnh mẽ".

Với những khán giả đã xem phim, tin rằng họ sẽ có chung cảm nhận những lời khen ngợi này là hoàn toàn xứng đáng.

Bên cạnh đó, Đầu Xuân Tươi Sáng cũng nhận được những đánh giá tích cực từ các lãnh đạo khác. Ông Tạ Ninh (Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình tỉnh) đánh giá cao thành công của phim, trong khi ông Lan Phong (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cáp Nhĩ Tân kiêm Trưởng Ban Tuyên truyền Thành ủy) khen ngợi ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, không khí nghệ thuật đặc trưng, khả năng tái hiện sống động vẻ của Cáp Nhĩ Tân mà bộ phim mang đến.

Đầu Xuân Tươi Sáng là phim ngôn tình hiện đại do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính, xoay quanh tình yêu, sự nghiệp của hai người làm trong ngành quảng cáo là Loan Niệm cùng với Thượng Chi Đào.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên có chemistry cực tốt, đây chính là chiếc chìa khóa quan trọng bậc nhất dẫn đến thành công của phim.

Loan Niệm là một vị sếp tài giỏi, từng vượt qua nhiều sóng gió để nắm giữ vị trí giám đốc sáng tạo tại tập đoàn hàng đầu LIME. Trong khi đó, Thượng Chi Đào là một cô gái non nớt mới lên Bắc Kinh lập nghiệp. Làm việc dưới trướng một người độc miệng như Loan Niệm mang đến cho Thượng Chi Đào nhiều áp lực. Thế nhưng, anh cũng là một người sếp tận tâm, bảo vệ quyền lợi của cấp dưới, giúp mọi người cùng tiến bộ. Trong quá trình làm việc chung, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng những khác biệt khiến tình yêu này trải qua nhiều sóng gió trước khi cập bến hôn nhân.

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những phim dài tập thành công nhất màn ảnh Trung Quốc năm 2026.

Ở thời điểm phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng đạt nhiều thành tích trong hành trình chiếu mạng, thậm chí từng lọt top 2 Netflix toàn cầu. Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo phản ứng hóa học cực kỳ tốt, chinh phục khán giả nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau đó, phim tiếp tục đạt nhiều thành công khi được chiếu trên đài vệ tinh Giang Tô, lập kỷ lục rating năm 2026 trên đài này.

*Từ bản dịch của fanpage Drama Đầu Xuân Tươi Sáng - 早春晴朗 1st Vietnam Fanpage