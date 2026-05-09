Viral nhất Baeksang 2026: Lee Byung Hun tỏ thái độ khi Son Ye Jin thắng giải thưởng lớn
Khoảnh khắc camera ghi lại Lee Byung Hun có thái độ khó hiểu với Son Ye Jin đang được lan truyền trên MXH.
Tối 8/5, Baeksang 2026 đã chính thức sáng đèn tại Seoul, thu hút sự chú ý lớn của người hâm hộ và truyền thông trong nước. Là một trong ba lễ trao giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, Baeksang 2026 tôn vinh những đóng góp, thành tựu xuất sắc nhất trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu của các nghệ sĩ. Sự kiện quy tụ loạt gương mặt đình đám Kbiz như Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Byung Hun, Yoona, Suzy, Ji Sung, Lee Junho, Lee Chaemin...
Bên cạnh thảm đỏ và hệ thống giải thuởng hấp dẫn, một trong những khoảnh khắc viral nhất đêm trao giải là phần giao lưu giữa MC và khách mời. MC quốc dân Shin Dong Yup "đầu têu" pha đùa giỡn với sự tham gia của Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Cả 2 đều là ứng cử viên cho 2 hạng mục Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong siêu phẩm No Other Choice.
Tình huống giả định khi Son Ye Jin giành chiến thắng trước Lee Byung Hun
Trong phần giao lưu, Shin Dong Yup bất ngờ đưa ra tình huống giả định: Son Ye Jin và Lee Byung Hun cùng cạnh tranh trực tiếp với giải Daesang danh giá. Nam MC còn yêu cầu người thua phải thể hiện rõ sự thất vọng, sau đó lập tức “diễn sâu” chúc mừng đối phương.
Ngay khi Shin Dong Yup xướng tên Son Ye Jin là người chiến thắng, nữ diễn viên lập tức lộ vẻ ngơ ngác đầy đáng yêu. Trong khi đó, Lee Byung Hun nhập vai cực nhanh với biểu cảm sững sờ, thất vọng ra mặt như không thể tin nổi kết quả. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, nam tài tử lại nhiệt tình vỗ tay và quay sang chúc mừng Son Ye Jin khiến cả khán phòng bật cười thích thú.
Khoảnh khắc tung hứng tự nhiên của hai diễn viên nhận được phản ứng vô cùng tích cực từ khách mời tại sự kiện. Trên mạng xã hội, netizen nhanh chóng chia sẻ đoạn clip và dành nhiều lời khen cho chemistry hài hước giữa Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Không ít người cho rằng chính những khoảnh khắc tự nhiên, vui vẻ như vậy đã giúp không khí Baeksang 2026 trở nên gần gũi và thú vị hơn hẳn.
No Other Choice là dự án tâm lý - chính kịch được đánh giá cao trong năm qua nhờ kịch bản nhiều tầng nghĩa cùng màn thể hiện đỉnh cao của Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Bộ phim xoay quanh một cặp vợ chồng trung niên tưởng chừng có cuộc sống hoàn hảo, nhưng dần bị đẩy vào khủng hoảng sau một biến cố nghiêm trọng liên quan đến gia đình và sự nghiệp.
Trong phim, Lee Byung Hun vào vai Kang Tae Woo. một người đàn ông thành đạt, lý trí và luôn cố kiểm soát mọi thứ quanh mình. Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu sụp đổ, nhân vật dần bộc lộ sự bất lực, hoảng loạn và những góc tối bị chôn giấu suốt nhiều năm. Trong khi đó, Son Ye Jin đảm nhận vai Seo Eun Joo, người vợ dịu dàng, tưởng như cam chịu nhưng thực chất lại là nhân vật nắm giữ nhiều bí mật quan trọng nhất câu chuyện. Phim khai thác mạnh tâm lý hôn nhân, sự phản bội, mặc cảm và lựa chọn đạo đức của con người khi bị dồn tới đường cùng.
Điểm khiến No Other Choice gây sốt nằm ở diễn xuất cực kỳ tiết chế nhưng giàu chiều sâu của hai diễn viên chính. Với Lee Byung Hun, nam tài tử tiếp tục chứng minh đẳng cấp “quái vật diễn xuất” của mình qua cách thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và nhịp thở. Nhân vật Kang Tae Woo có rất nhiều phân cảnh nội tâm nặng nề, gần như không thoại, nhưng Lee Byung Hun vẫn tạo được sức ép tâm lý khủng khiếp chỉ bằng biểu cảm gương mặt. Đặc biệt, những cảnh nhân vật đứng giữa ranh giới lý trí và suy sụp được khán giả đánh giá là “đỉnh cao diễn xuất”.
Trong khi đó, Son Ye Jin lại mang đến hình ảnh hoàn toàn khác với các vai diễn lãng mạn từng làm nên tên tuổi cô. Nữ diễn viên không chọn lối diễn bi kịch quá mạnh mà xử lý nhân vật bằng sự điềm tĩnh, lạnh và âm ỉ. Càng về cuối phim, Eun Joo càng khiến người xem khó đoán khi liên tục thay đổi trạng thái cảm xúc giữa đau đớn, dằn vặt và toan tính. Nhiều khán giả nhận xét Son Ye Jin tạo nên một trong những vai diễn trưởng thành và phức tạp nhất sự nghiệp của cô.
Chemistry giữa Lee Byung Hun và Son Ye Jin cũng là yếu tố được khen ngợi rộng rãi. Hai diễn viên tạo cảm giác như một cặp vợ chồng đã thực sự sống cùng nhau nhiều năm: vừa thân thuộc, vừa ngột ngạt, vừa tồn tại khoảng cách khó gọi tên. Những màn đối đầu bằng ánh mắt hay các đoạn hội thoại căng thẳng giữa họ trở thành điểm nhấn lớn của bộ phim.