Nếu như phụ nữ Hàn thường chạy theo các xu hướng tạo kiểu tóc, nhuộm tóc bắt trend thì phụ nữ Trung lại thiên về mái tóc suôn mượt mềm mại tự nhiên. Vì vậy mà phụ nữ Trung Quốc luôn có những cách chăm sóc tóc để giúp mái tóc chắc khỏe và bồng bềnh.

Không đến từ các sản phẩm dưỡng tóc đắt tiền hay những buổi spa dưỡng tóc ngoài tiệm, các "tỷ tỷ xứ Trung" duy trì những thói quen chải tóc rất đơn giản nhưng đều đặn mỗi ngày để nuôi dưỡng mái tóc.

Chải tóc đúng cách không chỉ giúp tóc suôn mượt, giảm gãy rụng mà còn hỗ trợ lưu thông máu dưới da đầu, góp phần hạn chế tóc bạc sớm theo thời gian. Nhất là với ai bị tóc thưa, có dấu hiệu hỏi đỉnh đầu, cách chải tóc này có thể kích thích mọc tóc, giúp cải thiện tình trạng tóc thưa đỉnh đầu cho các chị em.

Dùng lược đệm chải đầu, gõ nhẹ vào đỉnh đầu

Thay vì dùng lược nhựa, chị em nên dùng lược đệm khí vừa chải tóc vừa kết hợp massage da đầu. Trên đỉnh đầu có một huyệt gọi là huyệt Bách Hội, khi chải đầu vỗ nhẹ vào huyệt đỉnh đầu này sẽ giúp lưu thông máu, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn, đồng thời có thể hạn chế tóc bạc sớm. Bước này cực kỳ hiệu nghiệm đối với phái đẹp ngoài 35 tuổi.

Lược đệm khí giúp giảm áp lực trực tiếp lên da đầu, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tóc mọc nhanh và suôn mượt hơn, phù hợp cho tóc xơ rối hoặc tóc đã xử lý hóa chất.

Dùng lược massage tròn chải mỗi bên 20 lần

Trên đầu có nhiều huyệt nhưng bạn chỉ cần nhớ chia đầu làm ba đường chính kéo dài từ đỉnh đầu đến gáy và chải mỗi đường 20 lần. Lần này dùng lược massage tròn để hỗ trợ.

Lược massage đầu tròn có thiết kế răng tròn, lược tác động sâu vào các huyệt đạo, thư giãn vùng đầu, cổ, vai gáy và mang lại cảm giác dễ chịu. Đây là công cụ dưỡng sinh tuyệt vời giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau đầu, căng thẳng và hỗ trợ giảm rụng tóc hiệu quả.

Kết hợp dầu dưỡng/tinh chất có chứa hà thủ ô dưỡng đen tóc, kích thích tóc mọc

Hà thủ ô nổi tiếng trong Đông y với công dụng "bổ huyết, đen tóc" , giúp cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Thảo dược này giúp nuôi dưỡng chân tóc, làm chậm quá trình lão hóa tóc, giúp tóc đen mượt và chắc khỏe hơn từ bên trong.

Gợi ý sản phẩm dưỡng tóc chứa hà thủ ô:

Chiết xuất từ hà thủ ô, lọ xịt tóc dược liệu Thái Dương giúp cho người dùng có được mái tóc đen mượt hơn. Nhất là những người có mái tóc chịu ảnh hưởng của việc tóc bạc sớm. Hơn nữa tóc còn trở nên mềm mượt hơn, không còn bị khô và cũng ít rụng.

Cocayhoala xịt dưỡng tóc Hà Thủ Ô Đỏ giúp dưỡng ẩm cho tóc, cải thiện tình trạng tóc: xơ rối, chẻ ngọn, gãy, rụng... cho mái tóc mềm mượt khỏe mạnh hơn.

