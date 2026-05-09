Viral nhất Baeksang 2026: Lee Byung Hun tỏ thái độ khi Son Ye Jin thắng giải thưởng lớn

Tối 8/5, Baeksang 2026 đã chính thức sáng đèn tại Seoul, thu hút sự chú ý lớn của người hâm hộ và truyền thông trong nước. Là một trong ba lễ trao giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, Baeksang 2026 tôn vinh những đóng góp, thành tựu xuất sắc nhất trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu của các nghệ sĩ. Sự kiện quy tụ loạt gương mặt đình đám Kbiz như Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Byung Hun, Yoona, Suzy, Ji Sung, Lee Junho, Lee Chaemin...

Bên cạnh thảm đỏ và hệ thống giải thuởng hấp dẫn, một trong những khoảnh khắc viral nhất đêm trao giải là phần giao lưu giữa MC và khách mời. MC quốc dân Shin Dong Yup "đầu têu" pha đùa giỡn với sự tham gia của Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Cả 2 đều là ứng cử viên cho 2 hạng mục Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong siêu phẩm No Other Choice.

Tình huống giả định khi Son Ye Jin giành chiến thắng trước Lee Byung Hun

Trong phần giao lưu, Shin Dong Yup bất ngờ đưa ra tình huống giả định: Son Ye Jin và Lee Byung Hun cùng cạnh tranh trực tiếp với giải Daesang danh giá. Nam MC còn yêu cầu người thua phải thể hiện rõ sự thất vọng, sau đó lập tức “diễn sâu” chúc mừng đối phương.

Ngay khi Shin Dong Yup xướng tên Son Ye Jin là người chiến thắng, nữ diễn viên lập tức lộ vẻ ngơ ngác đầy đáng yêu. Trong khi đó, Lee Byung Hun nhập vai cực nhanh với biểu cảm sững sờ, thất vọng ra mặt như không thể tin nổi kết quả. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, nam tài tử lại nhiệt tình vỗ tay và quay sang chúc mừng Son Ye Jin khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

Khoảnh khắc tung hứng tự nhiên của hai diễn viên nhận được phản ứng vô cùng tích cực từ khách mời tại sự kiện. Trên mạng xã hội, netizen nhanh chóng chia sẻ đoạn clip và dành nhiều lời khen cho chemistry hài hước giữa Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Không ít người cho rằng chính những khoảnh khắc tự nhiên, vui vẻ như vậy đã giúp không khí Baeksang 2026 trở nên gần gũi và thú vị hơn hẳn.