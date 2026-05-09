"Tiểu Son Ye Jin" xuất hiện gây sốt Baeksang, càng lớn càng xinh ngây ngất!

Nàng thơ trong chiếc váy hồng gây bão

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards luôn là "đấu trường nhan sắc" khốc liệt của dàn mỹ nhân đình đám xứ Hàn. Tại lễ trao giải năm nay, dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời trao giải, Kim So Hyun nhanh chóng gây sốt khiến netizen không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Kim So Hyun và Hwang Min Hyun sánh đôi cùng trao giải ở Baeksang 2026. Clip: X

Ngay khi bước ra sân khấu để công bố giải thưởng, Kim So Hyun đã khiến cả khán phòng và người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ trầm trồ. Không chọn những thiết kế quá cầu kỳ hay cắt xẻ táo bạo, Kim So Hyun diện một chiếc váy màu hồng pastel nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng. Màu hồng vốn kén người mặc nhưng lại tôn vinh trọn vẹn làn da trắng sứ và khí chất thanh tao của nữ diễn viên. Nụ cười tỏa nắng cùng phong thái tự tin, điềm đạm của cô được ví như một "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích.

Chiếc váy hồng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Kim So Hyun. Ảnh: X

Kim So Hyun ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Ảnh: X

Màn hội ngộ gián tiếp với danh xưng "Tiểu Son Ye Jin"

Nhan sắc của Kim So Hyun tại sự kiện lần này một lần nữa khiến công chúng gọi tên đại mỹ nhân Son Ye Jin. 2 mỹ nhân thuộc 2 thế hệ diễn viên Hàn Quốc có mối duyên đặc biệt. Năm 2016, Kim So Hyun từng thủ vai thời niên thiếu của Son Ye Jin trong bộ phim điện ảnh đình đám Công chúa cuối cùng. Thời điểm đó, sự giống nhau đến ngỡ ngàng từ ánh mắt đến khí chất đã giúp cô nhận được danh xưng "Tiểu Son Ye Jin".

Kim So Hyun đóng vai Son Ye Jin thời trẻ trong Công Chúa Cuối Cùng. Ảnh: X

Chính đàn chị Son Ye Jin cũng từng dành lời khen ngợi cho hậu bối: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy So Hyun. Em ấy không chỉ giống tôi mà còn là một diễn viên có thực lực." Sau nhiều năm, Kim So Hyun hiện tại không còn là "bản sao" mà đã định hình được nét đẹp riêng – mặn mà, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo như đàn chị. Khán giả đang rất mong chờ 2 chị em sẽ có khung hình chung tại Baeksang 2026.

Kim So Hyun được mệnh danh là "tiểu Son Ye Jin". Ảnh: X

2 nữ diễn viên có gương mặt, thần thái hao hao nhau. Ảnh: X

Từ "em gái quốc dân" đến mỹ nhân thế hệ mới

Kim So Hyun sinh năm 1999 tại Úc, sau đó chuyển về Hàn Quốc năm 4 tuổi. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006 với vai trò diễn viên nhí, Kim So Hyun nhanh chóng gây chú ý qua các bộ phim như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012) và Missing You (2013). Cô được khán giả yêu mến với biệt danh “Nữ hoàng diễn viên nhí” hay “Em gái quốc dân”. Đến năm 2015, với vai chính trong Who Are You: School 2015, cô chính thức chuyển mình thành nữ chính đầy triển vọng.

Nếu nhiều sao nhí Hàn Quốc gặp khó khăn khi trưởng thành, Kim So Hyun lại là trường hợp hiếm hoi duy trì được sức hút ổn định suốt nhiều năm. Sau thành công đó, cô liên tục được giao vai trung tâm trong nhiều dự án lớn như Love Alarm, Tale of Nokdu hay River Where the Moon Rises. Điểm mạnh của Kim So Hyun là khả năng cân bằng giữa các dạng vai: từ nữ sinh học đường, nhân vật cổ trang đến những vai có chiều sâu tâm lý.

Kim So Hyun đóng phim từ nhó. Ảnh: X

Cô được mệnh danh là em gái quốc dân. Ảnh: X